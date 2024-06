Brizuela, preparado para el reto del preolímpico con España

Darío Brizuela ha tenido un primer año de blaugrana agridulce, aunque ahora, trabajando con la selección española, se siente un jugador importante a la espera que arranquen los encuentros de preparación y el preolímpico de Valencia

“Sabemos que el Preolímpico es algo nuevo, jugamos en casa y hay que ganarlo todo para entrar”, explica. “Sabemos que es muy importante pero no lo vivimos como más presión sino como ilusión. Es una experiencia nueva para el bloque nuevo que tenemos, y nos va a obligar a estar bien desde el principio, que también es interesante”, aseguró la ‘Mamba vasca’.

“Debemos mantener la línea del baloncesto competitivo que hemos hecho siempre. Sergio está haciendo mucho hincapié en los errores que nos costaron caros en la Copa del Mundo, cosas sencillas entre comillas como el rebote, los uno-contra-uno… Estamos trabajando mucho en eso, pero la identidad y la forma de jugar van a seguir siendo las mismas”, asegura el donostiarra.

Abierto a cualquier rol

Sobre su protagonismo en el equipo, asegura que “yo estoy para lo que me pida Sergio, sí que es verdad que por mi formar de jugar mi rol siempre ha sido el de salir del banquillo, generar balones de más, intentar romper un poco el partido si está atascado”, explica

“Es el rol que he tenido también este año en el Barça y en años anteriores en el Unicaja, me siento cómodo, creo que se ajusta bastante a mis habilidades y lo intento desempeñar lo mejor posible. Y si me pide algo nuevo estaría también dispuesto a hacer el máximo”, finalizó.