Alba Torrens: “La Familia es compromiso, amistad y amor por lo que hacemos”

Ejercer un liderazgo sano como el de Alba Torrens (Binisalem, 1989) es más difícil que el autoritario. Sentir el baloncesto hasta la última gota de sudor durante dos décadas es algo solo al alcance de una jugadora que trasciende a sus propios títulos. Aunque es difícil no quedarse impresionado con un palmarés en el que lucen, entre otros, dos Eurobasket, un cetro europeo que España se quedó a las puertas de reeditar en 2023.

Ahora, Torrens se pone al frente de una selección en plena transición generacional, con Miguel Méndez en el banquillo, pero con la ilusión de competir cada partido del Europeo que se disputará en República Checa, Alemania, Grecia e Italia del 18 al 29 de junio. El primer Eurobasket para muchas, el séptimo para una jugadora que sigue sintiendo la presión del primer día, aunque ha aprendido a gestionarla. Ha terminado su etapa en Valencia y no tiene, ahora mismo, "intención alguna de retirarme".

Alguien para quien tan importante es gestionar la derrota como la victoria y en cuyas habilidades, personales y deportivas, reside el presente y la construcción del futuro del baloncesto femenino español. Y para el éxito, solo existe una receta, la del equipo por encima de todas las individualidades. En definitiva, la de 'La Familia', un sobrenombre que es más que un apodo superficial.

Son tantas las batallas de Alba Torrens que es difícil sorprender a alguien con tu palmarés y experiencia. Pero, ¿cómo te sientes al ser capitana de una selección española que vive una transición generacional?

Afronto el reto con ilusión y muchas ganas. Pero no con ilusión por ser el séptimo Eurobasket. Se trata de un sentimiento renovado, que también me aporta un extra de motivación por el hecho de saber que es el primer Eurobasket para muchas de mis compañeras. Después, por supuesto, está la responsabilidad y el compromiso de intentar dar mi mejor versión en todos los aspectos para sumar y ayudar al equipo en este momento de cambio. Por supuesto, el título también está en el punto de mira.

En lo personal, triunfar o hacer un buen papel en el Eurobasket sería el colofón a una muy buena temporada para ti, que ha terminado con la Liga conquistada por Valencia Basket Club y a la vez con el final de tu etapa en el club. ¿Fin de trayecto?

Pues sí, supondría redondear un buen año de baloncesto. Estoy muy contenta, porque terminar mi etapa en Valencia con este título de Liga ha sido maravilloso. Además, personalmente estoy encontrándome bien físicamente, con buenas sensaciones en la pista. Por eso valoro mucho la oportunidad de estar aquí, a las puertas de disputar un nuevo Eurobasket, con todo lo que significa para mí esta competición. Por supuesto, iremos a por ella: a competir bien y cerrar el curso del mejor modo. Ahora mismo no me planteo la retirada.

Ningún Eurobasket es fácil, pero menos este, con Alemania, Gran Bretaña y Suecia en vuestro grupo. Y, sobre todo, con poco margen de error para no quedar condicionadas en el cuadro posterior. ¿Cuáles crees que serán las claves del torneo?

Debemos ser conscientes, sobre todo, de que estamos ante un cambio generacional. Estamos construyendo un equipo nuevo. Hay que confiar en el proceso y tener paciencia, no esperar que todo pase de un día para otro. Nosotras, como jugadoras, pondremos como valores las ganas y el deseo de hacerlo bien y de querer ganar cada partido. Y que estas intenciones se traduzcan en trabajo diario, para cada día ser un poco mejores. El objetivo principal, y que tiene que predominar por encima de cualquiera, es buscar la mejor versión del equipo. Y que esta nos lleve a estar preparadas para competir. Después, veremos.

Alba Torrens y Miguel Méndez, capitana y seleccionador español, se abrazan tras la derrota de España ante Bélgica en los JJOO. / Mark J. Terrill / AP

Eres la primera capitana de la selección, pero estás bien acompañada por otras compañeras como Maite Cazorla o Raquel Carrera. ¿Cómo entiendes tú el ejercicio del liderazgo en un equipo como el español?

