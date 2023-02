El Tenerife exige a la RFEF las imágenes VAR por el gol anulado en Granada

Paulino Rivero, presidente, calificó de "inadmisibles e intolerables" las explicaciones del árbitro El Tenerife también pide que se le remita la conversación entre el colegiado y el VAR

El CD Tenerife ha reclamado por escrito a la Real Federación Española de Fútbol que le entregue las imágenes del vídeo arbitraje (VAR) en la jugada del gol anulado este sábado en Granada y que pudo suponer en ese momento el empate del equipo isleño, que acabó perdiendo el encuentro por 2-0 en LaLiga Smartbank.

En declaraciones a los medios oficiales del club, el presidente de la entidad, Paulino Rivero, ha manifestado que son "absolutamente inadmisibles e intolerables" las explicaciones que dio el árbitro del partido a varios futbolistas, como José Ángel y Elady Zorrilla, este último autor del polémico tanto, al indicarles que el VAR no podía facilitarle unas "imágenes claras" de esa jugada, en las que el asistente señaló fuera de juego.

El Tenerife también pide que se le remita la conversación entre el colegiado del partido, el catalán Rubén Ávalos Barrera, y el VAR en los seis minutos que estuvo el juego interrumpido para intentar clarificar la jugada.

"Nunca se había producido una situación de esta naturaleza, ni en Primera ni en Segunda División, nunca habíamos visto que en un lance del juego como el que se produjo, con un gol que puede ser dudoso para el árbitro, estén seis minutos revisando las imágenes y finalmente concluya que no puede concederlo porque no hay ninguna imagen del VAR que demuestre que no haya jugadores en fuera de juego", ha añadido Rivero.

El presidente del conjunto blanquiazul no cree que fuese "por una insuficiencia técnica" porque en el estadio Nuevo Los Cármenes "había ocho cámaras", además de que se vio "en jugadas posteriores que se podía coger ese ángulo", cuando la imagen exhibida por el VAR era muy lejana, desde el campo contrario.

Además, a su juicio, en la jugada del penalti que supuso el primer tanto del Granada, en el minuto 7, la acción estuvo precedida "de un claro fuera de juego" del futbolista local Callejón.

Rivero entiende que se está produciendo "una cadena de errores en contra del Tenerife" porque esta misma temporada ya vivieron "una situación absurda y disparatada en Málaga, en una posición clarísima de fuera de juego de Fran Sol que se dio por buena", y que supuso el empate final del conjunto local (1-1).

También ha recordado que en Santander pudieron escaparse otros dos puntos al serle anulado "un gol válido" a Enric Gallego por la "interpretación" de una presunta falta del delantero en el salto con un contrario, en un partido que acabó con el mismo resultado que en La Rosaleda.