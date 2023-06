Laia Codina: "Me encantaría estar en el Mundial"

La central del FC Barcelona atiende a SPORT desde la concentración de la selección en Las Rozas "Es importante no perder el foco del día a día"

Laia Codina (Campllong, Girona, 22 de enero de 2000) vive el presente y se refugia en él para alejarse de todo lo ajeno al balón. Siempre atiende a la prensa con una sonrisa y se interesa por la persona que hay detrás de la grabadora o la cámara, a pesar de que sabe que, como de costumbre en los últimos meses, le puede caer alguna pregunta incómoda. Responde con transparencia y sin evasivas, como a ella, estudiante de periodismo, le gustaría que le contestasen.

Intrigada por la lista

Esta semana es una de las más importantes de su carrera. "Estoy un poco con la intriga, evidentemente, para el viernes", nos cuenta, a SPORT, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. En tres días sabrá si es una de las veintitrés internacionales que viajarán a Nueva Zelanda con España para disputar el Mundial. "Es importante no perder el foco del día a día. Si tienes la cabeza en el viernes, a lo mejor te pierdes un poco el entreno de hoy que puede estar en la lista".

En la selección ha encontrado la confianza que no ha acabado de sentir en el FC Barcelona este curso, pues la posición de central va muy cotizada y cada vez hay más competencia. "He jugado tres partidos con España este año, me he sentido bien, muy cómoda, y estoy tratando de aprovechar los minutos que me dan, que creo que me han servido para estar en esta prelista a día de hoy".

Decisiones y cambios

Se estrenó con la absoluta el pasado octubre, para los amistosos de preparación contra Suecia y Estados Unidos, y su convocatoria desató la polémica, pues varias de sus compañeras se habían plantado para reclamar mejoras y ella, que en todo momento ha asumido las consecuencias de su decisión, aceptó ir "para aprovechar la oportunidad". Tres de 'Las 15' -Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey- han vuelto y cinco más se volvieron a mostrar seleccionables. Más allá de los motivos económicos y deportivos, consideraban que se habían producido algunas mejoras.

"Yo no estaba antes, o durante la Eurocopa, y no puedo hablar mucho de los cambios que quizás hayan podido notar ellas. Pero sí que es verdad que ahora tenemos nutricionista, un fisio más, los desplazamientos y estancias son mejores… son pequeños detalles que seguro que suman para lo que viene", explica.

Laia Codina con la selección | RFEF

Del que puede ser su primer Mundial -tiene experiencia en torneos internacionales con las categorías inferiores de la selección, pues fue campeona de Europa con la sub-19- Laia solo tiene un objetivo a corto plazo: entrar en la lista. "Me encantaría. Luego, ya, poder jugar y, por qué no, reivindicarme".

En febrero ya viajaron a Australia para probarse y destaca, de esa experiencia, que "los campos están muy bien, son todos de hierba natural y eso nos gusta". "La diferencia horaria sí que cuesta más en los primeros días, pero esta vez vamos con bastante antelación", añade, "trataremos de adaptarnos lo más rápido posible, porque, en un torneo así, si pierdes un partido igual te quedas fuera".

Aconsejada y arropada por los suyos

Tiene las ideas claras pero no por eso deja de escuchar consejos. En esta selección hay muchas caras nuevas pero otras, como Paredes, Alexia, Aitana o Jenni Hermoso, entre otras, ya saben lo que les espera en el otro lado del mundo. "Nos dicen que un Mundial es algo único, se respira una sensación diferente. Nunca sabes cuándo o si vas a volver a vivirlo. Que lo aprovechemos al máximo, porque es algo que pasa pocas veces en la vida y hay muy pocas futbolistas que pueden estar allí".

Laia Codina y Jenni Hermoso con la selección | RFEF

Si finalmente es una de las elegidas, estará arropada en Nueva Zelanda y -si la selección llega lejos- en Australia por su familia. Su hermana, Mariona, y sus padres. "Es importante estar cerca de los tuyos en un momento así". Serán su fuerza.