Así ve Scariolo a los futuros 'cracks' de la selección Española

Supongo que seguís muy de cerca a todos esos jugadores que han marchado a Estados Unidos o Australia y que son el futuro de la selección...

“Tenemos un departamento donde hay unos técnicos que prácticamente a diario actualizan nuestra base de datos, sea a nivel de estadísticas, sea a nivel de comentario de descripción del partido, sea a nivel de imágenes, y yo lo veo, la consulto cada vez que puedo, desde luego, semanalmente, y estoy al día de todo lo que ha pasado en todos los jugadores, un grupo de 25, 30 jugadores que juegan desde las categorías inferiores aquí, al nivel profesional, al NCAA. Los veo a todos bien, evolucionando".

Así los analiza para SPORT:

Izan Almansa (Perth Wildcats de Australia, 2,08 y 19 años)

"Yo creo que Izan tiene que madurar físicamente, tiene que adquirir experiencia, veremos qué pasa con el draft de este año, pero ha adquirido un poco más de familiaridad con el profesionalismo, desde luego en esta temporada. La anterior fue un poco más atípica, pero lo he visto bien en las concentraciones que ha tenido. Además, demuestra un compromiso muy importante para la Selección porque dos veces se ha sometido a un largo viaje y la segunda vez incluso ha estado bien, ha querido estar y lo valoramos mucho.

Izan Almansa / SPORT

Isaac Nogués (Rip City Remix, G-League, 1,95 y 21 años)

"Un jugador muy interesante, atípico. Todo el mundo piensa que si tuviese tiro de tres puntos, y yo creo que va poquito a poco a mejorar. Tiene una gran capacidad de pase, una fuerza y una calidad defensiva realmente superiores. Y lo he conocido, lo he seguido mucho el año pasado porque jugaba en el equipo de mi hijo. He apreciado su capacidad también de liderar y de trabajar extra, así que lo veo muy bien.

Isaac Nogués / NCAA

Great Osobor (Washington Huskies, NCAA, de 2,03 y 24 años)

"Lo hemos visitado. Carlos Jiménez, que es encargado de este trabajo, lo ha visitado en su casa, y por supuesto es un jugador al que miramos con mucha atención. Obviamente tiene que definir un poco su posición, porque en el baloncesto en sí está jugando más en el puesto de ‘cinco’. Vamos a ver la evolución de los próximos años, porque obviamente es un jugador que seguimos con atención.

Great Osobor / NCAA

Baba Miller (Florida Atlantic Owls, 2,11 metros y 21 años)

"Baba es el que quizá este año ha dado mejor salto de calidad. Bueno, personalmente lo ha hecho muy bien, ha dado un paso adelante con el cambio de universidad. El equipo al final quizá no ha ido como se esperaba, pero Baba ha mejorado y ha dado la sensación, tras un añito de estancamiento, de volver a arrancar con una calidad tremenda y unas condiciones físico-atléticas realmente privilegiadas.

Baba Miller / NCAA

Aday Mara (UCLA Bruins, 2,21 y 19 años)

"Ha hecho una buena temporada tras la anterior que estuvo poco activo y no mostró grandes señales de mejora. Este año se ha fortalezido, ha tenido más minutos y especialmente al final de la temporada y se le ha visto más serio en el juego. Es el proyecto a más largo plazo de todos estos jugadores pero no tengo la más mínima duda que Aday llegará a ser un jugador importante para nosotros".

Aday Mara (UCLA) / NCAA

Álvaro Folgueiras (Robert Morris Colonials, 2,08 y 19 años)

Ha hecho un temporadón, desde luego, ha encontrado el encaje dentro de su equipo. Siempre ha sido un jugador listo, capaz de anotar de formas distintas. Es cierto que lo que ocurre en la NCAA, ha jugado en un puesto de cinco, que posiblemente en Europa lo tendría más difícil, el de ‘cuatro’ es su rol, pero ha aprovechado los minutos y que haya crecido en personalidad y en capacidad de anotación es importante.