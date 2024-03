Víctor Fernández: "No podemos ser un equipo cagón"

El nuevo entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha señalado que está convencido de que cuenta con jugadores en la plantilla que tienen "mucho más" para dar y que se lo va a exigir, porque no pueden ser un equipo "cagón".

"Estamos en una situación peligrosa y lo que yo estoy haciendo es darles pautas para tener más lucidez y claridad y mejor actitud. Además, vamos a tener la ventaja de que nos vamos a encontrar con un escenario fantástico para jugar por el ritmo de la venta de entradas y tenemos que aprovechar esto", ha añadido en rueda de prensa previa al encuentro del próximo domingo contra el Espanyol.

El preparador aragonés ha explicado que todo debe girar alrededor de la pelota porque el Real Zaragoza no es un equipo de mucha energía y no es veloz en los últimos 30 metros. Por el contrario, ha apuntado que tiene jugadores de buen manejo de la pelota y que, por ello, tiene que organizarse ofensiva y defensivamente "en torno a la pelota".

En su análisis Víctor Fernández ha explicado que los jugadores debe repartirse su espacios naturales para que sean capaces de dar lo mejor. "Tenemos que jugar más cerca de la portería rival y, si no, armarnos bien para espera nuestro momento. En cuatro sesiones de trabajo que hemos tenido no podemos ser un equipo dominante ante el que para mí es el mejor equipo de la categoría por rendimiento colectivo e individualidades, aunque no vaya primero", ha indicado.

Todo gira sobre el balón

También ha declarado que si todo gira en torno a la pelota y se elige a los jugadores adecuados solo falta el último punto que es el de "la confianza, el atrevimiento, el descaro y la valentía".

"Debemos saber que jugamos en casa y que no nos podemos asustar. Vamos a tener un compañeros maravillosos en la afición y lo último que resta es tener acierto, que es lo que permite desnivelar la balanza y ganar o no el partido y este último punto es vital", ha subrayado.

El preparador maño ha reconocido que le ha sorprendido el cambio de entrenador del Espanyol por dos razones, primero por las estadísticas del equipo ya que está muy cerca de ascenso directo, y segundo porque ha comentado que conoce a Ramis y lo considera un técnico "competente, preparado y con deseos de romper la puerta del éxito" y que le ha fastidiado el cambio.

Presentación de Víctor Fernández como nuevo entrenador del Real Zaragoza / EFE

Un Espanyol con nuevo entrenador

Preguntado por si la sustitución de entrenador 'periquito' le afecta a la hora de preparar el encuentro, ha indicado que no en lo que se refiere a la organización del trabajo. "Primero somos nosotros. Tenemos que encontrar herramientas para que todos puedan rendir mejor sin excusas", ha comentado.

Sobre este aspecto ha desvelado que en sus primeros días como técnico zaragocista se ha centrado en dar pautas de lo que entiende que es la idea que le puede ir bien a los jugadores y darles un espacio de tranquilidad, de confianza, de que tengan atrevimiento, así como darles soluciones "sencillas y concretas".

Víctor Fernández ha resaltado que volver a entrenar al Real Zaragoza significa "responsabilidad" porque es un equipo del que es seguidor y aficionado y que eso incrementa su responsabilidad con respecto a cualquier otro entrenador.