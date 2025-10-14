El 1x1 de España contra Bulgaria

España partía como gran favorita ante Bulgaria, pero no fue un partido sencillo. A pesar de la victoria, 'La Roja' tuvo que encontrar la manera de abrir la cerrada defensa de su rival, algo que al final encontró con un gran Mikel Merino, que firmó un doblete de cabeza.

Luis de la Fuente introdujo varios cambios en el once, pero Pedri volvió a ser el cerebro del equipo, dejando otra actuación magistral y llevándose una gran ovación de la afición presente en el José Zorrilla.

6 Unai Simón, Portero Espectador No tuvo que hacer ninguna parada de mérito, aunque Bulgaria se acercó con algo de peligro en la segunda parte. Salió bien en un uno contra uno que Despodov mandó fuera por poco y se pasó la mayor parte del partido viendo como España buscaba el gol.

7 Pedro Porro, Defensa Sólido Completó un muy buen parón de selecciones. No estuvo tan activo en ataque como en el partido ante Georgia, pero sigue siendo una gran opción. Aporta en ataque siempre como apoyo y en defensa puede cerrar como último hombre muchas jugadas gracias a su velocidad.

6 Aymeric Laporte, Defensa Inadvertido Con el '10' a la espalda, el central no tuvo que hacer demasiadas apariciones, lo que habla muy bien de cómo recuperó España en zonas adelantadas. Sigue siendo muy seguro con balón y todo hace indicar que se jugará el puesto con Huijsen o Cubarsí, ya que para De la Fuente Le Normand parece fijo.

7 Le Normand, Defensa Avispado Muy inteligente en dos acciones decisivas del partido. Primero, dejándole la pelota a Merino para el primer gol en lugar de buscar portería directamente y después con un pequeño toque sobre Despodov justo cuando iba a rematar ante Unai Simón. Se fue sustituido tras recibir un golpe.

7 Grimaldo, Defensa Afilado Su golpeo es otro argumento más para el equipo. Dobló una y otra vez a Álex Baena y terminó dando la asistencia del segundo gol con un gran centro para Merino. Solo tuvo un pequeño error al tirar la línea en una jugada de la segunda parte en la que Despodov se quedó solo.

7 Martín Zubimendi, Centrocampista Fiable Habrá que ver la situación cuando vuelva Rodri al máximo nivel, pero Zubimendi ha demostrado que está para ser titular en este equipo. Siempre acertado, tanto con balón como sin él. Se atrevió en varias ocasiones con movimientos más agresivos ante el sistema del rival.

8 Pedri González López, Centrocampista Mágico Ovacionado por el público de Valladolid. Cada vez que coge la pelota la afición se viene arriba y no es para menos. Sus conducciones y sus pases sutiles rompen cualquier defensa, incluso una tan cerrada como la búlgara. Generó el primer gol y solo el larguero evitó que marcara uno maravilloso.

9 Mikel Merino, Centrocampista Oportuno Su llegada desde atrás es un arma muy importante para desatascar partidos. Volvió a marcar de cabeza (dos veces) apareciendo en el área y siempre da sensación de peligro. Por si fuera poco, forzó un penalti en el descuento. No es ninguna locura decir que es el mejor '9' que tiene España sin tener que jugar de delantero.

7 Oyarzabal, Centrocampista Infalible Desplazado esta vez a la banda derecha. Sorprendentemente falló algunos primeros toques, algo impropio de él. Eso sí, tuvo la oportunidad de redimirse marcando el cuarto gol de España, demostrando que no falla desde los once metros.

7 Álex Baena, Cómodo Con Grimaldo doblándole y pudiendo encontrar a Pedri, Mikel Merino o Samu por dentro, vivió un contexto ideal para él. Fue de los más incisivos en el inicio del encuentro y amenazó con varios disparos lejanos. Contribuyó a encontrar soluciones ante la defensa cerrada de Bulgaria.

6 Samu Aghehowa, Delantero Frustrado Buen recurso para la selección por su perfil como delantero, diferente a otros del equipo. Jugó bien de espaldas y estuvo muy insistente en la presión, pero le faltó acierto de cara a puerta. Perdonó una clara ocasión con el guardameta rival fuera de la portería.

7 Borja Iglesias, Recurso Salió en lugar de Samu y rápidamente tuvo varias acciones para marcar, especialmente con un remate de cabeza solo que se le marchó fuera. Buen juego de espaldas para generar apoyos a sus compañeros.

7 Aleix Garcia, Centrocampista Atrevido Salió en lugar de Zubimendi y continuó dando mucho sentido al juego de la selección. Se sumó al ataque e incluso llegó a línea de fondo, generando el tercer gol de España con un centro que Chernev introdujo en su propia portería.

7 Yeremy Pino, Eléctrico En un partido con dos extremos muy diferentes a lo que España acostumbra, su salida le dio al equipo ese extra de desborde que tanto caracteriza a este equipo cuando Lamine y Nico Williams están sobre el césped. Siempre mira la forma de encarar a su par.

7 Pablo Barrios, Centrocampista Constante Desde que salió no dejó de pedir la pelota, demostrando su personalidad. En su primera acción pudo marcar con un remate cruzado que se marchó fuera por poco.