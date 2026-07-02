El 1x1 de España contra Austria al descanso

Luis de la Fuente alineó, en el primer partido a vida o muerte del Mundial, al mismo once que le dio la victoria más contundente hasta le fecha. Porro formó en el lateral derecho y Olmo en la mediapunta. Se cayeron del once Mikel Merino y Marcos Llorente. Baena volvió a ser extremo izquierdo, con Lamine, figura de esta selección, por la derecha.

Rodri repitió en la base de la jugada, como escolta de Pedri. Un once para ganar fluidez en el juego sin dejar de lado la solvencia atrás. España llegaba a dieciseisavos con cero goles encajados, pero frente a una selección como la de Austria que tiene uno de los mejores ratios de presión en campo rival. No fue suficiente para frenar a una selección muy dominadora que se fue al descanso con un 1-0 estrecho para el dominio mostrado.

7 Unai Simón, Portero Vigilante No es fácil el tipo de trabajo que desempeña un portero al que le llegan poco. Pero mantuvo su portería a cero otros 45 minutos para encaminarse hacia el récord.

7 Pedro Porro, Defensa Asociativo El mejor socio de Lamine. Un lateral de largo recorrido, pero que sabe guardar las espaldas. Anuló a Sabtizer en los pocos acercamientos que tuvo Austria. Se repartió a la perfección los espacios con Lamine para convertir la banda derecha en un auténtico filón.

7 Pau Cubarsí, Defensa Maduro Está en un nivel excelso. No pierde una marca y ve antes que ningún otro el pase con el que desatascar la realidad de una selección que le cuesta construir desde atrás. Absoluta seguridad en la salida de balón y eso es un plus para un equipo como el de Luis de la Fuente.

7 Aymeric Laporte, Defensa Escudo Atentísimo a las coberturas. Dando sentido y poso a las transiciones. Sin complicarse, pero con criterio, evitando pelotazos y contribuyendo a deshacer la presión de un combinado austriaco que perdió efectividad por el absoluto máster que dieron los centrales en la salida de balón.

7 Marc Cucurella, Defensa Asistente Anotó un gol que fue anulado por una falta al meta austriaco que hay que interpretar con el código en la mano. Celebró después a lo grande el gol de Oyarzabal tras un centro tenso que le confirma como uno de los mejores asistentes de esta selección.

7 Rodri, Centrocampista Controlador Libre, pero con un abismo por adelante. El centro del campo es un solar en el que aparecen actores de modo aislado. El mediocentro recorre todos los kilómetros que hagan falta y asegura pases. Con ese sentido territorial, España se hizo con el control del partido.

7 Pedri, Centrocampista Marcado Rangnick dispuso un marcaje individual para anular al creador de una selección que sigue sin estar cómodo. Este bloqueo lo nota España, como cuando se libera del mismo, como pasó en el gol de España en la primera, donde un cambio de sentido fue la dinamita para ver puerta.

8 Lamine Yamal, Delantero Imperial Más de media España es Lamine. Todo lo que pasa depende de su efectividad. Las ocasiones de la selección en la primera parte nacieron en sus botas. Bien a través del uno para uno, de las jugadas a balón parado o asociándose con Pedro Porro.

7 Álex Baena, Centrocampista Participativo No necesita aparecer demasiado para dejar gestos que definen su estilo. Con el juego canalizado por la banda de Lamine, en la suya se armaron los espacios con los que sorprender a Austria. Es un complemento imprescindible y con unas características distintas al resto. Escandalosa ejecución a balón parado al borde del descanso.

7 Dani Olmo, Centrocampista Manija Su trabajo entre líneas es imposible de definir. Con un centro orientado es capaz de cambiar el partido. Y así lo hizo varias veces en la primera parte. Es un futbolsita imprescindible. Un mediapunta luciendo en una posición en extinción.