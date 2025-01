'Subasta' por Yeremay: Chelsea y Milan van a por él

Yeremay Hernández es uno de esos futbolistas en peligro de extinción. De los que escasean en el fútbol moderno. Uno de esos chicos que pasaban su infancia pegaditos a un balón. Extremo izquierdo, a pierna cambiada, con un talento descomunal: regate increíble, desborde, descaro, olfato goleador... su imaginación no tiene límites. ¿Su última obra de arte? Una lambretta en La Rosaleda - pese a ser sujetado por su defensor -. Su irrupción no ha pasado desapercibida a los ojos de varios de los grandes europeos, que ya se han 'encaprichado' con él.

Pues van muy en serio a por el bueno de Yeremay. Lógico, su explosión en el Deportivo de la Coruña está siendo brutal. Suma ocho goles y tres asistencias este curso y ya hay algún que otro club que se ha puesto en contacto con él... o con el Dépor. El Chelsea encabezaría su puja, tal y como adelantó Onda Cero, ya puso una oferta sobre la mesa para firmar al talento nacido en Las Palmas. El conjunto blue se muestra muy persistente en su fichaje, aunque antes, sin embargo, podría vivir un erasmus en el Racing Club de Estrasburgo hasta final de temporada, según cuenta L' Équipe, pues ambos pertenecen al mismo propietario, BlueCo.

Yeremay dio la victoria al Deportivo frente al Racing de Ferrol / LALIGA

EL CHELSEA INSISTE

Ahora bien, el Chelsea no es el único grande interesado en su incorporación. En Italia, el Milan, para ser concisos, también le siguen la pista. Ahora bien, todo depende de la confianza que se deposite en él, pues a Yeremay le gustaría cambiar de aires si en el proyecto se apuesta realmente por él.

Es por ello que la opción del Chelsea pierde fuerza, pues solo hace falta ver cuántos jugadores iniciaron el curso. Eso sí, el canario no forzará su salida en ningún caso, la idea es que la oferta que reciba el Dépor sea lo suficientemente buena como para dejarle marchar. Su amor por el club es total. Llegó con 14 años y tiene contrato hasta 2030.

Massimo Benassi, director general del Deportivo, dejó claro este martes que la entidad solo le dejarán salir si algún club abona el importe de su cláusula de rescisión (20 'kilos'). "Él y sus agentes saben que la posición del club es clara”, dijo.

SE IRÁ SI LA OFERTA ES BUENA PARA EL DÉPOR

Como era de esperar, el extremo también es consciente del interés de algún que otro club de Primera División, pero, por ahora, ninguno de ellos podría abonar los 20 millones de euros de su cláusula de salida. Hace un par de días, de hecho, tras el empate en La Rosaleda, el propio Yeremay reconoció el interés de varios clubes: "No sé, estoy hablando con mi representante, no sé lo que va a pasar, si me voy será para dar un paso".

Yeremay, '10' del Dépor / @yeremayHC10

En Inglaterra, además del Chelsea, tanto Manchester City como Newcastle también estarían monotorizando su situación. Su futuro es, por ahora, toda una incógnita. Está por ver si el Dépor logra asegurarse a la perla de su cantera, como mínimo, hasta verano, o si acaba dando el salto definitivo de su corta y brillante carrera en enero.