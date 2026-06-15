El 1x1 de España contra Cabo Verde

Debut complejo de España en el Mundial. Lejos del paseo militar al que podría invitar la diferencia de ranking y expediente entre ambas selecciones. Optó De la Fuente por alinear a Gavi como extremo izquierdo, pero su experimento no funcionó en la primera parte. Pedri empezó como mediapunta y terminó pasando a la base de la jugada, donde era más necesario ante una selección de Cabo Verde que dio la cara en todo momento. Angustia y frustración en los rostros españoles frente a la alegría histórica del rival.

No quiso señalar el seleccionador español. Salieron los mismos protagonistas en el arranque del segundo acto después de convertir a Vozinha, un portero de 40 años, en héroe nacional del archipiélago africano. Ferran, Laporte y Oyarzabal llamaron a la puerta de una debutante en el Mundial que celebró su resistencia en un partido donde España adolecía de ideas, lo que provocó inquietud en el banquillo de La Roja. El miedo fue un hecho con un 0-0 para el que España no tuvo respuesta.

5 Unai Simón, Portero Vigilante Vivió en la calma tensa del que no puede hacer nada más que animar a sus compañeros. Salvó la ocasión final de Cabo Verde que habría supuesto una tragedia inicial para España en este Mundial.

4 Marcos Llorente, Centrocampista Amedrentado Empezó siendo el más incisivo, con incursiones que no encontraron rematador. En la segunda parte volvió a estar activo en el asalto del gol de España. No vale de nada cuando no hay un conjunto que emopuje.

5 Aymeric Laporte, Defensa Voluntarioso Rebelde y trabajador. Llamado a ser uno de los líderes de esta selección. Se incorporó al ataque en las jugadas a balón parado. También lo intentó desde fuera, ante la falta de ideas de España.

4 Pau Cubarsí, Defensa Pivote Ejerció de pivote, ante la falta de fluidez en la salida de balón. Sin exigencias atrás, buscó la luz en el túnel en el que se metió España. Terminó en silencio, como el resto de una selección inoperante.

4 Marc Cucurella, Defensa Resiliente El nuevo fichaje del Real Madrid estuvo mejor en la primera parte. Llegó a línea de fondo con facilidad. Tuvo dos ocasiones claras, pero, al igual que sus compañeros, sobrepensó la finalización.

3 Rodri, Centrocampista Acorralado Va a necesitar España una mejor versión para sobrevivir en este Mundial. Los únicos cambios de sentido fueron un argumento insuficiente para descifrar la encerrona de Cabo Verde. Se le hizo larga la segunda parte.

5 Pedri, Centrocampista Superviviente El que mejor entendió un partido gris. Empezó como mediapunta, un rol que parecía haber desterrado De la Fuente. Cuando se puso en la base de la jugada, España empezó a pensar.

4 Fabián Ruíz, Centrocampista Solapado No encontró su lugar en el partido. Solapado por sus compañeros en la medular, terminó siendo sustituido ante la incapacidad para encontrar pases entre líneas.

4 Ferran Torres, Delantero Desafortunado Siempre con un hombre a sus espaldas. Acumuló pérdidas e intervenciones. Estuvo cerca del gol en varias ocasiones. La más clara, un larguero. En continua actividad, no consiguió materializar el peligro que generó.

3 Gavi, Centrocampista Ahogado De la Fuente le probó como extremo, donde no rindió. Fue experimento fallido, pese a la voluntad que puso el del Barça. Será más útil en otras funciones que requieran pulmón.

4 Oyarzabal, Centrocampista Obstinado La máxima expresión de la falta de chispa que tuvo España. Tuvo en sus botas varias oportunidades que habrían evitado el malestar de un empate que deja muchas incógnitas.

5 Lamine Yamal, Delantero Necesario Salió a calentar y el estadio se vino abajo. España dependerá de lo que decida inventar. Todos le buscaron en el primer pase. La demostración de la desesperación de la selección, que deberá alzar sobre sobre varapalo una reacción creíble.

4 Mikel Merino, Centrocampista Anónimo Apareció para reforzar el ataque, pero cuando la dinámica es negativa, de poco vale ser voluntarioso. Apenas tuvo espacio para generar un ataque.

S.C. Dani Olmo, Centrocampista Angustiado Se le vio inquieto hasta antes de salir. Después, se dejó llevar por la frustración de una selección que se dio contra un muro y acabó viendo cómo Cabo Verde tenía sus oportunidades.