Yeremay va 'volando': "Ya ha habido ofertas por él"

Mucho estaba tardando en volver a ser protagonista. El gran atractivo del Deportivo de la Coruña no podía pasar desapercibido en esta última revisión de Transfermarkt. Tanto, que Yeremay Hernándezterminaría siendo, junto a David Mella, el futbolista más revalorizado en la actualización intermedia - cuando la temporada entra en su tramo decisivo - entre el total 160 jugadores de LaLiga Hypermotion. Va volando. Sube tres millones y ya está tasado en cinco. El de Espasande, que tiene ahora un valor de cuatro 'kilos', dos.

Ningún otro jugador de Segunda División ha incrementado más su precio. Son únicos en su 'especie'. Canteranos del Dépor que se estrenarían en la primera plantilla maravillando a los aficionados con su descaro, desborde y talento... y llevan meses (sobre todo en el caso del '10') captando la atención de media Europa.

"Yeremay y Mella se han destacado como dos de los mejores jugadores de la categoría por su gran desequilibrio y generación de peligro por las bandas. Ya ha habido ofertas por ellos de equipos grandes”, asegura Carlos Morales, responsable de Transfermarkt de los valores de mercado de LaLiga Hypermotion.

Para nada sorprende este 'subidón'. Yeremay es el máximo artillero de la plantilla con 10 dianas, además de sumar cuatro asistencias. Amplió su vinculación en Riazor hasta 2030, pero formando una larga cola de clubes interesados en hacerse con sus servicios en el pasado mercado invernal. Chelsea o Como 1907 iban como locos a por él, pero club y futbolista llegaron a un acuerdo y, así, el canario no se movería hasta, como mínimo, final de temporada.

EL DÉPOR SE SALIÓ CON LA SUYA

Extremo izquierdo. Jugón. Uno de esos futbolistas en peligro de extinción, con una habilidad para inventar que no tiene límites. Y una explosión brutal, claro. Iba a por él, primero, el Chelsea - con un préstamo de por medio al Racing Club de Estrasburgo - mediante una oferta de unos 12 millones de euros más otros dos en variables. Y se sumaron los de Cesc Fàbregas, que planteaban también una jugosa propuesta.

Chelsea y Como iban a por Yeremay / X

Sin embargo, ambos clubes se toparían con la misma negativa: Yeremay quería (quiere) crecer, pero solo volaría del nido si la oferta que recibiese el Dépor iba a ser lo suficientemente buena. "Yeremay reafirma su compromiso con el proyecto del RC Deportivo", comunicó el club el pasado mes de enero.

Nadie puede negar que en verano acabe poniendo rumbo a un destino en el que se le prometa, al fin, despegar. Su cláusula es algo superior (30 millones de euros), pero no deja de ser asequible para clubes del calibre de un Como que no se baja de su puja. Sigue de cerca su progresión y habría reactivado los contactos con un Yeremay que no tiene prisa alguna por tomar una decisión.