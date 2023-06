Queralt Casas: “Me fui de casa con 13 años persiguiendo un sueño y estoy orgullosa de lo que he conseguido”

A los 30 años, la gerundense sigue en un estado pletórico, habiendo ganado la liga con el Valencia y la plata en el Eurobasket con España La jugadora repasó su trayectoria, la exitosa temporada que ahora termina y el futuro, con París 2024 en el horizonte

Campeona de liga con el Valencia, y plata con España en el Eurobasket, este ha sido un gran año para la gerundense Queralt Casas, pletórica a los 30 años.

Ayer empezó unas merecidas vacaciones, que la llevarán a Ámsterdam, Menorca y la Costa Brava, pero antes, atendió el Diari de Girona solo bajar del AVE en la estación.

Pregunta: ¿A qué sabe esta plata?

Respuesta: Ahora que han pasado más horas y algunos días tiene más buen gusto. Tal y como empezamos el campeonato, sin Astou (Ndour), ni María (Araújo), el primer día contra Letonia habríamos firmado llegar a la final. Cuando estás y lo tienes tan cerca hace daño perder. Tuvimos el oro en las manos llevarán 35 minutos, pero bien, qué haremos, el que hemos conseguido es también mucho heavy, y por eso estamos tan contentas y orgullosas.

Se escapó el oro por poco...

Es que las belgas son muy buenas también!. Jugamos bien 35 minutos y la cosa se nos escapó al final. Partían de favoritas porque ellas hicieron un torneo espectacular. Ahora, a carácter nadie nos gana, a las españolas. Quizás nos estancamos después de dos ataques malos, ellas sí que las metieron, se pusieron por delante y ya fue imposible remontar.

Qué nota le pone a su temporada? Campeona de liga con el Valencia, y plata en el Eurobasket, poca broma…

Ha sido una buena temporada, sí, muy buena. Buena y muy larga porque han sido once meses seguidos sin días de descanso, y esto es llevar, a pesar de que un título de liga y una plata europea lo recompensan. Ha sido el primer verano con un papel importante en la selección, estoy muy agradecida a Miguel Méndez, pero también es verdad que nunca me conformo con poco, que siempre quiero más. Siempre pienso que podía haber dado más. Pero esto es un deporte de equipo, y estoy contenta con lo que hemos logrado.

Ha sido lo mejor año de su carrera?

Sí, quizás sí. Ya se lo decía, estoy contenta de cómo ha ido todo después de tantos meses compitiendo. Ya tengo 30 años y las piernas lo notan (se ríe). En toda mi carrera quizás solo he tenido una mala temporada, ahora quizás he aprendido a relativizarlo todo. Me siento muy bien conmigo misma tanto dentro de la pista como fuera de ella. Vivo un momento dulce de mi vida, a nivel personal y deportivo.

Cómo se explica que la selección española haya pasado de no ir al último Mundial a ganar plata en la Eurobasket?

Todo el mundo quiere ganar. Nosotras veníamos de donde veníamos. Tenemos que estar muy contentas. Hace dos veranos de los Juegos, y fue muy duro porque quedamos fuera del Mundial con aquellos resultados. Ahora es importante haber pasado de un verano sin competir, a hacerlo y ganar la medalla de plata. Esta vez ha sido espectacular el ambiente en la selección, la comunicación entre las compañeras y el cuerpo técnico. Ha sido un gusto. Lo hablábamos con Laia (Palau), Team Manager de la selección, que el ambiente ha sido muy chulo.

El partido contra Grecia fue clave, era quedar primeras de grupo o caer eliminadas. Cómo lo vivieron?

Aquel día estábamos bastante nerviosas, mucho más que el partido de cuartos, que suele ser lo más difícil porque allí te juegas si lucharás por una medalla o no. Contra Grecia era la primera final. O nos íbamos a casa de inicio, o acabábamos primeras de grupo. Veníamos de perder con Letonia, que no lo esperábamos y teníamos confianza en nosotros mismas, pero siempre tienes aquello que si no sale bien la cosa te eliminan ya en la fase de grupos.

El próximo paso, el preolímpico.

Sí, nos jugaremos ir a los Juegos en las ventanas de noviembre y febrero.

Serían sus segundos Juegos Olímpicos, imagino que con ganas de volver?

Jugar unos Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista. Me siento superafortunada de haber ido a unos. Pero he jugado unos Juegos y no tengo un buen recuerdo, por el verano que tuvimos en tema resultados y el ambiente que había. Fíjese que yo no soy nada de tatuajes, no llevo ninguno, y siempre había dicho que nunca me haria ninguno, pero me dije que si un día conseguía ir a unos Juegos me haría uno, había decidido tatuarme las anillas olímpicas, porque al final no todo el mundo puede decir que ha estado allí. Y aun así, a pesar de haber ido a aquellos Juegos, no lo hice, no tenía un buen recuerdo, y no me tatué. Si pudiera ir a París, solo por el ambiente que se vive ahora en el grupo, me lo haría seguro. Ojalá pudiera llegar a estos segundos Juegos.

Debuta con la selección con un oro al Europeo de 2013 en Francia. Diez años después, plata en otro Eurobasket.

Madre mía como pasa el tiempo! Estoy contenta de la carrera que he tenido y tengo. Al final hay altibajos, como le pasa a todo el mundo en la vida, y el importante es saber superar las piedras al camino. Ahora estoy disfrutando de cada momento, en un momento muy dulce, ya le decía antes. Así cuando vengan momentos no tan buenos tendré bastante para superarlos.

Qué queda de aquella Queralt que empezaba? En que ha mejorado?

Espero que queden muchas cosas! Mejorar he mejorado en el tema mental: doy importancia al que es realmente importante, a quien te dice las cosas y como te las dice. No me tomo seriamente los prejuicios. Al final solo yo sé de lo que soy capaz, convivo conmigo misma y me veo entrenando cada día. La primera vez que fui con la selección era sub15, después he ganado medallas con la sub16, sub18, sub20 y la absoluta. Es una recompensa al trabajo hecha.

A qué ha renunciado por eso?

A muchas cosas. La vida del deportista es muy buena, pero la gente se queda solo en cuando te ven jugar el fin de semana. Y nuestra vida es mentalmente muy dura y exigente. Marché de casa a los 13 años y cuando ahora veo mi prima tiene 15 pienso que era una niña, aún. Me fuí para perseguir mi sueño con 13 años y a pesar de que no ha sido fácil y he tenido que superar muchas cosas, estoy orgullosa y contenta de lo que he conseguido. He renunciado a muchas cosas... pero ha merecido la pena.