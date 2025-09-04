El 1x1 de España contra Bulgaria

La selección española arrancó con buen pie su andadura en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. En la primera visita de la historia a Bulgaria, la Roja tuvo sufiiente con un muy buen primer tiempo para dejar el partido visto para sentencia y el 0-3 que sería definitivo. La segunda mitad sobró en cuanto al juego, pero deparó los regresos de Rodri y de Carvajal, y el debut de Jesús Rodríguez.

Pedri González y Lamine Yamal fueron la representación azulgrana en el once titular de Luis de la Fuente. Ambos participaron en el origrn del primer tanto de la Roja. El canario se la pasó a Zubimendi y el del Arsenal le dio una asistencia perfecta a su excompañero en la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, que batió cruzado al meta búlgaro.

El dominio español fue aplastante. Cucurella marcó el segundo tras un trallazo y Mikel Merino puso el tercero antes del descanso al cabecear un centro medido de Lamine.

La segunda parte siguió reflejando la superioridad de una España que, incluso cuando dejó de pisar el acelerador, nunca vio peligrar una clara victoria.

Este es el 1x1 de los jugadores de la selección española frente a Bulgaria:

6 Unai Simón, Portero Relajado Incluso en exceso, fruto del escaso trabajo que e tocó tener. No llegaba al disparo al palo de Kirilov y en una salida no blocó bien el capitán de la Roja. La primera y única intervención llegó ya avanzada la segunda mitad.

7 Pedro Porro, Defensa Mareante Muy activo el extremeño, subió constantemente por la banda derecha y se comprometió bien con Lamine. En defensa, recuperó varios balones y desvió lo suficiente ante Kirilov para evitar un gol.

7 Dean Huijsen, Defensa Elegante Tiene planta y buena ubicación, aunque al madridista todavía le falta mejorar en la toma de decisiones, como en una 'excursión' en la que perdió el balón.

6 Le Normand, Defensa Sobrio El colchonero jugó un papel más secundario en el centro de la defensa, pero con eficacia y seguridad. Los delanteros búlgaros apenas pusieron en apuros a los españoles. Sustituido al descanso por arrastrar una amarilla.

7 Marc Cucurella, Defensa Impactante Menudo zurdazo el que soltó el de Alella para firmar el segundo. Se la acomodó con la diestra y disparó con la pierna buena un espléndido chut cruzado al fondo de la red. Luchador incansable, subió el carril de una manera más selectiva.

8 Martín Zubimendi, Centrocampista Omnipresente Un centrocampista que lo reúne todo y siempre lo hace bien. Especialmente valiosa su asistencia a Oyarzabal para abrir la cuenta, demostrando que también sabe usar la pierna izquierda. Mantuvo el centro del campo y creó mucho juego.

7 Mikel Merino, Centrocampista Determinante El pamplonés siempre ha tenido mucho gol y así sigue siendo. Suyo fue el tercero al cabecear sin oposición un centro de Lamine a balón parado. Y volvió a mostrar su generosidad para compactar la medular y buscar soluciones en el pase. Estrelló un balón en el travesaño que hubiera significado su doblete.

8 Pedri González López, Centrocampista Esencial El tinerfeño manejó el ritmo del partido a su antojo. Disparó desviado tras una gran acción de Lamine y se ofreció siempre para aportar la mejor solución. Los rivales solo pudieron frenarle con faltas.

7 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Ingenioso Buscó el gol de todas las maneras posibles, en la más clara no acertó por un mal control. En otra se la sacó el meta búlgaro Vutsov con el hombro. Asistente en el tanto de Merino con un precioso centro, trajo de cabeza a su marcador, Nürnberger. Volvió a ser muy protagonista.

6 Nico Williams, Apagado No tuvo la incidencia por banda izquierda que se esperaba y el del Athletic Club estuvo durante fases incluso desaparecido. Cuando intervino, lo hizo con peligro, aunque le faltó ajustar el punto de mira, como en una ocasión pasada la hora de partido que el disparo no le cogió el efecto deseado.

7 Oyarzabal, Centrocampista Abrelatas Mantuvo su idilio con el gol cuando, transcurridos solo 5 minutos de partido, abrió el marcador de disparo cruzado tras recibir de Zubimendi. Lo siguió intentando, trabajó creando espacios para sus compañeros y se consolidó en la punta de lanza de la selección.

6 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Contundente Lo poco que se le vio, porque los búlgaros apenas cruzaron el centro del campo, fue para frenarcon ímpetu cualquier posible ataque local. Minutos con Huijsen, en una pareja de centrales que apunta a ser la de la selección para muchos años.

6 Rodri, Centrocampista Regresado El actual Balón de Oro volvió a jugar con la Roja casi un año después. Y eso, de por sí, ya es una excelente noticia. Acusó la inactividad con alguna pérdida que no es habitual en el madrileño.

6 Dani Carvajal, Defensa Reencontrado Otro que está de vuelta. Cambio natural en sustitución de Pedro Porro y minutos para recuperar sensaciones con la Roja,.

6 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Temeroso Como le ocurre en el Barça, no está teniendo suerte esta temporada de cara al gol. Se vislumbró algo de falta de confianza cuando no optó por chutar y sí por un pase que se le escapó.