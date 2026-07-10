MUNDIAL 2026
El 1x1 de España contra Bélgica al descanso
De la Fuente le dio la titularidad a Fabián en lugar de Pedri, goleador ante el cuadro belga, que empató por medio de De Ketelaere
De la Fuente optó por dejar a Pedri en el banquillo. En su lugar dio entrada a Fabián en la base de la jugada para formar pareja con Rodri. Los tres jugaron en el primer partido frente a Cabo Verde, selección que le dio el primer susto a la selección en este Mundial. A partir de ahí, el mediocampista del PSG fue suplente frente a la pareja de Pedri y Fabián, autor del gol contra Bélgica. De Ketelaere anotó el tanto del empate.
Unai Simón, Portero
Batido
Parar después de batir un récord de imbatibilidad puede provocar que el porter sobrepiense. "¿Cuándo llegará?", como esperando una tormenta que imagina en su cabeza. De Ketelaere le hizo el primer gol del Mundial a bocajarro después de que Cubarsí no consiguese imponerse al delantero.
Pedro Porro, Defensa
Trabajador
Tuvo que enfrentar un durísimo duelo con Doku, el jugador más desequilibrante de Bélgica. Aguantó bien el desafío. Tarea compleja la suya, un lateral muy ofensivo al que Lamine invita a bailar con sus incursiones. Alguno de sus compañeros le pidió tener más cabeza.
Pau Cubarsí Paredes, Defensa
Superado
Uno de los constructores del juego en España ante la presión que soportaron los dos mediocentros de la selección. Se vio superado por De Ketelaere en el remate del gol y después cometió una amarilla evitable por mano.
Aymeric Laporte, Defensa
Operario
Con oficio, pero igualmente disgustado por la situación que derivó en el gol de Bélgica, que fue una concatenación de posiciones mal ajustadas. Será clave ver cómo es capaz de reponerse el jugador más regular de la defensa de España.
Marc Cucurella, Defensa
Reducido
El gol de Bélgica se fabricó en su banda. Menos activo que en partidos anteriores. Se animó en el principio del partido, pero en su banda todo el protagonismo estuvo en Baena.
Rodri, Centrocampista
Cercado
Muy vigilado en la única tarea que Bélgica entendió de partida. Estuvo más recogido en su posición que en encuentros anteriores cuando sus compañeros buscaron oxígeno.
Fabián Ruíz, Centrocampista
Goleador
De la Fuente tiene razón casi siempre. El mediocampista del PSG fue el autor de un gol nacido de una joya combinativa de la selección. En cuanto se soltó la cadena, fue determinante. Se incorporó al ataque con facilidad para un tanto inicial que fue contestado rápido por Bélgica.
Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero
Hiperactivo
Estuvo en todas. Condiciona el juego de los rivales por su mera presencia. En ocasiones pecó de precipitación, pero quién no la tendría teniendo su talento y descaro. De falta, con recortes, desde dentro, desde fuera... Un ramillete de posibilidades que será imprescindible.
Álex Baena, Centrocampista
Flamígero
Provocó que a Bélgica se el cruzasen los cables en más de una ocasión. Lo intentó por dentro y en los 10 minutos de efervescencia tras el gol de España fue un futbolista avezado para empujar a la selección.
Dani Olmo Carvajal, Centrocampista
Marcapasos
El jugador más inteligente de España. Con un simple control fue capaz de generar el caos de la selección. Puso el tempo para la jugada del gol de la selección. El mejor lanzador de España y el que interpreta los espacios con intencionalidad.
Oyarzabal, Delantero
Frustrado
Resignado a la presión y a condicionar el juego desde los espacios. Terminó enganchado con el árbitro después de una primera parte en la que no se sintió cómodo.
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