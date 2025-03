El 1x1 de España ante los Países Bajos

España ha disputado un vibrante partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League ante los Países Bajos con un desenlace dramático con los lanzamientos desde el punto de penalti. Los españoles estuvieron más acertados desde los once metros.

La selección empezó el partido con muy buen pie gracias a un penalti cometido sobre Oyarzabal y convertido por el jugador que ejerció de delantero centro en sustitución de Álvaro Morata. España fue superior y con un Nico Williams más acertado, habría podido marcharse con una mayor ventaja al descanso. Huijsen, por su parte, impactó en defensa.

En la segunda parte, Memphis fue gato viejo al forzar un penalti y con su veteranía causó muchos problemas a Le Normand. Un segundo gol de Oyarzabal no fue suficiente ante un rivla de gran nivel que mejoró con la entrada de Xavi Simons. El partido se fue a la prórroga gracias a un salvador Unai Simón.

Lamine sacó su magia en la prórroga, pero también lo hizo Xavi Simons, quien él mismo lo transformó. Las tablas fueron justas para llegar a la tanda definitiva.

8

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero

Estelar

Jugó con mayor intensidad que en Rotterdam y de sus botas nacieron las acciones de mucho peligro, pese a no estar fino con los pases definitivo. No se arrugó ante la contudencia de los neerlandeses y buscó muchos cambios de orientación para Nico que no se consumaron por muy poco. Finalmente sacó la magia para marcar un gol estratosférico. Su error en el penalti no empaña su actuación.