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MUNDIAL 2026

El 1x1 de España contra Argentina al descanso de la final del Mundial

Estas son las notas de los futbolistas de la Roja en los primeros 45 minutos de juego en el MetLife Stadium

Messi-Lamine Yamal, un gesto que lo resume todo

Messi-Lamine Yamal, un gesto que lo resume todo

SPORT

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Jordi Carné

Jordi Carné

Primera mitad muy igualada de la final del Mundial 2026. España, con su once de garantías, tuvo más balón que Argentina, pero no supo traducir su dominio en ocasiones de peligro. Lamine Yamal protagonizóla ocasión más clara los primeros 45 minutos, en los que el juego subterráneo de la albiceleste desconcentró a algunos futbolistas de la Roja. Pau Cubarsí, Pedro Porro y Rodri fueron los más destacados en una puesta en escena en la que faltó algo de atrevimiento para salirse del guion.

Unai Simón, Portero6

Unai Simón, Portero

Atento

Muy concentrado, salió con rapidez en dos envíos largos de Argentina a la espalda de la defensa para frustrar una acción peligrosa de Messi primero y de Julián Álvarez después. Nueva demostración de que un portero puede ser importante sin necesidad de hacer una parada de mérito bajo palos.

Pedro Porro, Defensa6

Pedro Porro, Defensa

Consistente

Infranqueable en los duelos, robó un balón a Nico González en el último momento en una afortunada jugada de la albiceleste. Oxigenó la salida de balón española apareciendo por dentro y combinando con los centrocampistas.

Pau Cubarsí Paredes, Defensa7

Pau Cubarsí Paredes, Defensa

Soberbio

Más allá de su aportación defensiva, impecable, estuvo genial filtrando pases y superando líneas de presión rivales. Se entendió bien con Rodri y Dani Olmo. Tiene 19 años pero se desenvuelve como un auténtico veterano.

Aymeric Laporte, Defensa6

Aymeric Laporte, Defensa

Líder

Arriesgó algo menos de lo normal con balón, pero estuvo muy firme para sostener la retaguardia de la Roja. Recuperó varias veces el esférico y mantuvo su concentración a un nivel insuperable.

Marc Cucurella, Defensa6

Marc Cucurella, Defensa

Tímido

Muy poco exigido en defensa, la Selección hubiera agradecido una versión más atrevida y expeditiva suya. Entró poco en juego, pero las pocas veces que subió al ataque generó intranquilidad en la defensa albiceleste.

Rodri, Centrocampista7

Rodri, Centrocampista

Director

Clave a la hora de adelantar la línea de presión de España para recuperar balones en campo contrario, especialmente en el primer cuarto de hora de juego. Buen nivel del capitán también en la circulación de balón, aunque fue de más a menos.

Fabián Ruíz, Centrocampista5

Fabián Ruíz, Centrocampista

Diluido

Fue el centrocampista que participó menos y no acabó de estar fino. Realizó trabajo 'sucio' muy necesario, pero los de Luis de la Fuente son mucho más peligrosos cuando el de Los Palacios y Villafranca se deja ver en campo contrario.

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista6

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista

Clarividente

Empezó realmente bien, pero Argentina logró su objetivo de descentrarlo con faltas y 'trash talk'. El de Terrassa, sin embargo, dejó varias muestras de su calidad a la hora de asociarse con compañeros y superar contrincantes.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero6

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero

Impreciso

Le faltó inspiración, pero no dejó de intentarlo. En los primeros compases de la final no culminó bien un mano a mano ante el Dibu algo escorado. No se amedrentó cuando lo buscaron los zagueros argentinos, aunque sí que en algunos momentos se mostró frustrado con el criterio arbitral.

Oyarzabal, Delantero5

Oyarzabal, Delantero

Intermitente

Necesita más de él España. Y la principal prueba de ello es que, cuando entró en escena, generó peligro. Probó al Dibu Martínez con un disparo centrado desde fuera del área. Bien en las dejadas de espalda.

Álex Baena, Centrocampista6

Álex Baena, Centrocampista

Orgulloso

No se arrugó ante el juego subterráneo de los argentinos y aportó carácter al equipo. También cometió alguna falta evitable. Acabó bien la primera mitad, con apariciones puntuales en las que estuvo inspirado.

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