El 1x1 de España contra Georgia

Valoraciones de los jugadores de la selección española en el partido contra Georgia

Clasificación Mundial 2026: España - Georgia, en imágenes.

Clasificación Mundial 2026: España - Georgia, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sigue la racha triunfal de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Tres partidos, tres victorias. Los de Luis De la Fuente han derrotado a Georgia a pesar de las muchas bajas y teniendo que alinear un once muy renovado que ha contado con la presencia de tres futbolistas del FC Barcelona: Cubarsí, Ferran Torres y Pedri.

El canario ha sido uno de los destacados gracias a su excelente visión de juego. Ferran ha sido también protagonista en su partido número 50 como internacional. Buena actuación también de Pedro Porro en el lateral y Yeremi Pino, encargado de abrir la lata. Oyarzabal hizo el segundo en el lanzamiento de una falta.

Estas son las valoraciones de los jugadores de la selección española:

Unai Simón, Portero6

Unai Simón, Portero

Privilegiado

Espectador de lujo en la primera mitad, cuando los futbolistas de Georgia apenas salieron de su campo. Tampoco tuvo mucho trabajo en la segunda. Pudo ver el partido desde cerca

Pedro Porro, Defensa8

Pedro Porro, Defensa

Profundo

Uno de los mejores de la selección española. Subió mucho la banda y puso buenos centros. Incluso se atrevió con el disparo poniendo a prueba a Mamardashvili. En la segunda mitad, estuvo cerca del gol, pero envió el balón al palo

Le Normand, Defensa7

Le Normand, Defensa

Asistente

Sin demasiado trabajo en defensa, se sumó al ataque en las acciones a balón parado. En una de ellas, rompió la línea de Georgia para asistir a Yeremi Pino en el primer gol de la selección española

Pau Cubarsí Paredes, Defensa7

Pau Cubarsí Paredes, Defensa

Seguro

Recuperó la titularidad en la selección española y jugó por el perfil izquierdo del centro de la defensa. Muy bien cuando le tocó ir al corte y en la salida de balón

Marc Cucurella, Defensa6

Marc Cucurella, Defensa

Tímido

Se atacó más por la banda derecha y tuvo menos oportunidades de mostrar su potencial. Sin problemas en defensa, dio mucha amplitud al terreno de juego

Martín Zubimendi, Centrocampista6

Martín Zubimendi, Centrocampista

Preciso

El encargado de evitar las contras de los georgianos, fue el primer jugador que inició los ataques de la selección española. Mueve siempre el balón con mucho criterio

Pedri González López, Centrocampista8

Pedri González López, Centrocampista

Espectacular

Es un placer ver jugar al canario tanto de azulgrana como de rojo. Sus pases son exquisitos. Uno inició la jugada del gol de Yeremi Pino. Otro acabó en el penalti sobre Ferran

Mikel Merino,6

Mikel Merino,

Llegador

Desde la posición de mediapunta aprovecha el jugador del Arsenal su buena llegada. Dos buenas oportunidades en la primera mitad que se fueron fuera y otra en la tercera a la que no llegó por poco a un centro de Zubimendi

Ferran Torres García, Delantero6

Ferran Torres García, Delantero

Activo

En su partido número 50 con la selección española, pisó mucho el área a pesar de partir desde la derecha. Provocó dos penalties, pero el árbitro anuló uno a instancias del VAR. El señalado, lo tiró él, pero lo paró Mamardashvili

Oyarzabal, Centrocampista7

Oyarzabal, Centrocampista

Potente

Jugando como falso delantero centro, abrió muchos espacios. Pudo marcar de cabeza en la primera mitad tras un buen centro de Pedro Porro y envió un balón a la madera. Justo antes de irse a descansar, hizo el segundo con un gran disparo con la izquierda

Yéremi Pino, Centrocampista7

Yéremi Pino, Centrocampista

Goleador

Aprovechó la oportunidad por las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams y fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada de oportunismo. Reclamó un penalti en la segunda mitad

Borja Iglesias,5

Borja Iglesias,

Recuperado

Pocas oportunidades de lucirse tuvo en su retorno a la selección española

Álex Baena,6

Álex Baena,

Habilidoso

Entró para jugar por la banda izquierda y realizó alguna jugada de mérito

Marcos Llorente, Centrocampista5

Marcos Llorente, Centrocampista

Oxígeno

Poca participación del jugador del Atlético de Madrid que entró al terreno de juego con todo resuelto

Pablo Barrios, Centrocampista6

Pablo Barrios, Centrocampista

Tocador

Ayudó a controlar el balón y el juego en los últimos minutos

Aleix Garcia, Centrocampista5

Aleix Garcia, Centrocampista

Premiado

Otro con suficiente calidad para aguantar el balón y el resultado

