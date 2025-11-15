El 1x1 de España ante Georgia

La selección española de Luis De la Fuente ha goleado a Georgia y está virtualmente en el Mundial del próximo verano. La 'Roja' ha realizado un encuentro muy completo y ya al descanso ganaba con comodidad con goles de Oyarzabal, de penalti, Zubimendi y Ferran Torres. El marcador se ha ampliado en la segunda con un gol de Oyarzabal de cabeza.

Con este marcador, España tiene casi los dos pies en el Mundial. Solo dejaría de estarlo perdiendo el martes en Sevilla contra Turquía por siete o más goles de diferencia.

Estas son las valoraciones de los jugadores de la selección española:

6 Unai Simón, Portero Espectador Atento en los contados contragolpes de Georgia, pero sin apenas trabajo en la primera mitad, en la segunda realizó un par de intervenciones de mérito a disparos desde fuera del área de los locales

6 Pedro Porro, Defensa Reservado Tuvo delante a Kvaratskhelia, el jugador más peligros de la selección de Georgia. Cumplió y con el partido resuelto al descanso se quedó en los vestuarios. Estaba apercibido y De la Fuente lo quiere para el martes

6 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Tranquilo Recuperaba la titularidad en la selección y tuvo un partido plácido. Seguro y eficiente en la salida de balón, solo tuvo un despiste sin consecuencias ya en tiempo de descuento. Ayudó al lateral con Kvaratskhelia

7 Aymeric Laporte, Defensa Seguro Ha recuperado su mejor nivel y apunta a titular en el Mundial. Muy seguro para parar los ataques locales y para corregir cualquier despiste de sus compañeros de zaga. Siempre bien colocado

6 Marc Cucurella, Defensa Tímido El lateral catalán del Chelsea no subió la banda como en él es habitual. Estuvo más pendiente de tareas defensivas, cumpliendo con creces con su objetivo. Eso sí, como siempre, muy enérgico en todo momento

8 Martín Zubimendi, Centrocampista Espectacular El faro de la selección española. Ahora mismo, titular por delante de Rodri, que sigue lesionado. Además de organizar con mucho criterio, marcó el segundo gol con una gran definición propia de 'killer'

7 Fabián Ruíz, Centrocampista Exquisito Está en un gran momento y siempre deja detalles para el espectador con su zurda prodigiosa. En Georgia, un pase espectacular a Zubimendi en la jugada del segundo gol de la selección española

7 Mikel Merino, Centrocampista Cuidado Buen partido el suyo enlazando con los delanteros. En el inicio de la segunda mitad, se las tuvo con Kvaratskhelia, vio una amarilla y De la Fuente lo cambió para que no fuese más

7 Ferran Torres García, Delantero Goleador Actuó por la banda derecha y fue fiel a su compromiso con el gol. Hizo el tercero y ya suma 23 con la selección española, igualando con Ramos y Di Stéfano. Un centro suyo provocó el penalti que convirtió Oyarzabal y otro el cuarto de España

9 Oyarzabal, Centrocampista Desatado Muy activo durante todo el partido. Marcó de penalti para convertirse en el máximo realizador desde la llegada de Luis De la Fuente. En la segunda parte, marcó de cabeza. Lleva quince goles con el actual seleccionador. Asistencia a Ferran en el tercero.

7 Álex Baena, Atrevido Actuó por la banda izquierda del ataque y estuvo a punto de marcar con un disparo que fue a la madera. Lo probó en la segunda parte y solo el acierto de Mamardashvili hizo que no sumase

7 Marcos Llorente, Centrocampista Intenso Entró tras el descanso y creó peligro por la banda. Salvó un gol gracias a su esfuerzo

6 Fermín López Marín, Centrocampista Enérgico Cuando está en el campo todo se activa. Jugó con el 19 de Lamine

7 Pablo Barrios, Centrocampista Elegante Salió por Merino, ofreció intensidad y dejó un par de jugadas de maestro

6 Borja Iglesias, Desacertado Tuvo un par de goles en sus botas, pero no estuvo acertado el Panda ante puerta