El 1x1 de España contra Cabo Verde al descanso

Debut de las selección española en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, un país que se estrena en la historia de la gran cita del fútbol. Un encuentro importante, porque los debut siempre marcan, independientemente del rival que esté enfrente. No quiso correr riesgos Luis de la Fuente, que dejó a hombres como Lamine o Nico Williams en el banquillo, consciente de lo larguísimo que será el torneo.

El de Haro dio la titularidad a Gavi en la banda izquierda (un experimento que no funcionó), con Ferran por el flanco derecho. Más allá de esta novedad, lo previsto para abrir fuego en el Mecedes-Benz Stadium de Atlanta. A la vista de lo sucedido en algunos de los encuentros hasta ahora disputados, confianzas las justas. No pasó del empate España en la primera mitad, donde solo Cucurella y Ferran Torres rompieron la monotonía.

5 Unai Simón, Portero Expectante Observó con preocupación la falta de ingenio de sus compañeros a la hora de buscar balones entre líneas. Intentó poner calma desde la distancia anticipándose a los pocos balones que llegaron a sus manos.

5 Marcos Llorente, Centrocampista Penetrante Puso la chispa que le faltó a España de inicio. Autor de las mejores incursiones, aunque sin el acompañamiento necesario para que llegasen a buen puerto.

5 Aymeric Laporte, Defensa Vigilante Atento al 'hombre boya' de Cabo Verde, Livramento, que exploró la defensa de los zagueros españoles. Será el comandante de la zaga este Mundial.

5 Pau Cubarsí, Defensa Analítico Jugó prácticamente de pivote para tratar de explorar un hueco en el entramado de Cabo Verde, que se hizo más tupido con el paso de los minutos.

5 Marc Cucurella, Defensa Polivalente En su primer servicio como jugador del Madrid dio muestras del miedo que puede generar desde varias posiciones. Se movió constantemente y compensó la falta de extremos puros.

5 Rodri, Centrocampista Brújula El juego de la selección depende de lo que imagine el mediocentro, más si cabe ante bloques bajos como los que se encontrará la selección en un Mundial donde la posesión será suya. Descubrió la primera gran oportunidad de España con un pase magnífico para Cucurella.

5 Fabián Ruíz, Centrocampista Pendiente Trabajador en la medular. Atascado en el intercambio de pases de una zona del campo donde España amasó demasiado la pelota.

6 Pedri, Centrocampista Artesano Precipitado en sus primeras acciones, pero la primera gran ocasión de la selección nació de un balón lateralizado por el del Barça. Su voluntad es la que debe empujar a los de Luis de la Fuente. 'Mediapunteó' como en los viejos tiempos de Luis de la Fuente. No tiene que ser su función. En cuanto se puso en la base de la jugada, todo funcionó mejor.

6 Ferran Torres, Delantero Incisivo Ansioso, se fue una con una amarilla al descanso al no encontrar vías de escape en una posición demasiado escorada. Se ahogó de espaldas ante la presión de la defensa caboverdiana. Con todo, entiende tan bien el juego que era cuestión de minutos que encontrase una oportunidad que terminó impactando en el palo.

4 Gavi, Centrocampista Ahogado De la Fuente optó por ponerle en la banda. No es dónde mejor rinde. Una necesidad puntual que parte de la absoluta preferencia del seleccionador por un jugador que ha estado en su dinámica hasta cuando estuvo lesionado.