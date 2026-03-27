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Selección

El 1x1 del España - Serbia

España fue muy superior a Serbia en un partido en el que Oyarzábal brilló como delantero centro

El delantero de la selección española de fútbol Mikel Oyarzabal celebra el 2-0 conseguido durante el encuentro amistoso que los combinados nacionales de España y Serbia disputan este viernes en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. EFE/Andreu Esteban

El delantero de la selección española de fútbol Mikel Oyarzabal celebra el 2-0 conseguido durante el encuentro amistoso que los combinados nacionales de España y Serbia disputan este viernes en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. EFE/Andreu Esteban / EFE

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

España no tuvo ningún problema para imponerse a Serbia en un amistoso que no tuvo demasiada historia. Desde el primer minuto, los de Luis de la Fuente se hicieron con el balón y no dieron opción a su rival. El encuentro quedó visto para sentencia en el primer tiempo, donde la selección logró un 2-0 con doblete de Oyarzábal, el mejor antes del descanso.

El segundo tiempo fue más de lo mismo porque Serbia nunca dio la sensación de poder complicarle la vida a La Roja. De hecho, incluso los cambios dieron más aire y energía a un equipo que acabó logrando el tercero gracias a una asistencia de tacón de Ferran Torres que acabó a la perfección Víctor Muñoz.

Unai Simón, Portero6

Unai Simón, Portero

Cómodo

Vivió un partido plácido en el que necesitó intervenir muy poco porque Serbia atacó menos y, cuando lo hacía, mal. Encajó un tanto, pero hubo falta previa y no subió al marcador.

Marcos Llorente, Centrocampista6

Marcos Llorente, Centrocampista

Opacado

Tener a Lamine Yamal al lado es un regalo, aunque también supone verse obligado a tareas algo menos vistosas de las que le suelen corresponder. Se entendió bien con el blaugrana.

Pau Cubarsí Paredes, Defensa7

Pau Cubarsí Paredes, Defensa

Visionario

Suyos fueron los pases que iniciaron el primer y el segundo gol de España. Sin grandes exigencias en defensa, se exhibió con balones milimétricos que permitieron a la selección dominar en el primer tiempo.

Aymeric Laporte, Defensa6

Aymeric Laporte, Defensa

Responsable

Experiencia y rigor. El central jugó un partido muy serio en el que, sin brillar porque no tocaba, ejerció de cierre con solvencia. Con el balón no se complicó nunca y jugó fácil.

Marc Cucurella, Defensa6

Marc Cucurella, Defensa

Incansable

No sabe lo que es un amistoso y siempre lo da todo en cualquier escenario y ante cualquier rival. Uno de esos futbolistas imprescindibles que cualquier entrenador quiere en su equipo.

Rodri, Centrocampista6

Rodri, Centrocampista

Catalizador

Todos los balones que pasan por sus botas acaban siendo mejores. Juega con inteligencia y ejerce de director de orquesta, marcando el ritmo que requiere cada momento y circunstancia.

Pedri González López, Centrocampista6

Pedri González López, Centrocampista

Recatado

Evitó esfuerzos innecesarios y jugó solo el primer tiempo. Suficiente para dejar detalles de su enorme calidad. Va tan sobrado que no se vio obligado nunca a meter una marcha más.

Fermín López Marín, Centrocampista7

Fermín López Marín, Centrocampista

Portento

Otro de esos que solo saben jugar de una forma, esa con la que cualquier aficionado disfruta. Suya fue la asistencia del primer tanto. Mandó en una posición que requiere su energía inagotable.

Álex Baena,6

Álex Baena,

Insistente

Dejó pasar el balón que acabó en el primer tanto de Oyarzábal. Antes lo había probado de rosca. Buen partido del colchonero, al que, eso sí, le faltó algo de contundencia en los últimos metros.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero6

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero

Divertido

Se le vio pasárselo bien en un partido sin historia. Dejó detalles marca de la casa, envió un balón al palo, regateó y se marchó a los 63 minutos porque ya estaba todo el pescado vendido.

Oyarzabal, Centrocampista9

Oyarzabal, Centrocampista

Indiscutible

Tiene gol para aburrir y lo demostró en un primer tiempo en el que brilló sin necesidad de desgastarse demasiado. No perdona y hoy no tiene rival en la posición de delantero centro en el equipo de De la Fuente.

Pablo Fornals, Centrocampista6

Pablo Fornals, Centrocampista

Convincente

Entró tras el descanso por Fermín y se mostró solidario y participativo. Es de esos jugadores que hacen mejor al equipo.

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista6

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista

Talentoso

Da gusto verle jugar porque siempre deja detalles de su enorme calidad. No necesita salir en las fotos para disfrutarle.

Ferran Torres García, Delantero6

Ferran Torres García, Delantero

Vistoso

El taconazo para el gol de Víctor Muñoz fue una obra de arte a la que solo le faltó el gol que no supo transformar en una doble ocasión clarísima.

Víctor Muñoz, Delantero7

Víctor Muñoz, Delantero

Elegido

No pudo disfrutar más de su debut con la selección, en el que marcó y brilló. Es un jugadorazo, como demostró con una definición llena de clase.

Martín Zubimendi, Centrocampista6

Martín Zubimendi, Centrocampista

Formal

Entró a falta de quince minutos y se limitó a dar consistencia al centro del campo sin complicarse la vida.

Yéremi Pino, Centrocampista6

Yéremi Pino, Centrocampista

Impetuoso

Intentó dejar su huella en el último cuarto de hora, pero el partido estaba ya visto para sentencia.

Mosquera, Defensa6

Mosquera, Defensa

Refresco

Entró para dar algunos minutos de descanso a Cubarsí. Cumplió sin problemas.

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