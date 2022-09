Sarabia: "El Levante es un equipazo, pero igual no están en su mejor momento"

El Andorra llega al partido con los granota en una racha de cuatro jornadas consecutivas sin perder "Estamos en un buen momento y estamos siendo capaces de desarrollar el fútbol que queremos"

Eder Sarabia, técnico del FC Andorra, no reservó elogios para el Levante, su rival de mañana (18.30 horas). "Son un equipazo, pero igual no están en su mejor momento", aseguró el entrenador de Bilbao.

El FC Andorra llega con una racha de cuatro jornadas consecutivas sin perder y también con dos victorias seguidas en el Estadio Nacional de Andorra la Vella después de superar a Granada y Eibar. "Es verdad que aquí nos sentimos muy fuertes. Estamos en un buen momento y estamos siendo capaces de desarrollar el fútbol que queremos. Además somos capaces también de sobreponernos a las adversidades".

Eder también explico en la rueda de prensa previa un secreto del mercado de verano. "Cuando estábamos en pleno mercado hablando con Jaume Nogués me comentó que le gustaba mucho Mohamed Bouldini y yo le dije a mí también. Luego me llamó y me dijo que me olvidará porque había equipos que le iban a pagar un millón de euros. Por tanto, ahora que está de moda poner las cosas en contexto, el Levante es un equipo que estaba en primera división la temporada pasada".

Eso sí, avisó que no siempre gana el más favorito. "El futbol tiene lo bueno que no siempre gana el más poderoso y que tampoco gana la mejor plantilla. Durante 90 minutos tenemos que hacer las cosas muy bien para optar a una nueva victoria ya que ellos son claros aspirantes al ascenso".

Sobre la lucha que habrá en el césped de estilos, Eder Sarabia así lo analizó. "No se lo que va a pasar. Nos tendremos que poner en todos los contextos. Ellos tienen muy buenos futbolistas. Un portero que juega muy bien con los pies, unos centrales con capacidad para sacar el balón jugado, centrocampistas para asociarse y profundidad por fuera con buenas individualidades". El estilo del FC Andorra será el mismo de siempre. "Vamos a intentar ser agresivos, recuperar la pelota y tener el baló. Estar también preparados para los contraataques".

Para este partido, el FC Andorra podrá contar finalmente con Adrià Vilanova, pero no con el sancionado Carlos Martínez. Por tanto, jugará Sinan Bakis. "No lo he dicho nunca quién jugará de titular, pero estamos muy contentos con él y con su adaptación. Por tanto, Bakis será titular".

Eder Sarabia también habló de la opción de renovar su contrato que finaliza al acabar el curso. "Lo he dicho muchas veces... Estoy muy feliz aquí. Lo tengo todo y es verdad que me quiero quedar aquí muchos años. Estamos cerca de llegar a un acuerdo y nada a seguir disfrutando del camino". Está renovación que se está a punto de firmar y de hacerse oficial será hasta el 2025.