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SELECCIÓN

El 1x1 de España contra Egipto

Los jugadores de Luis De la Fuente no pasaron del empate ante la selección africana

El once de España contra Egipto

El once de España contra Egipto / Valentí Enrich

Ferran Correas

Ferran Correas

Mereció más la selección española en el segundo partido amistoso de esta ventana de selecciones, la última de la temporada. Estuvieron espesos los hombres de Luis De la Fuente en la primera parte, pero mejoraron en la segunda con los cambios. Grimaldo remató a la madera en los últimos minutos, pero el marcador inicial no se movió.

Debutó Joan Garcia y también Ander Barrenetxea. El portero del Barça apenas tocó un par de balones, pues los egipcios, que en la primera parte sí crearon peligro, casi no pasaron la línea del centro del campo en la segunda.

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Estas son las valoraciones de los jugadores de la selección española:

David Raya,5

David Raya,

Salvado

El palo le salvó de un gol tras un gran disparo de Marmoush. Tuvo trabajo atajando un par de balones en los primeros minutos y se complicó la vida con un mal control que él mismo rectificó

Pedro Porro, Defensa6

Pedro Porro, Defensa

Vertical

El primer jugador de la selección española que buscó la portería rival. Su disparo se topó con un rival. Buscó la línea de fondo combinando con Lamine

Mosquera, Defensa6

Mosquera, Defensa

Potente

El colombiano ha elegido jugar con España y pone al servicio de la selección su potencia para defender y superar líneas. A punto de marcar con un buen remate de cabeza

Dean Huijsen, Defensa6

Dean Huijsen, Defensa

Creciente

Ayudó al centro del campo a superar líneas, especialmente en la segunda mitad. Tuvo algunos problemas en la primera por la movilidad de Marmoush

Grimaldo, Defensa6

Grimaldo, Defensa

Serio

Otro de los jugadores de la selección española que estuvo mejor en la segunda parte que en la primera. Puso un par de buenos centros que no encontraron rematador y lanzó una falta al larguero

Carlos Soler, Centrocampista5

Carlos Soler, Centrocampista

Horizontal

Volvía a la selección el jugador de la Real Sociedad. Estuvo bien en la recuperación, pero no tan bien cuando le tocó llegar al área rival. Demasiado horizontal

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista5

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista

Desconectado

Trató de conectar con el balón por dentro, pero lo consiguió pocas veces. Lo intentó con un buen disparo que acabó en las manos del portero de Egipto. A descansar tras el descanso

Pablo Fornals, Centrocampista5

Pablo Fornals, Centrocampista

Espeso

Intentó crear el juego de ataque de la selección española, pero se vio perjudicado por la separación entre líneas y la lentitud en la circulación de balón

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero7

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero

Diablillo

El único que repitió titularidad. Volvió a jugar 45 minutos, en los que fue el encargado de dar espectáculo con su colección de fintas, regates y pases al espacio para sus compañeros

Ferran Torres García, Delantero5

Ferran Torres García, Delantero

Insistente

Lo intentó en varias ocasiones, tanto en la primera como en la segunda parte, pero los defensas estuvieron algo más rápidos que él. Mordió en la salida de los egipcios

Ander Barrenetxea, Centrocampista6

Ander Barrenetxea, Centrocampista

Debutante

Primer partido del jugador de la Real Sociedad con la selección española. Jugó por las dos bandas, algo tímido en la primera mitad, dejó un par de buenas acciones en la segunda

Rodri, Centrocampista6

Rodri, Centrocampista

Manija

Entró tras el descanso y con él sobre el campo todo fluye mejor. Sube las líneas y lleva a los suyos a la presión. No estuvo bien en el disparo

Pedri González López, Centrocampista6

Pedri González López, Centrocampista

Dinámico

Otro de los jugadores que cuando sale, siempre mejora su equipo. Llegó bien al área rival y el portero le sacó un par de buenos remates

Víctor Muñoz, Delantero6

Víctor Muñoz, Delantero

Desequilibrante

Volvió a jugar el catalán. Lo hizo por las dos bandas, creando problemas a los egipcios con su velocidad y habilidad

Fermín López Marín, Centrocampista7

Fermín López Marín, Centrocampista

Impetuoso

Salió al campo y revolucionó el partido con sus acciones. No marcó por centímetros. Como siempre, se lo dejó todo

Joan Garcia, Portero5

Joan Garcia, Portero

Esperado

El debut más esperado. Jugó media hora, silbado por unos y aplaudido por otros. Solo tocó un par de balones

Borja Iglesias,6

Borja Iglesias,

Inventor

El 'Panda' siempre deja cosas. Esta vez una gran vaselina que se alta por poco

Yeremy Pino,6

Yeremy Pino,

Creyente

Uno de los jugadores que más lo intentó desde que salió, pero topó con el muro de los egipcios

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