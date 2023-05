El Manresa barre al líder y asegura el play-off, y el Prat certifica su descenso

El líder Teruel cayó (3-0) en el Nou Congost mientras que el Prat perdió la categoría la perder en Lleida (1-0)

El Manresa barrió al líder, que defraudó en el Nou Congost, y se aseguran jugar matemáticamente el playoff de ascenso de la Segunda RFEF. Un Manresa muy efectivo pasó por encima del Teruel (3-0), aunque su gran objetivo ya lo consiguió la jornada anterior, y su relajamiento le pasó factura.

Se adelantó el Manresa después de una jugada de Joel Priego que acabó centrando y rematando Jaume Pascual. Luego, Iglesias, desde la frontal del área y de fuerte disparo, hizo imposible la intervención del meta Rubén. Era el 2-0 y todavía no había terminado la primera mitad.

Ya en la segunda parte, Priego, en el tramo final del partido, hizo el tercero para los catalanes. Además, los aragoneses terminaron jugando los últimos minutos en inferioridad numérica por la expulsión de Javi Hermelo. El enfrentamiento ya estaba más que sentenciado y pasó muy poca cosa hasta el final. Los catalanes, que no pudieron hacer más sangre. La imagen deportiva fue la de antes del inicio del partido, cuando el Manresa le hizo el pasillo de honor al Teruel, después de que se proclamara campeón del grupo y ascendiera a Primera RFEF la jornada pasada.

Lleida Esportiu 1-0 Prat: Descenso confirmado

Se consumó ya el descenso matemático del Prat a Tercera RFEF. Chuli tuvo dos grandes ocasiones para adelantar a los ilerdenses en la primera media hora de juego pero no estuvo acertado de cara a puerta. Sin embargo, en la recta final de ese primer tiempo, Craviotto, que estaba siendo el mejor jugador pratense, no pudo evitar el tanto de Toni Vicente en una jugada a balón parado. El Prat hizo muy poco en el primer periodo, no obstante, tras el paso por los vestuarios, los de Pedro Dólera dieron un paso adelante y arriesgaron más. Dispusieron hasta tres claras ocasiones para revertir la situación adversa pero no fue suficiente para conseguir sumar.

Terrassa 2 - 1 Espanyol B: Los vallesanos se quedan sin opciones de playoff

El Terrassa se despide de sus opciones de playoff pese a ganar a un Espanyol B que no acabó por ser un equipo competitivo. Un doblete de Lucas Viña lo hizo posible. Lluís Macià se estrenó en el banquillo local después de que Jordi López fuera destituido a finales de semana. No tardó en moverse el marcador en el Olímpic, una jugada en el interior del área del filial blanquiazul fue aprovechada por Lucas Viña para adelantar a su equipo. El Espanyol B exhibió una gran endeblez defensiva, pero tras el paso por vestuarios ofrecieron una imagen renovada. Javi Hernández consiguió empatar, pero no se rindieron los egarenses. Jordi Cano, Aythami y Sergi Serrano pudieron marcar. Fue al final Lucas Viña el que sentenció el partido.

Olot 0 - 1 Badalona Futur: Los de la Garrotxa no pudieron despedirse de su gente con victoria

Duro castigo para un Olot ya descendido. Los de la Garrotxa quisieron dar su mejor versión en el último partido ante su público, pero el Badalona Futur se lo impidió e incluso se llevó los tres puntos ‘in extremis’. Dispuso de varias ocasiones para abrir el marcador el conjunto local, pero le faltó eficacia en ataque. La mejor ocasión visitante la tuvo Fran Carbia. En la segunda mitad, Ot Serrano enviaba un balón palo (74′). Y cuando todo el mundo ya pensaba en el empate apareció Altube.