El 1x1 del España - Serbia

España no tuvo ningún problema para imponerse a Serbia en un amistoso que no tuvo demasiada historia. Desde el primer minuto, los de Luis de la Fuente se hicieron con el balón y no dieron opción a su rival. El encuentro quedó visto para sentencia en el primer tiempo, donde la selección logró un 2-0 con doblete de Oyarzábal, el mejor antes del descanso.

El segundo tiempo fue más de lo mismo porque Serbia nunca dio la sensación de poder complicarle la vida a La Roja. De hecho, incluso los cambios dieron más aire y energía a un equipo que acabó logrando el tercero gracias a una asistencia de tacón de Ferran Torres que acabó a la perfección Víctor Muñoz.

6 Unai Simón, Portero Cómodo Vivió un partido plácido en el que necesitó intervenir muy poco porque Serbia atacó menos y, cuando lo hacía, mal. Encajó un tanto, pero hubo falta previa y no subió al marcador.

6 Marcos Llorente, Centrocampista Opacado Tener a Lamine Yamal al lado es un regalo, aunque también supone verse obligado a tareas algo menos vistosas de las que le suelen corresponder. Se entendió bien con el blaugrana.

7 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Visionario Suyos fueron los pases que iniciaron el primer y el segundo gol de España. Sin grandes exigencias en defensa, se exhibió con balones milimétricos que permitieron a la selección dominar en el primer tiempo.

6 Aymeric Laporte, Defensa Responsable Experiencia y rigor. El central jugó un partido muy serio en el que, sin brillar porque no tocaba, ejerció de cierre con solvencia. Con el balón no se complicó nunca y jugó fácil.

6 Marc Cucurella, Defensa Incansable No sabe lo que es un amistoso y siempre lo da todo en cualquier escenario y ante cualquier rival. Uno de esos futbolistas imprescindibles que cualquier entrenador quiere en su equipo.

6 Rodri, Centrocampista Catalizador Todos los balones que pasan por sus botas acaban siendo mejores. Juega con inteligencia y ejerce de director de orquesta, marcando el ritmo que requiere cada momento y circunstancia.

6 Pedri González López, Centrocampista Recatado Evitó esfuerzos innecesarios y jugó solo el primer tiempo. Suficiente para dejar detalles de su enorme calidad. Va tan sobrado que no se vio obligado nunca a meter una marcha más.

7 Fermín López Marín, Centrocampista Portento Otro de esos que solo saben jugar de una forma, esa con la que cualquier aficionado disfruta. Suya fue la asistencia del primer tanto. Mandó en una posición que requiere su energía inagotable.

6 Álex Baena, Insistente Dejó pasar el balón que acabó en el primer tanto de Oyarzábal. Antes lo había probado de rosca. Buen partido del colchonero, al que, eso sí, le faltó algo de contundencia en los últimos metros.

6 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Divertido Se le vio pasárselo bien en un partido sin historia. Dejó detalles marca de la casa, envió un balón al palo, regateó y se marchó a los 63 minutos porque ya estaba todo el pescado vendido.

9 Oyarzabal, Centrocampista Indiscutible Tiene gol para aburrir y lo demostró en un primer tiempo en el que brilló sin necesidad de desgastarse demasiado. No perdona y hoy no tiene rival en la posición de delantero centro en el equipo de De la Fuente.

6 Pablo Fornals, Centrocampista Convincente Entró tras el descanso por Fermín y se mostró solidario y participativo. Es de esos jugadores que hacen mejor al equipo.

6 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Talentoso Da gusto verle jugar porque siempre deja detalles de su enorme calidad. No necesita salir en las fotos para disfrutarle.

6 Ferran Torres García, Delantero Vistoso El taconazo para el gol de Víctor Muñoz fue una obra de arte a la que solo le faltó el gol que no supo transformar en una doble ocasión clarísima.

7 Víctor Muñoz, Delantero Elegido No pudo disfrutar más de su debut con la selección, en el que marcó y brilló. Es un jugadorazo, como demostró con una definición llena de clase.

6 Martín Zubimendi, Centrocampista Formal Entró a falta de quince minutos y se limitó a dar consistencia al centro del campo sin complicarse la vida.

6 Yéremi Pino, Centrocampista Impetuoso Intentó dejar su huella en el último cuarto de hora, pero el partido estaba ya visto para sentencia.