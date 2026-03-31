El 1x1 de España contra Egipto

Mereció más la selección española en el segundo partido amistoso de esta ventana de selecciones, la última de la temporada. Estuvieron espesos los hombres de Luis De la Fuente en la primera parte, pero mejoraron en la segunda con los cambios. Grimaldo remató a la madera en los últimos minutos, pero el marcador inicial no se movió.

Debutó Joan Garcia y también Ander Barrenetxea. El portero del Barça apenas tocó un par de balones, pues los egipcios, que en la primera parte sí crearon peligro, casi no pasaron la línea del centro del campo en la segunda.

Estas son las valoraciones de los jugadores de la selección española:

5 David Raya, Salvado El palo le salvó de un gol tras un gran disparo de Marmoush. Tuvo trabajo atajando un par de balones en los primeros minutos y se complicó la vida con un mal control que él mismo rectificó

6 Pedro Porro, Defensa Vertical El primer jugador de la selección española que buscó la portería rival. Su disparo se topó con un rival. Buscó la línea de fondo combinando con Lamine

6 Mosquera, Defensa Potente El colombiano ha elegido jugar con España y pone al servicio de la selección su potencia para defender y superar líneas. A punto de marcar con un buen remate de cabeza

6 Dean Huijsen, Defensa Creciente Ayudó al centro del campo a superar líneas, especialmente en la segunda mitad. Tuvo algunos problemas en la primera por la movilidad de Marmoush

6 Grimaldo, Defensa Serio Otro de los jugadores de la selección española que estuvo mejor en la segunda parte que en la primera. Puso un par de buenos centros que no encontraron rematador y lanzó una falta al larguero

5 Carlos Soler, Centrocampista Horizontal Volvía a la selección el jugador de la Real Sociedad. Estuvo bien en la recuperación, pero no tan bien cuando le tocó llegar al área rival. Demasiado horizontal

5 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Desconectado Trató de conectar con el balón por dentro, pero lo consiguió pocas veces. Lo intentó con un buen disparo que acabó en las manos del portero de Egipto. A descansar tras el descanso

5 Pablo Fornals, Centrocampista Espeso Intentó crear el juego de ataque de la selección española, pero se vio perjudicado por la separación entre líneas y la lentitud en la circulación de balón

7 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Diablillo El único que repitió titularidad. Volvió a jugar 45 minutos, en los que fue el encargado de dar espectáculo con su colección de fintas, regates y pases al espacio para sus compañeros

5 Ferran Torres García, Delantero Insistente Lo intentó en varias ocasiones, tanto en la primera como en la segunda parte, pero los defensas estuvieron algo más rápidos que él. Mordió en la salida de los egipcios

6 Ander Barrenetxea, Centrocampista Debutante Primer partido del jugador de la Real Sociedad con la selección española. Jugó por las dos bandas, algo tímido en la primera mitad, dejó un par de buenas acciones en la segunda

6 Rodri, Centrocampista Manija Entró tras el descanso y con él sobre el campo todo fluye mejor. Sube las líneas y lleva a los suyos a la presión. No estuvo bien en el disparo

6 Pedri González López, Centrocampista Dinámico Otro de los jugadores que cuando sale, siempre mejora su equipo. Llegó bien al área rival y el portero le sacó un par de buenos remates

6 Víctor Muñoz, Delantero Desequilibrante Volvió a jugar el catalán. Lo hizo por las dos bandas, creando problemas a los egipcios con su velocidad y habilidad

7 Fermín López Marín, Centrocampista Impetuoso Salió al campo y revolucionó el partido con sus acciones. No marcó por centímetros. Como siempre, se lo dejó todo

5 Joan Garcia, Portero Esperado El debut más esperado. Jugó media hora, silbado por unos y aplaudido por otros. Solo tocó un par de balones

6 Borja Iglesias, Inventor El 'Panda' siempre deja cosas. Esta vez una gran vaselina que se alta por poco