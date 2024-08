Sporting y Eldense, sin puntería

El Sporting volvió a desilusionar a sus aficionados y solo pudo lograr un empate ante el Eldense, en un partido en el que ambos equipos tuvieron ocasiones pero no las supieron transformar. El Sporting llegó a esta segunda jornada con la idea de borrar la mala imagen que mostró en su debut liguero en el que cayó ante el Levante; pero la primera parte no sólo no despejó las dudas sino que las incrementó ante un Eldense que fue de menos a más.

Los primeros minutos de los gijoneses fueron similares a los del primer partido, con dominio y llegadas, aunque sin crear ocasiones; mientras que el Eldense se limitaba a defenderse con orden y a tratar de impedir la salida de balón desde la zaga local. La primera ocasión fue rojiblanca en un centro de Cote que remató de cabeza Gaspar Campos, pero Dani Marín reaccionó bien y despejó el balón que cae a pies de Dubasin que remató desde una buena posición, pero salió alto.

Una acción similar se produjo pocos minutos después con un remate de Otero, que rebotó en un defensa, y el posterior de Gaspar Campos que también salió muy desviado. Fue la última jugada de peligro del Sporting porque poco a poco el Eldense comenzó a controlar el balón, lo que le llevó a dos remates consecutivos en la misma jugada: el primero de Quitana y el segundo de Ortuño a los que respondió Yañez con dos grandes paradas.

Los siguientes minutos fueron de total dominio visitante que se aprovecharon de varias indecisiones defensivas de los gijoneses: la primera fue en un córner que llega a la cabeza de Dumic quien la cambia de palo a donde no llega por poco Íñigo Piña. Apenas dos minutos después tuvo lugar otro córner lanzado de igual forma sobre la llegada de Dumic que está vez remato a portería pero el balón salió por encima de la portería defendida por Yáñez.

El mal juego de su equipo enfadó a la afición y empezaron los silbidos que se incrementaron por la parsimoniosa actitud del Eldense y también contra el árbitro que la permitía. Al descanso se llegó sin movimientos en el marcador y la preocupación de la aficción rojiblanca sobre el nivel que está ofreciendo su equipo en este inicio de liga en el que se está mostrando muy frágil en defensa y sin ideas ofensivas.

Sin embargo, la salida del Sporting en la segunda parte ofreció una versión muy diferente y la que sus aficionados quieren ver con verticalidad, control del balón y creando ocasiones pero que no fue capaz de materializar. Otero con dos remates consecutivos, el primero rechazado por su compañero Guille Rosas, y el segundo rozando el poste tuvo la primera ocasión clara de esta segunda parte a la que siguió una gran internada de Gaspar Campos cuyo remate fue rechazado por un defensa.

El Eldense estaba encerrado atrás y su técnico comenzó a mover el banquillo y el juego se equilibró porque al Sporting volvieron a entrarle las prisas y de nuevo perdía balones a lo que respondió Albés también con cambios. Uno de ellos fue el debut de Gelabert como preludio a la mejor ocasión de los locales en un remate cruzado de Queipo que tras superar a Dani Martín se estrelló en el poste derecho.. La jugada continuó y tras un centro de Cote Dubasín remató fuera. De nuevo el Sporting se venía arriba y el Eldense se encerraba a defender el empate y su portero Dani Martín evitó el gol al tocar lo suficiente un remate de Gelabert cuya entrada revolución a su equipo.

El ímpetu rojiblanco se vino abajo poco después y el Eldense buscó la sorpresa y a punto estuvo de lograrla en dos acciones prácticamente seguidas: en la primera Yáñez desvía un fuerte disparo de Oruño y en la segunda Marc Mateu estrella otro potente disparo en el larguero. Respondió el Sporting con una acción personal de Campuzano que se internó en área, pero su disparo, bastante escorado, se fue al lateral de la red en lo que fue la última ocasión de un partido que terminó en empate.