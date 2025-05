La selección femenina de baloncesto arranca el camino hacia el Eurobasket en pleno cambio generacional

La selección femenina de baloncesto inicia su concentración de cara al Eurobasket que se disputará en República Checa, Alemania, Grecia e Italia del 18 al 29 de junio. El equipo llevará a cabo la gira de preparación ‘Imperium Nostrum’, que tendrá lugar en Mallorca y Viana do Castelo (Portugal), donde disputarán cuatro partidos amistosos en los que se enfrentarán a Grecia, Italia, Portugal y Suiza. El Eurobasket, primera parada de un ciclo que seguirá con el Mundial 2026 de Alemania y culminará con los JJOO de Los Ángeles 2028.

La necesidad de actuar como una 'Familia'

El pistoletazo de salida tuvo lugar en un acto celebrado en el ‘All in One’ de CaixaBank, patrocinador principal y socio financiero de la Federación Española de Baloncesto. Estuvieron presentes las jugadoras convocadas, junto con el cuerpo técnico de la selección, encabezado por el técnico Miguel Méndez, acompañados de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes.

La lista para el Eurobasket está compuesta por 14 jugadoras. La convocatoria reúne a cuatro subcampeonas de Europa junto a una nueva generación de internacionales que continúan el relevo generacional iniciado en las últimas ventanas. "Me gustaría que fuésemos responsables y que representamos a todo el baloncesto español. Me encanta oír la palabra 'equipo'. Cuando lo hemos llevado a la práctica nos ha salido bien y cuando no, al revés", explicó Miguel Méndez, el responsable de esta 'Familia'.

"Las cuentas pasan por crear el mejor equipo posible, sin mirar hacia atrás. Tenemos que prepararnos lo mejor posible. Siempre que defendemos escudo y esta bandera tenemos que acercarnos al máximo nivel. No tengo duda de que así estaremos más cerca de la victoria", insistió el seleccionador español antes de viajar a Mallorca para la primera parte de la concentración.

De Elisa Aguilar a Alba Torrens, un legado intergeneracional

Será una experiencia diferente también para Elisa Aguilar, ahora como presidenta de la FEB, pero una de las componentes que ganó en el Eurobasket 2013. "Para Gasol representar a su país ha sido un verdadero honor. Va más allá de haber competido. El haber sido parte de este grupo es orgullo y propósito. El éxito de aquel equipo se basaba en el compromiso, que es la mejor palabra que define a esta selección de baloncesto".

"Un día me preguntaron qué medalla tenía más importancia para mí. Una pregunta muy difícil. Y dije la selección femenina de baloncesto. Es verdad que hay cambio generacional, pero las grandes cosas se hacen así, con una semilla. Esta convocatoria representa más que una lista de nombres. Es un proyecto de país y de igualdad", puso en valor José Manuel Uribes, presidente del CSD.

Al frente de la selección está la sempiterna Alba Torrens, -"el ejemplo de compromiso", según Aguilar- liderando al grupo, que mezcla experiencia y juventud. "Siento ilusión y muchas ganas de estar aquí. No pienso en el pasado. Nunca he dado por hecho vestir esta camiseta. Quiero transmitir mi trabajo. Mi séptimo Eurobasket lo afronto con la mentalidad de sumar. La clave de la selección que nos ha llevado al éxito es el equipo. La unión es diferencial en cualquier aspecto. El objetivo es crecer y encontrar esa mejor versión", aseguró la capitana, que viene de conquistar la liga femenina.

Un grupo joven liderado por tótems del baloncesto

Maite Cazorla será otro de los nombres propios de esta selección. La reciente campeona de Europa a nivel de clubes volvió a citar la palabra "Ilusión" para definir lo que viene en el Eurobasket, "donde la primera fase no será fácil, pero la suma de todas es lo que nos hará fuertes", destacó la base del USK Praha. "Es muy importante saber dónde quieres llegar. Hay que disfrutar del camino", otra de las caras veteranas, a quien le llegó la oportunidad internacional en plena madurez.

El resto de las seleccionadas son Aina Ayuso, Iyana Martín y Ángela Mataix; las escoltas Elena Buenavida y Helena Pueyo; las aleros Andrea Vilaró y Txell Alarcón; las ala pívots María Araújo, Irati Etxarri y Paula Ginzo; y las pívots Awa Fam, Raquel Carrera y Noa Morro. El combinado femenino perdió en los cuartos de final de los JJOO ante Bélgica, el mismo rival que le privó del oro europeo en Eslovenia en 2023.

Finalmente, María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, destacó la alianza de la entidad con la selección. "Se abre una nueva etapa, con objetivos ambiciosos como el Eurobasket en un camino que seguirá hasta los Juegos Olímpicos. Lo que no cambia es la ambición y la cultura del esfuerzo. Este patrocinio es motivo de orgullo", apuntó, dando lustre una de las simbiosis más importantes del mundo del deporte y que permite a la selección femenina española soñar en una fase de regeneración, pero también de ambición.