Los doce repetidores de España en el Mundial

La Selección Española tiene por delante el reto de conseguir la segunda estrella y dejar atrás los últimos fracasos mundialistas que le han impedido alcanzar ni siquiera los cuartos de final en las pasadas tres ediciones. Aunque en la lista anunciada por Luis de la Fuente el pasado 25 de mayo no hay ningún futbolista español que participó en el Mundial de Brasil o en el de Rusia, sí que restan 12 supervivientes del duro tropiezo ante Marruecos en Catar.

Unai Simón, David Raya, Eric Garcia, Laporte, Rodri, Gavi, Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres, Nico Williams, Yéremy Pino y Dani Olmo son los que vivirán su segunda experiencia mundialista. Todos ellos dispusieron de minutos en la atípica cita, que se celebró en invierno por primera vez en la historia, excepto el portero del Arsenal, el defensa del Barça y el jugador del Crystal Palace, que se quedaron con el contador a cero. Unai Simón. Rodri, Pedri, Gavi y Dani Olmo fueron titulares en los cuatro encuentros, mientras que Laporte y Ferran arrancaron de inicio en tres ocasiones.

Por tanto, Joan Garcia, Marc Pubill, Grimaldo, Merino, Fabián, Pedro Porro, Álex Baena, Zubimendi, Lamine Yamal, Oyarzabal, Cubarsí, Cucurella, Víctor Muñoz y Borja Iglesias debutarán en un Mundial, al igual que el seleccionador, Luis de la Fuente. Todos ellos viajarán este viernes desde Santiago de Compostela hasta Chattanooga, donde la Roja se hospedará en la primera fase de la Copa del Mundo.

Los 14 que se ausentan respecto a Catar

Futbolistas como Carvajal o Morata, importantes para Luis de la Fuente en el proceso mundialista, se han caído respecto a la lista de 2022. Por su parte, hay otros tres que han colgado las botas de los 14 que formaron parte de la convocatoria de Catar y no han sido seleccionados para este verano: Jordi Alba, Busquets y Azpilicueta, que anunció su retirada recientemente tras su último curso en el Sevilla.

Asimismo, Pau Torres, Carlos Soler, Koke, Asensio o Ansu Fati, presentes con España en Catar a las órdenes de Luis Enrique, han entrado en las quinielas para entrar en la lista de 2026, pero sin éxito. También se caen respecto a la última convocatoria mundialista futbolistas a los que se les ha cerrado definitivamente la puerta de la Selección, como Robert Sánchez, Hugo Guillamón, Gayà y Sarabia.

Pese a que la 'Roja' cuenta con un grupo joven, la experiencia de los 12 jugadores que repiten respecto a Catar puede suponer un punto a favor para una selección con grandes aspiraciones que quiere dejar de lado los últimos batacazos mundialistas.