Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Cabo VerdeReacciones España - Cabo VerdeGrupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Próximo partido EspañaHorario Uruguay - Arabia SaudíSedes España Mundial 2026TopuriaJan VirgiliDónde ver TopuriaCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalMercado de fichajesCucurellaJustin GaethjeMakhachevChampions BarcelonaCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorarios MotoGP República ChecaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

El 1x1 de España contra Cabo Verde

Preocupante debut de la selección en el Mundial: De la Fuente no tuvo respuesta para tumbar la resistencia heroica de Cabo Verde

Lamine Yamal fue suplente ante Cabo Verde y entró a falta de veinte minutos

Lamine Yamal fue suplente ante Cabo Verde y entró a falta de veinte minutos / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Denís Iglesias

Denís Iglesias

Debut complejo de España en el Mundial. Lejos del paseo militar al que podría invitar la diferencia de ranking y expediente entre ambas selecciones. Optó De la Fuente por alinear a Gavi como extremo izquierdo, pero su experimento no funcionó en la primera parte. Pedri empezó como mediapunta y terminó pasando a la base de la jugada, donde era más necesario ante una selección de Cabo Verde que dio la cara en todo momento. Angustia y frustración en los rostros españoles frente a la alegría histórica del rival.

No quiso señalar el seleccionador español. Salieron los mismos protagonistas en el arranque del segundo acto después de convertir a Vozinha, un portero de 40 años, en héroe nacional del archipiélago africano. Ferran, Laporte y Oyarzabal llamaron a la puerta de una debutante en el Mundial que celebró su resistencia en un partido donde España adolecía de ideas, lo que provocó inquietud en el banquillo de La Roja. El miedo fue un hecho con un 0-0 para el que España no tuvo respuesta.

Unai Simón, Portero5

Unai Simón, Portero

Vigilante

Vivió en la calma tensa del que no puede hacer nada más que animar a sus compañeros. Salvó la ocasión final de Cabo Verde que habría supuesto una tragedia inicial para España en este Mundial.

Marcos Llorente, Centrocampista4

Marcos Llorente, Centrocampista

Amedrentado

Empezó siendo el más incisivo, con incursiones que no encontraron rematador. En la segunda parte volvió a estar activo en el asalto del gol de España. No vale de nada cuando no hay un conjunto que emopuje.

Aymeric Laporte, Defensa5

Aymeric Laporte, Defensa

Voluntarioso

Rebelde y trabajador. Llamado a ser uno de los líderes de esta selección. Se incorporó al ataque en las jugadas a balón parado. También lo intentó desde fuera, ante la falta de ideas de España.

Pau Cubarsí, Defensa4

Pau Cubarsí, Defensa

Pivote

Ejerció de pivote, ante la falta de fluidez en la salida de balón. Sin exigencias atrás, buscó la luz en el túnel en el que se metió España. Terminó en silencio, como el resto de una selección inoperante.

Marc Cucurella, Defensa4

Marc Cucurella, Defensa

Resiliente

El nuevo fichaje del Real Madrid estuvo mejor en la primera parte. Llegó a línea de fondo con facilidad. Tuvo dos ocasiones claras, pero, al igual que sus compañeros, sobrepensó la finalización.

Rodri, Centrocampista3

Rodri, Centrocampista

Acorralado

Va a necesitar España una mejor versión para sobrevivir en este Mundial. Los únicos cambios de sentido fueron un argumento insuficiente para descifrar la encerrona de Cabo Verde. Se le hizo larga la segunda parte.

Pedri, Centrocampista5

Pedri, Centrocampista

Superviviente

El que mejor entendió un partido gris. Empezó como mediapunta, un rol que parecía haber desterrado De la Fuente. Cuando se puso en la base de la jugada, España empezó a pensar.

Fabián Ruíz, Centrocampista4

Fabián Ruíz, Centrocampista

Solapado

No encontró su lugar en el partido. Solapado por sus compañeros en la medular, terminó siendo sustituido ante la incapacidad para encontrar pases entre líneas.

Ferran Torres, Delantero4

Ferran Torres, Delantero

Desafortunado

Siempre con un hombre a sus espaldas. Acumuló pérdidas e intervenciones. Estuvo cerca del gol en varias ocasiones. La más clara, un larguero. En continua actividad, no consiguió materializar el peligro que generó.

Gavi, Centrocampista3

Gavi, Centrocampista

Ahogado

De la Fuente le probó como extremo, donde no rindió. Fue experimento fallido, pese a la voluntad que puso el del Barça. Será más útil en otras funciones que requieran pulmón.

Oyarzabal, Centrocampista4

Oyarzabal, Centrocampista

Obstinado

La máxima expresión de la falta de chispa que tuvo España. Tuvo en sus botas varias oportunidades que habrían evitado el malestar de un empate que deja muchas incógnitas.

Lamine Yamal, Delantero5

Lamine Yamal, Delantero

Necesario

Salió a calentar y el estadio se vino abajo. España dependerá de lo que decida inventar. Todos le buscaron en el primer pase. La demostración de la desesperación de la selección, que deberá alzar sobre sobre varapalo una reacción creíble.

Mikel Merino, Centrocampista4

Mikel Merino, Centrocampista

Anónimo

Apareció para reforzar el ataque, pero cuando la dinámica es negativa, de poco vale ser voluntarioso. Apenas tuvo espacio para generar un ataque.

Dani Olmo, CentrocampistaS.C.

Dani Olmo, Centrocampista

Angustiado

Se le vio inquieto hasta antes de salir. Después, se dejó llevar por la frustración de una selección que se dio contra un muro y acabó viendo cómo Cabo Verde tenía sus oportunidades.

Nico Williams,S.C.

Nico Williams,

Anhelado

Otro de los jugadores que es imprescindible recuperar si España no queire llevarse un revolcón a las primeras de cambio.

TEMAS

Añádenos en Google