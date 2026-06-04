El 1x1 del España - Irak

La selección española disputó su primer amistoso de preparación de cara al Mundial que arranca el próximo 11 de junio. Los de Luis de la Fuente recibieron en Riazor a Irak, combinado que también estará en la cita norteamericana. No fue un partido extraordinario de La Roja, pero sí sirvió para probar cosas de cara a lo que vendrá.

El tanto español lo marcó Ferran Torres, el mejor de su equipo, con una acción llena de talento y velocidad, pero Irak empató con un golazo en el que Doski sorprendió a Joan Garcia.

Estas son las notas de los futbolistas de la selección española:

Joan Garcia (6) Sorprendido

Habrá quien piense que pudo hacer algo más en el empate, pero la realidad es que fue un disparo tan inesperado como perfectamente ejecutado. Ante un gol así solo queda aplaudir.

Pedro Porro (6) Insistente

Exhibió físico e intensidad tanto en defensa como en ataque por banda derecha, de la que se hizo dueño. Solo le faltó algo más de clarividencia a la hora de irse hacia arriba.

Jon Martin (6) Fiable

El central de la Real Sociedad se estrenó por primera vez con la selección absoluta y jugó un partido muy serio, demostrando que el reto no le viene grande. Dejó detalles que le permitirán tener más oportunidades en el futuro.

Laporte (6) Dubitativo

Pese a que el ataque de Irak no le exigió demasiado, se le vio poco contundente y algo frío. El partido no acompañaba, pero es en estos amistosos donde hay que ganarse la titularidad.

Grimaldo (6) Profundo

La banda izquierda era una autopista de varios carriles por el que circulaba junto a Baena sin obstáculos. Dio profundidad constantemente, aunque le faltó algo de precisión en el último pase.

Marc Bernal (7) Portentoso

Domina todos los registros que pide la posición de mediocentro: colocación, inteligencia, intensidad, pase, visión de juego... Se hartó a robar balones, a dar continuidad y sentido al fútbol de la selección el día que debutaba como absoluto. El futuro es suyo.

Gavi (6) Limpio

Mantuvo su zona impoluta de peligro, por ahí no pasaba nadie. Recuperó infinidad de balones y no se complicó dando continuidad al juego. Fiable y muy serio, vio una amarilla por agarrón, que no le impidió seguir en la segunda mitad.

Dani Olmo (6) Implicado

Ejerció de mediapunta y casi todo el ataque español pasaba por él. Dio continuidad y sentido a todas sus acciones, aunque sin el ritmo necesario para ser más dañino.

Alex Baena (6) Peligroso

No dejó de intentarlo desde todos los frentes, mostrándose siempre muy vertical y contundente con sus acciones. Estuvo muy cerca del gol, pero vio cómo Hassan lo evitó enviando a córner.

Ferran Torres (7) Hambriento

Lució el brazalete de capitán y apunta a pieza clave en el Mundial. Se sabe importante y le gusta. Marcó el primero con velocidad, potencia y precisión. Lo hizo todo bien y dejó muy buenas sensaciones. Fue el más peligroso y solo jugó el primer tiempo.

Borja Iglesias (6) Listo

El movimiento, sin tocar el balón, que permitió armar la contra a Ferran Torres fue una acción de muchísima clase y descolocó a la defensa iraquí. Con balón mostró algunas carencias. No salió tras el descanso.

CAMBIOS

Yeremi Pino (6) Tímido

No entró demasiado en juego porque España, en el segundo tiempo, volcaba el juego por la banda derecha.

Gonzalo (6) Detallista

Dejó acciones de gran calidad, pero ejerció demasiado alejado del área, donde es más peligroso.

Jesús Rodríguez (6) Exigido

La defensa iraquí no le dejó respirar y le costó tener continuidad pese a no dejar nunca de intentarlo.

Sergio Gómez (6) Responsable

Situado en el inicio de la jugada, costó encontrar espacios en una segunda mitad en la que Irak jugó a no encajar.

Èric Garcia (6) Solitario

Con la selección buscando el segundo, fue el último hombre de España y no pasó apuro ninguno.

Pubill (6) Comprometido

Siempre juega con la misma intensidad y constancia.

Javi Guerra (6) Valiente

No dejó nunca de intentarlo en busca del segundo.

Beñat (6) Correcto

De la Fuente le dio minutos en un tramo poco vistoso.

Merino (6) Presente

Jugó veinte minutos y aportó trabajo sin más.

Román (6) Plácido

Irak no le inquietó nunca.