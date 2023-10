El Zaragoza carga duramente contra el "boicot" del PSOE

El club ha tachado de "frívolas y dañinas" las dudas que el partido socialista ha sembrado sobre su solvencia económica Para el Real Zaragoza, es "lamentable estar siempre en el centro de las disputas entre partidos políticos que no hacen más que daño al desarrollo de la actividad del club"

El Real Zaragoza ha cargado este sábado en un comunicado contra el PSOE por "sembrar dudas" sobre la solvencia económica del club para la afrontar la inversión en la construcción de la nueva Romareda, lo que ha tachado de "frívolo y dañino".

El club ha respondido así a la comparecencia el viernes del secretario general del PSOE de Zaragoza y presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, en la que confirmó que la institución no participará en la sociedad mixta propuesta por el Ayuntamiento zaragozano para financiar el nuevo estadio y aseguró que el Real Zaragoza no descartó presentarse al concurso lanzado por el consistorio por inseguridad jurídica, sino porque no tiene solvencia técnica ni económica.

"Sembrar dudas sobre la solvencia económica del club para afrontar la inversión en el estadio es frívolo y dañino", subraya el Real Zaragoza en el comunicado, en el que asegura que el grupo de inversores al frente del club se ha dedicado a aportar fondos para hacerlo viable, ha reducido un 50 % la deuda que tenía en junio de 2022 y financiado al club para mejorar su capacidad competitiva a nivel deportivo con el fin de alcanzar cuanto antes la Primera División y afrontar el reto de construir un estadio que permita a sus aficionados "disfrutar de experiencias que a día de hoy resultan imposibles por la lamentable situación del actual".

Para el club, resulta "cínica" la crítica a la falta de financiación para la construcción del estadio cuando es conocido que Podemos presentó un recurso a la licitación lanzada por el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que hizo "completamente inviable cualquier opción de financiación por falta de seguridad jurídica".

Además, tacha de "absurdo" que se ponga en duda la experiencia del club en la construcción de estadios porque no la tiene, como tampoco ninguno de los clubes que previamente las han acometido, y destaca que por ello ha contado con los servicios de uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos del país, Idom, que cuenta con experiencia en este tipo de proyectos, y se han realizado los pagos correspondientes a la fase en la que se encuentra el proyecto.

El club afirma que, a pesar de esta "carrera de obstáculos que algunos grupos obligan al Real Zaragoza", seguirá apostando por conseguir el objetivo de ascenso a Primera División y la construcción de un nuevo estadio, y con este último objetivo anuncia su intención de formalizar a la mayor brevedad posible un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

"La construcción del estadio debe llevarse a cabo porque nuestros aficionados, Zaragoza y Aragón no sólo lo merecen, sino que lo necesitan", por lo que el club aprovecha para invitar a sumarse al proyecto a todas aquellas instituciones o entidades que lo deseen.

Para el Real Zaragoza, es "lamentable estar siempre en el centro de las disputas entre partidos políticos que no hacen más que daño al desarrollo de la actividad del club", por lo que pide a los representantes políticos que intentan "boicotear" la construcción del estadio que "de una vez por todas piensen en la sociedad, en sus ciudadanos y en los aficionados" y "olviden los intereses partidistas que a veces parecen prevalecer".