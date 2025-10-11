SELECCIÓN
El 1x1 de España contra Georgia
Valoraciones de los jugadores de la selección española en el partido contra Georgia
Sigue la racha triunfal de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Tres partidos, tres victorias. Los de Luis De la Fuente han derrotado a Georgia a pesar de las muchas bajas y teniendo que alinear un once muy renovado que ha contado con la presencia de tres futbolistas del FC Barcelona: Cubarsí, Ferran Torres y Pedri.
El canario ha sido uno de los destacados gracias a su excelente visión de juego. Ferran ha sido también protagonista en su partido número 50 como internacional. Buena actuación también de Pedro Porro en el lateral y Yeremi Pino, encargado de abrir la lata. Oyarzabal hizo el segundo en el lanzamiento de una falta.
Estas son las valoraciones de los jugadores de la selección española:
Unai Simón, Portero
Privilegiado
Espectador de lujo en la primera mitad, cuando los futbolistas de Georgia apenas salieron de su campo. Tampoco tuvo mucho trabajo en la segunda. Pudo ver el partido desde cerca
Pedro Porro, Defensa
Profundo
Uno de los mejores de la selección española. Subió mucho la banda y puso buenos centros. Incluso se atrevió con el disparo poniendo a prueba a Mamardashvili. En la segunda mitad, estuvo cerca del gol, pero envió el balón al palo
Le Normand, Defensa
Asistente
Sin demasiado trabajo en defensa, se sumó al ataque en las acciones a balón parado. En una de ellas, rompió la línea de Georgia para asistir a Yeremi Pino en el primer gol de la selección española
Pau Cubarsí Paredes, Defensa
Seguro
Recuperó la titularidad en la selección española y jugó por el perfil izquierdo del centro de la defensa. Muy bien cuando le tocó ir al corte y en la salida de balón
Marc Cucurella, Defensa
Tímido
Se atacó más por la banda derecha y tuvo menos oportunidades de mostrar su potencial. Sin problemas en defensa, dio mucha amplitud al terreno de juego
Martín Zubimendi, Centrocampista
Preciso
El encargado de evitar las contras de los georgianos, fue el primer jugador que inició los ataques de la selección española. Mueve siempre el balón con mucho criterio
Pedri González López, Centrocampista
Espectacular
Es un placer ver jugar al canario tanto de azulgrana como de rojo. Sus pases son exquisitos. Uno inició la jugada del gol de Yeremi Pino. Otro acabó en el penalti sobre Ferran
Mikel Merino,
Llegador
Desde la posición de mediapunta aprovecha el jugador del Arsenal su buena llegada. Dos buenas oportunidades en la primera mitad que se fueron fuera y otra en la tercera a la que no llegó por poco a un centro de Zubimendi
Ferran Torres García, Delantero
Activo
En su partido número 50 con la selección española, pisó mucho el área a pesar de partir desde la derecha. Provocó dos penalties, pero el árbitro anuló uno a instancias del VAR. El señalado, lo tiró él, pero lo paró Mamardashvili
Oyarzabal, Centrocampista
Potente
Jugando como falso delantero centro, abrió muchos espacios. Pudo marcar de cabeza en la primera mitad tras un buen centro de Pedro Porro y envió un balón a la madera. Justo antes de irse a descansar, hizo el segundo con un gran disparo con la izquierda
Yéremi Pino, Centrocampista
Goleador
Aprovechó la oportunidad por las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams y fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada de oportunismo. Reclamó un penalti en la segunda mitad
Borja Iglesias,
Recuperado
Pocas oportunidades de lucirse tuvo en su retorno a la selección española
Álex Baena,
Habilidoso
Entró para jugar por la banda izquierda y realizó alguna jugada de mérito
Marcos Llorente, Centrocampista
Oxígeno
Poca participación del jugador del Atlético de Madrid que entró al terreno de juego con todo resuelto
Pablo Barrios, Centrocampista
Tocador
Ayudó a controlar el balón y el juego en los últimos minutos
Aleix Garcia, Centrocampista
Premiado
Otro con suficiente calidad para aguantar el balón y el resultado
- Impacto Sama Nomoko: Así lo cuida Belletti (y por qué apunta al primer equipo)
- El vaticinio de Guardiola con el debate de la defensa adelantada de Flick
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- El problema del Barça ya tiene diagnóstico
- El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça
- Alerta Barça: Dani Olmo, lesionado en el entrenamiento de España
- Así es Pau Cubarsí: Vida privada, estudios y aficiones del central del presente y el futuro del FC Barcelona
- El día que Santiago Bernabéu cruzó el Atlántico para orinar en la tumba de un viejo enemigo