El 1x1 de España contra Georgia

Sigue la racha triunfal de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Tres partidos, tres victorias. Los de Luis De la Fuente han derrotado a Georgia a pesar de las muchas bajas y teniendo que alinear un once muy renovado que ha contado con la presencia de tres futbolistas del FC Barcelona: Cubarsí, Ferran Torres y Pedri.

El canario ha sido uno de los destacados gracias a su excelente visión de juego. Ferran ha sido también protagonista en su partido número 50 como internacional. Buena actuación también de Pedro Porro en el lateral y Yeremi Pino, encargado de abrir la lata. Oyarzabal hizo el segundo en el lanzamiento de una falta.

Estas son las valoraciones de los jugadores de la selección española:

6 Unai Simón, Portero Privilegiado Espectador de lujo en la primera mitad, cuando los futbolistas de Georgia apenas salieron de su campo. Tampoco tuvo mucho trabajo en la segunda. Pudo ver el partido desde cerca

8 Pedro Porro, Defensa Profundo Uno de los mejores de la selección española. Subió mucho la banda y puso buenos centros. Incluso se atrevió con el disparo poniendo a prueba a Mamardashvili. En la segunda mitad, estuvo cerca del gol, pero envió el balón al palo

7 Le Normand, Defensa Asistente Sin demasiado trabajo en defensa, se sumó al ataque en las acciones a balón parado. En una de ellas, rompió la línea de Georgia para asistir a Yeremi Pino en el primer gol de la selección española

7 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Seguro Recuperó la titularidad en la selección española y jugó por el perfil izquierdo del centro de la defensa. Muy bien cuando le tocó ir al corte y en la salida de balón

6 Marc Cucurella, Defensa Tímido Se atacó más por la banda derecha y tuvo menos oportunidades de mostrar su potencial. Sin problemas en defensa, dio mucha amplitud al terreno de juego

6 Martín Zubimendi, Centrocampista Preciso El encargado de evitar las contras de los georgianos, fue el primer jugador que inició los ataques de la selección española. Mueve siempre el balón con mucho criterio

8 Pedri González López, Centrocampista Espectacular Es un placer ver jugar al canario tanto de azulgrana como de rojo. Sus pases son exquisitos. Uno inició la jugada del gol de Yeremi Pino. Otro acabó en el penalti sobre Ferran

6 Mikel Merino, Llegador Desde la posición de mediapunta aprovecha el jugador del Arsenal su buena llegada. Dos buenas oportunidades en la primera mitad que se fueron fuera y otra en la tercera a la que no llegó por poco a un centro de Zubimendi

6 Ferran Torres García, Delantero Activo En su partido número 50 con la selección española, pisó mucho el área a pesar de partir desde la derecha. Provocó dos penalties, pero el árbitro anuló uno a instancias del VAR. El señalado, lo tiró él, pero lo paró Mamardashvili

7 Oyarzabal, Centrocampista Potente Jugando como falso delantero centro, abrió muchos espacios. Pudo marcar de cabeza en la primera mitad tras un buen centro de Pedro Porro y envió un balón a la madera. Justo antes de irse a descansar, hizo el segundo con un gran disparo con la izquierda

7 Yéremi Pino, Centrocampista Goleador Aprovechó la oportunidad por las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams y fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada de oportunismo. Reclamó un penalti en la segunda mitad

5 Borja Iglesias, Recuperado Pocas oportunidades de lucirse tuvo en su retorno a la selección española

6 Álex Baena, Habilidoso Entró para jugar por la banda izquierda y realizó alguna jugada de mérito

5 Marcos Llorente, Centrocampista Oxígeno Poca participación del jugador del Atlético de Madrid que entró al terreno de juego con todo resuelto

6 Pablo Barrios, Centrocampista Tocador Ayudó a controlar el balón y el juego en los últimos minutos