Scariolo: "Me siento como si hubiéramos ganado un título"

El seleccionador español de baloncesto Sergio Scariolo aseguró este domingo tras lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de París al ganar a Bahamas en la final del torneo clasificatorio de Valencia que se siente como si hubieran ganado un título.

“Era una final. Me siento como si hubiéramos ganado un título. Había mucha presión. Quiero agradecer a la Federación que haya empujado para jugar el torneo en España y a la afición de Valencia que, especialmente en los dos últimos partidos, nos ha empujado y creo que han visto a un equipo que con sus cualidades no cambia juega junto y compite”, apuntó en rueda de prensa.

“Ha sido muy duro jugar este partido con menos de 24 horas y quiero destacar la concentración con la que han jugado 40 minutos con muy pocos despistes y un gran trabajo defensivo, aunque creo que también en ataque lo hicimos bien", añadió.

Scariolo subrayó la dificultad que tiene estar en los Juegos y más para los equipos europeos por resaltó la importancia de este triunfo. "Son parámetros durísimos, hay mucho equipos que no han llegado. Esto nos permite alargar y que haya jugadores que puedan subir peldaños en su peso en el equipo. Ahora no quiero mirar a los Juegos no me interesa ahora nada más que apreciar y celebrar el gran trabajo de los jugadores", afirmó.

El seleccionador destacó cómo España se ha adaptado en los últimos años a su nueva realidad sin perder su identidad. "Podemos ir perdiendo súper estrellas e igual luego surge alguna pero mientras tanto hemos de competir con una cohesión brutal, todo lo debemos de hacer para que el equipo gane. Estar en este equipo es un privilegio y los jugadores lo saben porque es uno de los grandes equipos de la historia del deporte español", destacó.

"Por algo son los segundos del mundo"

Por su parte, el seleccionador caribeño Christopher Demarco dijo que eran conscientes de que iban a jugar en un gran ambiente y contra “un gran equipo, por algo son los segundos del mundo”.

“Fue un partido duro y seguro que hay cosas que pudimos haber hecho mejor, ojala hubiera sido diferente pero es un aprendizaje para nosotros”

Demarco se mostró muy satisfecho por cómo ha evolucionado el baloncesto de Bahamas en los últimos años y especialmente sus jugadores jóvenes pero admitió que el crecimiento no es fácil.

“Es muy difícil par nosotros contar con nuestros mejores jugadores en un campeonato que no sean los Juegos Olímpicos. Trataremos de seguir creciendo pero no es fácil”, concluyó.