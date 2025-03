Scariolo: "Estuve muy cerca de entrenar al Barça"

Un entrenador de tu calibre siempre tiene sobre la mesa importantes ofertas…

Bueno, gracias a Dios, y eso es positivo, porque, realmente, sí que ves que no te etiquetan, no te encorsetan como entrenador solo de Selección, también porque, evidentemente, yo siempre he disfrutado también de entrenar a los clubes y creo que me han demostrado de que me consideran en condiciones de poder compatibilizar. Pero, bueno, repito, el futuro de un entrenador es muy difícilmente previsible, no se pueden hacer planes a tan largo plazo. Para mí es mucho más importante el futuro de un equipo y que los directivos de un club o de una federación tengan claro el camino durante tres, cuatro, cinco años, y luego, al final, muchas veces, las caras o las personas o los nombres propios, a ese punto, si hay mucha claridad de idea en los proyectos, en los planes, tampoco son tan importantes.

Has entrado a los principales equipos de la Liga Endesa como Baskonia, Málaga, Madrid...

Hay muchos clubes importantes en España y es verdad, he tenido la oportunidad de entrenar a muchos de ellos y con gran recuerdo.

Entrenar al Barça siempre debe ser interesante para un entrenador como tú, supongo…

Yo creo que el Barça cuenta con un excelente entrenador y está realizando un excelente trabajo a pesar de las circunstancias dificilísimas aunque no suelo opinar sobre puestos de trabajo ocupado por compañeros. Sí que es cierto que en el pasado estuve muy cerca de llegar al Barça. En la época de Francesc Solanellas y Joan Creus vinieron, y tuvieron un par de conversaciones con mi representante, y estaban las negociaciones muy bien encaminadas, pero luego se dieron otras circunstancias. Muchas veces pasa eso, que se dan circunstancias que no cuajan y los caminos van por otro lado, y con éxito, además, para ambas partes, ¿no? Pero, bueno, es una anécdota, recuerdos simpáticos que quedaron en el pasado.

Scariolo reconoce que a veces las cosas no salen como quieres sobre la situación del Barça y Madrid / JAVI FERRANDIZ

¿Y te sorprende la situación complicada que viven este año Madrid y Barça?

Bueno, esto puede pasar, es decir, que la garantía de éxito, sobre todo cuando hay cada vez más equipos de altísimo nivel en Europa que invierten y que aciertan y que tienen auténticos equipazos y que a veces tienen un poco más de suerte con las lesiones, es decir, que hay muchos factores que influyen. Es decir, que te puede sorprender, evidentemente, al aficionado, puede sorprender leer la tabla, la clasificación ahora mismo, pero siempre hay razones, para entenderlo y creo que hay que aceptarlo de alguna manera, aunque, por supuesto, de una manera activa, ¿no?, para intentar volver hacia donde se estaba antes, pero puede pasar y nadie está exento de esos problemas.

¿También sucede en grandes selecciones, no?

Yo recuerdo, por ejemplo, a nivel de selección, que todas las grandes selecciones que han ganado cosas que han sido importantísimas en el pasado, cuando tenían un grupo de jugadores importantes, ha tenido un bajón brutal cuando esta generación ha salido de la escena y es un poco lo que estamos intentando hacer nosotros con la selección, mantener un nivel competitivo digno y donde se vea esfuerzo, donde se vea trabajo, donde se vea calidad, a pesar de que, a veces, el talento no es igual que el de antes, ¿no? Y lo mismo con un club, al final, lo importante es que se vea la voluntad de ir para adelante y a veces pasan temporadas, aparte de que esta temporada todavía no ha acabado, pero también hay temporadas en las que pueden pasar cosas menos agradables.