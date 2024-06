Sarabia: “Entrenar al Elche es un paso adelante”

El nuevo entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este miércoles, durante su presentación oficial, que fichar por el club ilicitano es un paso adelante en su carrera y supone “una exigencia grande”. El técnico vasco, que ha firmado por una temporada, se mostró agradecido al Andorra, club en el que permaneció durante tres años, y a los dirigentes de la entidad ilicitana por haber apostado por su fichaje.

“Tenemos ganas de comenzar y volver al verde para trabajar con los jugadores en este campo”, dijo el vizcaíno, quien destacó lo claro que tiene el proyecto el propietario del club, el empresario argentino Christian Bragarnik.

Sarabia recordó que el Elche es un club “histórico” con “aroma de fútbol” y confió en estar a la altura de la entidad. El técnico, que confirmó que su equipo de trabajo está aún por definir, aseguró que tiene muchos puntos en común con su antecesor en el banquillo, el argentino Sebastián Beccacece.

En cuanto a su estilo, Sarabia indicó que es “innegociable”, pero precisó que el tiempo le ha demostrado que se puede jugar bien al fútbol “de muchas maneras”. “No caigamos en el error de llamar juego bonito a todo lo que sea juego de posición”, explicó, quien calificó como “inteligente” la idea del club de tener una línea continuista en su propuesta futbolística.

“Es importante no dar bandazos grandes porque los jugadores y el entorno ya está preparado para una idea”, declaró el entrenador, quien reiteró que hablará con los jugadores para conocer con qué tipo de situaciones del juego se sienten cómodos y con cuáles no.

“Mantendremos algunas cosas y a otras les aplicaremos matices, que para eso me han fichado”, argumentó Sarabia, que restó importancia a la presión que pueda recibir en el Elche al recordar que ya ha trabajado en otros grandes clubes con gran exigencia.

“Someter al rival, ser dominador y tener la pelota en campo contrario”

Sarabia afirmó que le gustaría que su equipo sea capaz de “someter al rival, ser dominador y tener la pelota en campo contrario”, si bien precisó que este último año ha madurado como entrenador, precisamente cuando las cosas no le han ido bien a nivel deportivo.

Elche C.F. presenta a Eder Sarabia como su nuevo entrenador / EFE

“En los momentos de dificultad he crecido como entrenador y valorado registros diferentes”, confesó el preparador, quien evitó pronunciar la palabra ascenso como objetivo del Elche para la próxima temporada. “La idea es que el equipo sea competitivo, preparar bien los partidos y tener un estilo de juego. Todo eso lleva a eso que esperáis, pero que no voy a decir porque no está en nuestras manos”, argumentó en referencia al ascenso.

En cuanto a los fichajes, Sarabia deseó contar con ellos cuanto antes, aunque asumió que el mercado será largo. “De todas formas podemos tener algo de ventaja, porque hay cosas que hacía Beccacece que nosotros queremos hacer y porque cuando los jugadores ven que llego yo, ya saben por dónde tienen que ir”, explicó.

“Tenemos extraordinarios jugadores, pero estamos abiertos a mejorar todas las posiciones. Todos los que tienen contrato son activos del club y les vamos a dar valor, cariño y respeto”, concluyó el vasco, quien anunció que contará con varios canteranos durante la pretemporada.