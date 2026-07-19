El 1x1 de España contra Argentina en la final del Mundial

Muy superior España a Argentina a lo largo de los 90 minutos de juego, pero no fue capaz de traducir su dominio en el marcador y la final del Mundial se decidirá en la prórroga. Las entradas de Pedri y Ferran Torres ayudaron a mejorar a la Selección. Pau Cubarsí, excelso, fue el futbolista más destacado del encuentro.

6 Unai Simón, Portero Atento Muy concentrado, salió con rapidez en dos envíos largos a la espalda de la defensa para frustrar una acción peligrosa de Messi primero y de Julián Álvarez después. Nueva demostración de que un portero puede ser importante sin necesidad de hacer paradas de mérito bajo palos. Tuvo muy poco trabajo: Argentina no le chutó.

6 Pedro Porro, Defensa Consistente Infranqueable en los duelos, robó un balón a Nico González en la primera mitad en una afortunada jugada de la albiceleste. Oxigenó la salida de balón española apareciendo por dentro y combinando con los centrocampistas. Cubrió bien las espaldas a Lamine Yamal.

9 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Legendario Más allá de su aportación defensiva, impecable, estuvo genial filtrando pases y superando líneas de presión rivales. Se entendió bien con Rodri y Dani Olmo en una demostración de visión de juego espectacular. Tiene 19 años pero se desenvuelve como un auténtico veterano. Volvió a probarlo con un tiro potente que sembró el pánico y provocó la expulsión de Enzo. Evitó el empate de Argentina en el último suspiro con una salvada brutal.

7 Aymeric Laporte, Defensa Líder Arriesgó algo menos de lo normal con balón, pero estuvo muy firme para sostener la retaguardia de la Roja. Recuperó varias veces el esférico y mantuvo su concentración a un nivel insuperable. Amenaza en las acciones a balón parado, fue sustituido en la primera parte de la prórroga.

6 Marc Cucurella, Defensa Comedido Muy poco exigido en defensa, la Selección hubiera agradecido una versión más atrevida y expeditiva suya desde el primer minuto. Cuando subió al ataque generó intranquilidad en la defensa albiceleste, aunque sus centros no encontraron rematador.

7 Rodri, Centrocampista Director Clave a la hora de adelantar la línea de presión de España para recuperar balones en campo contrario. Gran nivel del capitán también en la circulación de balón. Ganó la mayoría de duelos que libró y fue muy superior en la batalla de la sala de máquinas. Otro rollo. Fue sustituido en la primera parte de la prórroga.

5 Fabián Ruíz, Centrocampista Diluido Fue el centrocampista que participó menos y no acabó de estar fino. Realizó trabajo 'sucio' necesario, pero los de Luis de la Fuente son mucho más peligrosos cuando el de Los Palacios y Villafranca se deja ver en campo contrario. Pocas llegadas desde segunda línea. Fue sustituido a la hora de juego.

6 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Clarividente Empezó realmente bien, pero Argentina logró su objetivo de descentrarlo con faltas y 'trash talk'. El de Terrassa, sin embargo, dejó varias muestras de su calidad a la hora de asociarse con compañeros y superar contrincantes. Fue de más a menos hasta que Merino lo relevó en el 75'.

6 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Impreciso Le faltó inspiración, pero no dejó de intentarlo. En los primeros compases de la final no culminó bien un mano a mano ante el Dibu algo escorado y en el último suspiro del tiempo reglamentario efectuó un un buen disparo de falta. No se amedrentó cuando lo buscaron los zagueros argentinos, aunque sí que se mostró frustrado con el criterio arbitral. No le puso las cosas fáciles Tagliafico.

5 Oyarzabal, Delantero Intermitente No fue su día. Solo intervino en 25 ocasiones y, aunque generó peligro con sus dejadas de espalda y un disparo desde fuera del área, la mayoría de veces no tomó buenas decisiones. Fue sustituido a la hora de juego.

6 Álex Baena, Centrocampista Orgulloso No se arrugó ante el juego subterráneo de los argentinos y aportó carácter al equipo. También cometió alguna falta evitable. Acabó bien la primera mitad, con apariciones puntuales en las que estuvo inspirado, y empezó la reanudación con un intento lejano. Fue sustituido en el 75'.

7 Pedri González López, Centrocampista Aventurero Encadenó la tercera suplencia seguida, pero España requirió su presencia más que nunca. Encontró espacios entre líneas y desde que él entró en escena fue un monólogo de España. Buenas conducciones para crear superioridades donde no las había.

8 Ferran Torres García, Delantero Heroico Tuvo una buena ocasión en sus primeros minutos en el terreno de juego, con un remate de cabeza tras un centro de Lamine que atajó el Dibu. Se desmarcó constantemente y fue un dolor de cabeza para los defensas argentinos. Cuando el partido parecía encaminado a resolverse en los penaltis, se vistió de héroe y le pegó con todo para adelantar a España.

6 Mikel Merino, Prudente Luis de la Fuente jugó su 'carta secreta' en el minuto 75, aunque el navarro ejerció más de constructor que de finalizador. Se fue animando con el paso de los minutos y estuvo a punto de marcar en un remate a boca de gol.

8 Nico Williams, Agitador Revolucionó el partido desde el banquillo con sus incursiones. Desequilibró y llegó hasta la línea de fondo cuando España se volcó en busca del gol de la victoria. La tuvo en el 92', pero su potente chut fue demasiado centrado. En la prórroga rozó el gol tras un centro de Pedri y lo marcó en una jugada embarrullada, pero el tanto fue anulado por supuesta falta en ataque de España. Magnífica asistencia en el gol de Ferran.

6 Eric Garcia Martret, Defensa Premiado Tuvo el premio del debut en el Mundial para ocupar el lugar de Laporte, con problemas físicos, en la prórroga. Nada como su sobriedad en un momento de tantos nervios.