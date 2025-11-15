Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SELECCIÓN

El 1x1 de España ante Georgia

Notable partido con goleada de la selección española, que está virtualmente clasificada para el Mundial

Ferran Torres: "En este equipo no hay titulares ni suplentes. Somos un equipo"

Ferran Torres: "En este equipo no hay titulares ni suplentes. Somos un equipo"

Ferran Torres atendió a los medios de comunicación tras goleada de España a Georgia / Jordi Gil

Ferran Correas

Ferran Correas

La selección española de Luis De la Fuente ha goleado a Georgia y está virtualmente en el Mundial del próximo verano. La 'Roja' ha realizado un encuentro muy completo y ya al descanso ganaba con comodidad con goles de Oyarzabal, de penalti, Zubimendi y Ferran Torres. El marcador se ha ampliado en la segunda con un gol de Oyarzabal de cabeza.

Con este marcador, España tiene casi los dos pies en el Mundial. Solo dejaría de estarlo perdiendo el martes en Sevilla contra Turquía por siete o más goles de diferencia.

Noticias relacionadas y más

Estas son las valoraciones de los jugadores de la selección española:

Unai Simón, Portero6

Unai Simón, Portero

Espectador

Atento en los contados contragolpes de Georgia, pero sin apenas trabajo en la primera mitad, en la segunda realizó un par de intervenciones de mérito a disparos desde fuera del área de los locales

Pedro Porro, Defensa6

Pedro Porro, Defensa

Reservado

Tuvo delante a Kvaratskhelia, el jugador más peligros de la selección de Georgia. Cumplió y con el partido resuelto al descanso se quedó en los vestuarios. Estaba apercibido y De la Fuente lo quiere para el martes

Pau Cubarsí Paredes, Defensa6

Pau Cubarsí Paredes, Defensa

Tranquilo

Recuperaba la titularidad en la selección y tuvo un partido plácido. Seguro y eficiente en la salida de balón, solo tuvo un despiste sin consecuencias ya en tiempo de descuento. Ayudó al lateral con Kvaratskhelia

Aymeric Laporte, Defensa7

Aymeric Laporte, Defensa

Seguro

Ha recuperado su mejor nivel y apunta a titular en el Mundial. Muy seguro para parar los ataques locales y para corregir cualquier despiste de sus compañeros de zaga. Siempre bien colocado

Marc Cucurella, Defensa6

Marc Cucurella, Defensa

Tímido

El lateral catalán del Chelsea no subió la banda como en él es habitual. Estuvo más pendiente de tareas defensivas, cumpliendo con creces con su objetivo. Eso sí, como siempre, muy enérgico en todo momento

Martín Zubimendi, Centrocampista8

Martín Zubimendi, Centrocampista

Espectacular

El faro de la selección española. Ahora mismo, titular por delante de Rodri, que sigue lesionado. Además de organizar con mucho criterio, marcó el segundo gol con una gran definición propia de 'killer'

Fabián Ruíz, Centrocampista7

Fabián Ruíz, Centrocampista

Exquisito

Está en un gran momento y siempre deja detalles para el espectador con su zurda prodigiosa. En Georgia, un pase espectacular a Zubimendi en la jugada del segundo gol de la selección española

Mikel Merino, Centrocampista7

Mikel Merino, Centrocampista

Cuidado

Buen partido el suyo enlazando con los delanteros. En el inicio de la segunda mitad, se las tuvo con Kvaratskhelia, vio una amarilla y De la Fuente lo cambió para que no fuese más

Ferran Torres García, Delantero7

Ferran Torres García, Delantero

Goleador

Actuó por la banda derecha y fue fiel a su compromiso con el gol. Hizo el tercero y ya suma 23 con la selección española, igualando con Ramos y Di Stéfano. Un centro suyo provocó el penalti que convirtió Oyarzabal y otro el cuarto de España

Oyarzabal, Centrocampista9

Oyarzabal, Centrocampista

Desatado

Muy activo durante todo el partido. Marcó de penalti para convertirse en el máximo realizador desde la llegada de Luis De la Fuente. En la segunda parte, marcó de cabeza. Lleva quince goles con el actual seleccionador. Asistencia a Ferran en el tercero.

Álex Baena,7

Álex Baena,

Atrevido

Actuó por la banda izquierda del ataque y estuvo a punto de marcar con un disparo que fue a la madera. Lo probó en la segunda parte y solo el acierto de Mamardashvili hizo que no sumase

Marcos Llorente, Centrocampista7

Marcos Llorente, Centrocampista

Intenso

Entró tras el descanso y creó peligro por la banda. Salvó un gol gracias a su esfuerzo

Fermín López Marín, Centrocampista6

Fermín López Marín, Centrocampista

Enérgico

Cuando está en el campo todo se activa. Jugó con el 19 de Lamine

Pablo Barrios, Centrocampista7

Pablo Barrios, Centrocampista

Elegante

Salió por Merino, ofreció intensidad y dejó un par de jugadas de maestro

Borja Iglesias,6

Borja Iglesias,

Desacertado

Tuvo un par de goles en sus botas, pero no estuvo acertado el Panda ante puerta

Yeremy Pino,6

Yeremy Pino,

Cumplidor

Salió al final y casi marca con un remate que rozó el palo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL