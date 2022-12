Tres refuerzos en los laterales como regalo de Reyes para el Andorra

El cuadro del Principado se ve obligado a acudir al mercado tras la lesión de Martí Vilà Los otros dos 'refuerzos' son Petxarromán y Morer, recuperados de sus respectivas lesiones

Eder Sarabia podrá respirar un poco más tranquilo a partir de enero. Los laterales, posición que más quebraderos de cabeza le ha causado en lo que va de curso y que se ha agravado aún más con la lesión de Martí Vilà para lo que queda de temporada, se verán reforzados tras el parón invernal. Uno llegará en forma de fichaje, mientras que los otros dos ya forman parte del equipo, pero han permanecido prácticamente inéditos por culpa de las lesiones.

La identidad del fichaje todavía es una incógnita. Su llegada no entraba dentro de la planificación deportiva, pero la grave lesión de Vilà, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido ante el Tenerife, ha obligado a cambiar la hoja de ruta. El refuerzo deberá rivalizar con Diego Pampín, único jugador disponible que ocupa la demarcación de lateral izquierdo, por un puesto en el once.Dentro de los integrantes de la plantilla, el primero en volver a estar disponible será Petxarromán. El lateral donostiarra, cedido por el Athletic Club, no acumula un solo minuto desde septiembre por culpa de una lesión muscular que se ha alargado más de lo esperado. Su polivalencia le convirtió en una pieza clave para Sarabia durante el periodo de tiempo que estuvo disponible, llegando a jugar en todas las posiciones defensivas.Dani Morer, cedido por el Famalicao portugués, completa la nómina de 'refuerzos' navideños. El de Mataró no ha estado tan lastrado por las lesiones como Petxarromán, pero aún así tan solo ha disputado siete partidos con la elástica del cuadro del Principado. Una inoportuna lesión ante el Ibiza cortó su proyección tras dos titularidades.