El 1x1 de España contra Argentina al descanso de la final del Mundial

Primera mitad muy igualada de la final del Mundial 2026. España, con su once de garantías, tuvo más balón que Argentina, pero no supo traducir su dominio en ocasiones de peligro. Lamine Yamal protagonizóla ocasión más clara los primeros 45 minutos, en los que el juego subterráneo de la albiceleste desconcentró a algunos futbolistas de la Roja. Pau Cubarsí, Pedro Porro y Rodri fueron los más destacados en una puesta en escena en la que faltó algo de atrevimiento para salirse del guion.

6 Unai Simón, Portero Atento Muy concentrado, salió con rapidez en dos envíos largos de Argentina a la espalda de la defensa para frustrar una acción peligrosa de Messi primero y de Julián Álvarez después. Nueva demostración de que un portero puede ser importante sin necesidad de hacer una parada de mérito bajo palos.

6 Pedro Porro, Defensa Consistente Infranqueable en los duelos, robó un balón a Nico González en el último momento en una afortunada jugada de la albiceleste. Oxigenó la salida de balón española apareciendo por dentro y combinando con los centrocampistas.

7 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Soberbio Más allá de su aportación defensiva, impecable, estuvo genial filtrando pases y superando líneas de presión rivales. Se entendió bien con Rodri y Dani Olmo. Tiene 19 años pero se desenvuelve como un auténtico veterano.

6 Aymeric Laporte, Defensa Líder Arriesgó algo menos de lo normal con balón, pero estuvo muy firme para sostener la retaguardia de la Roja. Recuperó varias veces el esférico y mantuvo su concentración a un nivel insuperable.

6 Marc Cucurella, Defensa Tímido Muy poco exigido en defensa, la Selección hubiera agradecido una versión más atrevida y expeditiva suya. Entró poco en juego, pero las pocas veces que subió al ataque generó intranquilidad en la defensa albiceleste.

7 Rodri, Centrocampista Director Clave a la hora de adelantar la línea de presión de España para recuperar balones en campo contrario, especialmente en el primer cuarto de hora de juego. Buen nivel del capitán también en la circulación de balón, aunque fue de más a menos.

5 Fabián Ruíz, Centrocampista Diluido Fue el centrocampista que participó menos y no acabó de estar fino. Realizó trabajo 'sucio' muy necesario, pero los de Luis de la Fuente son mucho más peligrosos cuando el de Los Palacios y Villafranca se deja ver en campo contrario.

6 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Clarividente Empezó realmente bien, pero Argentina logró su objetivo de descentrarlo con faltas y 'trash talk'. El de Terrassa, sin embargo, dejó varias muestras de su calidad a la hora de asociarse con compañeros y superar contrincantes.

6 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Impreciso Le faltó inspiración, pero no dejó de intentarlo. En los primeros compases de la final no culminó bien un mano a mano ante el Dibu algo escorado. No se amedrentó cuando lo buscaron los zagueros argentinos, aunque sí que en algunos momentos se mostró frustrado con el criterio arbitral.

5 Oyarzabal, Delantero Intermitente Necesita más de él España. Y la principal prueba de ello es que, cuando entró en escena, generó peligro. Probó al Dibu Martínez con un disparo centrado desde fuera del área. Bien en las dejadas de espalda.