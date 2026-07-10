El 1x1 de España contra Bélgica

España resolvió unos cuartos ásperos, exigentes y de máxima tensión para meterse en las semifinales del Mundial. Un triunfo de carácter y madurez ante una Bélgica que castigó cada concesión y obligó a los de Luis de la Fuente a remar hasta el final. Fabián Ruiz abrió el camino, De Ketelaere igualó el encuentro y, cuando la prórroga asomaba en el horizonte, apareció Mikel Merino para batir a Lammens, obligado a reemplazar al lesionado Courtois, y desatar la euforia. Ahora espera Francia. Pero esta España ya ha demostrado que está preparada para competir contra cualquiera.

6 Unai Simón, Portero Batido Perdió el histórico récord de imbatibilidad en una jugada aislada en la primera parte. Tuvo que activarse en contextos complicados. Hizo de terapeuta con sus defensas y con compañeros a los que el peso -en todos los sentidos- del partido les hizo mella. Regaló una ocasión muy franca para De Bruyne a diez para el final que provocó un sudor frío. Volvió a flaquear en el descuento con un regalo que casi termina en desgracia.

7 Pedro Porro, Defensa Resiliente Decidido en ataque, asfixiado en defensa. La jugada del 1-0 nació de una pared suya con Lamine y del pase atrás que terminó aprovechando Fabián tras el rechace de Courtois. No dejó de ofrecerse por la banda derecha, pero Doku le hizo la vida imposible obligándole a correr hacia atrás.

8 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Providencial Comenzó el partido con autoridad en la salida de balón, pero quedó marcado por el empate de Bélgica, cuando De Ketelaere le ganó la posición y el remate de cabeza. Después se cargó con una amarilla por mano. Con el paso de los minutos recuperó firmeza en los duelos, estuvo atento a las coberturas. Este Mundial tenía que ser suyo y de su disparo nació la jugada que cazó Merino. Fe, instinto y ejemplo.

8 Aymeric Laporte, Defensa Búnker Firmó un partido de experiencia. Sin hacer ruido, fue creciendo con el paso de los minutos y se convirtió en el principal sostén de la zaga española cuando Bélgica sacó los tanques con Lukaku. Firme en el juego aéreo, atento a las coberturas y contundente en los despejes, se lamentó como el que más en el gol concedido a Bélgica. Corte con valor gol en el minuto de descuento

7 Marc Cucurella, Defensa Itinerante El partido quedó marcado para él por la acción del 1-1, en la que no fue capaz de tapar el centro de De Bruyne. Sin embargo, lejos de venirse abajo, reaccionó con personalidad. Continuó proyectándose por la izquierda, ganó varios duelos defensivos y fue creciendo con el paso de los minutos.

7 Rodri, Centrocampista Perseguido El partido de España se cuenta a través de las botas del mediocentro del City. Fue el mejor en las rondas eliminatorias y contra Bélgica le pusieron una marca particular. Sus compañeros le buscaron para tener oxígeno. Cada pase, un soplo, pero cada pérdida, un dolor de corazón.

7 Fabián Ruíz, Centrocampista Goleador Primer gol en un Mundial del medio del PSG. Fue la apuesta de Luis de la Fuente para el doble pivote, en lugar de Pedri. Buena presencia en ataque y con un dinamismo que le dio frescura al ataque de España. Atento pare recoger el rechace que dejó Courtois.

7 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Incendiario Cada vez que recibió encaró, desbordó y obligó a Bélgica a acumular ayudas sobre su banda. Participó en la jugada del 1-0 con la pared que abrió el carril a Pedro Porro y generó varias de las mejores ocasiones de la selección con su desequilibrio. A veces intentó lo inverosímil por encima de lo realista, pero quién puede decirle nada a un talento que condiciona con su mera presencia al cuadro rival.

7 Álex Baena, Centrocampista Incisivo Buscó alguna ruptura a la espalda y llegó a controlar un balón largo antes de rematar. Intentó tener influencia desde una banda por la que llegó menos peligro que desde el flanco de Lamine. Cuando parecía que podía despegar el vuelo fue sustituido.

8 Dani Olmo, Centrocampista Relojero Volvió a ser el futbolista que mejor interpretó los espacios entre líneas. Del disparo suyo nació el 1-0, tras obligar a Courtois a dejar un rechace que convirtió Fabián. No dejó de ofrecer apoyos, acelerar la circulación y conectar con Lamine y Oyarzabal. Fue sustituido en el 86. Sus piernas son las aspas del reloj de España.

6 Oyarzabal, Delantero Achicado De la Fuente terminó prescindiendo de su referencia en ataque después de otro partido en el apenas pudo tocar balón. Esto no implica apatía, se explica desde su abnegado trabajo para generar espacio entre los centrales. Pero un Oyarzabal sin espacios y gol es menos Oyarzabal.

7 Pedri González López, Centrocampista Leal Entró para darle pausa y control a España en un momento de máxima tensión. Se ofreció constantemente entre líneas, dio continuidad a la posesión y aceleró el juego cuando encontró espacios. Se unió al carrusel de imprecisiones en el tramo final. Pero sobre todas las casas demostró que un baluarte también puede ser secundario. Un gran triunfo de Luis de la Fuente.

6 Ferran Torres García, Delantero Diligente Entró para aportar profundidad y energía al ataque español. Atacó con decisión el espacio, obligó a Bélgica a replegar unos metros y ofreció una alternativa constante a la espalda de la defensa.

6 Nico Williams, Reaparecido Reapareció tras superar la lesión muscular que le había apartado de los últimos partidos y dejó destellos de su velocidad en el tramo final. Celebró como ningún otro el gol de Mikel Merino.