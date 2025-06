¡El Real Oviedo regresa a Primera 24 años después!

¡El Real Oviedo es de Primera! Más de dos décadas después, un histórico del fútbol español regresa a la élite por todo lo alto. Tras quedarse a las puertas del ascenso la pasada temporada, esta vez la suerte estuvo del lado carbayón para remontar una eliminatoria que se le había puesto cuesta arriba con el gol inicial de Panichelli para el Mirandés. Pero entonces apareció el mago Santi Cazorla, toda una leyenda del fútbol español a sus 40 años, para guiar a los asturianos a Primera División, una hazaña que encarriló Ilyas Chaira y que certificó Portillo en la prórroga.

Todo lo que había en juego quedó demostrado en los primeros 15 minutos. Intensidad, piques, balones divididos, empujones... De todo menos fútbol, pese a que Cazorla sí intentaba darle algo de sentido al juego de un Real Oviedo dominador. Pero si hay algo que caracteriza al Mirandés de Alessio Lisci es su capacidad para mantenerse concentrado durante los 90 minutos. Cuando más desaparecido parece, más daño puede hacerte.

Panichelli acercó el sueño

Y así llegó el 0-1. Corría el minuto 15 cuando un robo en el centro del campo iba a adelantar a los jabatos en el Tartiere para poner tierra de por medio en la eliminatoria. Genial combinación de cuatro futbolistas al primer toque, balón a banda para Iker Benito y centro del lateral zurdo al segundo palo. Allí iba a aparecer Joaquín Panichelli para cruzar el balón con un inapelable testarazo.

El delantero argentino del Mirandés Joaquín Panichelli celebra su gol durante el partido de vuelta ante el Real Oviedo / EFE

Reaccionó el Real Oviedo hilando grandes jugadas que levantaban los 'oh' en la grada pero que no terminaban de meter en apuros a Raúl Fernández. Hasta que una mano involuntaria de Alberto Reina iba a ser señalada como penalti para los carbayones. No lo desperdició Santi Cazorla, quién sino (1-1). El capitán oviedista volvería a ser determinante a sus 40 años para devolver la ilusión al Tartiere, que tuvo que sufrir con dos acciones jabatas que solventó Aarón Escandell justo antes del descanso.

La remontada que inició Cazorla fue culminada por Ilyas Chaira, que hizo estallar a los 29.624 aficionados presentes en el Tartiere con el 2-1 cinco minutos después de reanudarse el encuentro. El marroquí cazó un balón muerto en el área tras una gran jugada individual de Hassan y, a placer, batió a Raúl Fernández para mantener más vivo que nunca el sueño de regresar a Primera División.

Prórroga y el Tartiere, a Primera

El Mirandés, algo tocado tras el gol, fue creciendo con el paso de los minutos, pero el esfuerzo físico comenzó a pasarle factura con el partido dirigiéndose hacia la prórroga. Pudieron evitarla Panichelli para los rojillos en el 80' -con un nuevo remate de cabeza que esta vez sí sacó Escandell con otro paradón- y Alemao para los azules en el 84' -en un disparo alto-.

"Volveremos, a Primera División, porque nos lo merecemos", rezaba el himno de Melendi. Y, tras intentarlo el año pasado, esta vez sí lo mereció el Oviedo. En la prórroga, Portillo provocó las lágrimas de prácticamente todo el Tartiere certificando el ascenso con un golazo por la escuadra, un 3-1 ya imposible de remontar para el Mirandés en un tiempo extra que terminó ensuciándose con Egiluz y David Costas expulsados. ¡Los carbayones son -24 años después- de Primera División!