¡Traspaso récord en LaLiga Hypermotion para superar a Pedri!

No pasa el Almería por su mejor momento deportivo. El club indálico, a pesar de atravesar una gran situación económica, se quedó a las puertas del ascenso a Primera División la pasada temporada, lo que supuso un auténtico mazazo para la estabilidad deportiva del club.

El proyecto de Turki Al-Sheikh, ahora bajo el mando de Mohamed Al-Khereiji, era muy ambicioso. De hecho, el Almería tenía una de las plantillas mejor valoradas de la historia reciente de LaLiga Hypermotion, pero se quedó sin ascenso tras caer en semifinales del play-off contra el Real Oviedo. Como es lógico, ahora le toca vender.

No solo para cuadrar números en una plantilla que ya no tendrá las ayudas por ser un recién descendido, sino también por las aspiraciones de muchos de sus futbolistas. Algunos no están dispuestos a seguir en Segunda un año más y, tras la venta de Marc Pubill al Atlético por 16 millones de euros, ahora podría marcharse su jugador más diferencial, aunque no a cualquier precio.

Club vendedor como pocos

Si bien los resultados no han sido favorables, hay que destacar el trabajo desde los despachos de un club que no deja de sacar millones y millones por la venta de futbolistas con una gran proyección. En ese sentido, la UD Almería está muy cerca de protagonizar una de las mayores ventas de su historia.

El club indálico habría llegado ya a un acuerdo con el Sporting CP para el traspaso de Luis Suárez, que aterrizará en Portugal como recambio natural de Viktor Gyökeres, ni más ni menos. El club luso pagará 25 millones de euros por hacerse con un delantero al que LaLiga Hypermotion se le quedaba muy pequeña.

¡125 millones en cinco años!

Esos 25 millones de euros convertirán a Luis Suárez en el tercer mayor traspaso de la historia del club, solo superado por El Bilal Touré -que se marchó a la Atalanta en 2023 con el Almería en Primera a cambio de 30,2 'kilos'- y por Darwin Núñez -traspasado en 2020 al Benfica por 34 millones de euros-.

El Top-5 lo completarán Umar Sadiq, por el que la Real Sociedad pagó 20 millones en 2022, y precisamente Marc Pubill, al Atlético hace un par de días por 16 'kilos'. Entre todos ellos sumarán un total de ¡125 millones! ingresados en los últimos cinco años.

Pero Luis Suárez no solo entrará en la lista de traspasos más caros del Almería. El colombiano también lo hará en el de ventas más elevadas de la historia de la Segunda División española.

Una vez se oficialice su adiós, el podio estará encabezado por dos traspasos del club andaluz, Darwin Núñez (34 millones) y el propio Luis Suárez (25 millones), y lo cerrará Pedri, vendido de Las Palmas al Barça por 23 millones de euros en 2019.