El trabajo de una capitana es estar tanto en lo bueno como en lo malo. Después de las derrotas, las capitanas, pero también el resto, buscamos estar unidas. Al final se crea un sentimiento de unión. Es el momento en el que hay que sentir todas las emociones. Después de una derrota, el sentimiento principal es de frustración, o incluso de derrota, pero te sirve para levantarte mejor al día siguiente. Te enseña cuál es el siguiente paso que tienes que dar para que no nos pese el dolor y podamos gestionarlo. Es importante sentir, porque sentir te ayuda a gestionar. En el deporte y en la vida, siempre hay una nueva oportunidad. Hay que perdonarse las derrotas. Un error siempre te prepara para el siguiente partido o paso.

Fue dura la derrota en el último Eurobasket ante Bélgica, que también os dejó sin Juegos Olímpicos en París, pero también es importante gestionar las victorias, ¿no?

Me alegra que me hagas esa pregunta, porque también hay que aprender a ganar. Cuando ganes, persiste; cuando pierdas, también. En las victorias también se debe hacer esa reflexión y ver lo que ha salido bien y lo que se puede mejorar. Al final, es todo un continuo aprendizaje. Creo que sería un error no aprender también de las victorias. Es tan importante aprender a perder como aprender a ganar. Es importante no perder el foco de hacia dónde vas y ser muy conscientes de que al final no eres tan bueno ni tan malo, como equipo y como persona, por un resultado. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, para que una derrota o una victoria no altere el camino. El objetivo principal es dar la mejor versión y, si no lo conseguimos un día, aprender de ello.

De lo que me doy cuenta, al final, es de que estoy en un proceso constante. No va de que ahora soy más veterana, no siento la presión y no me pongo nerviosa, sino de ejercer uno y otro rol con responsabilidad Alba Torrens — Capitana de la selección española

¿Qué es lo que ha cambiado en el baloncesto desde que Alba Torrens destacaba en las categorías inferiores de la selección hasta hoy, dos décadas después?

Creo que el deporte no cambia, la que cambias eres tú. Cada vez eres más consciente de saborear cada momento y de agradecer cada instante. No dar por hecho nada. Cada vez eres más consciente de que el trabajo y la persistencia son lo que te ha llevado a conseguir tanto. Y, sobre todo, cada vez una es más consciente de la fuerza del equipo como clave del éxito.

Entonces, ¿eres capaz de jugar más liberada con 35 años y con el palmarés que atesoras? ¿O todavía sientes la presión?

Sigo sintiendo presión y responsabilidad. Lo único que puedo decir es que sí, la he aprendido a gestionar un poco mejor. Y no siempre. De lo que me doy cuenta, al final, es de que estoy en un proceso constante. No va de que ahora soy más veterana, no siento la presión y no me pongo nerviosa, sino de ejercer uno y otro rol con responsabilidad. Pero sí puedes mejorar como jugadora o como persona. Cuando no consigo gestionarlo, veo que puedo mejorar. Incluso en este momento de mi carrera también me puede la presión a veces. Aunque intento ser consciente y mejorarlo partido a partido.

Alba Torrens reconoció la superioridad de Bélgica durante todo el encuentro / FIBA

Llegados a este punto vital, ¿qué le queda por hacer ahora a Alba Torrens?

Ahora mismo me proyecto en este Eurobasket. Me doy cuenta de que, al final, lo más importante es lo que estás viviendo en el presente. Para mí no hay nada más especial que estos momentos. Que la cita de este verano. El reto personal es seguir disfrutando de eso que más me gusta y, por supuesto, de una manera profesional, trabajando cada día y sumando en el equipo en el que esté.

La última, pero seguro que más difícil para ti... ¿Cómo definirías lo que es 'La Familia' de la selección española femenina de baloncesto?

(Se produce un silencio largo que se recupera en los puntos suspensivos)

Buf, esta pregunta me toca directamente el corazón... Hablaría de compromiso, de responsabilidad, de vestir esta camiseta... Y lo digo muy consciente de lo que supone... Te hablaría de trabajo, de dedicación... Y aquí, sí, te hablaría de equipo, de amistad... ¡Y de amor! Amor por lo que hacemos.