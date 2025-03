Rajadón de Cervera: "No me voy a poner detrás de ninguna otra pancarta de respeto hacia los árbitros"

Los arbitrajes en España siguen dando de qué hablar partido tras partido. Después de lo sucedido este sábado en el Mallorca-Espanyol, esta vez quien pide respeto es el CD Tenerife. Su entrenador, Álvaro Cervera, aludió a las pancartas de apoyo a los árbitros que sacaron hace dos semanas los equipos de Primera y Segunda División para solicitar el mismo respeto hacia su club tras caer ante el Racing (2-1).

El conjunto cántabro logró remontar el tanto inicial de Landázuri para el Tenerife después de dos acciones polémicas que provocaron una gran rajada de Álvaro Cervera. El colegiado Andrés Fuentes Molina expulsó a César Álvarez en el minuto 71. El Racing anotó el gol del empate en el 79' (Karrikaburu) y el tanto de la victoria llegó en el 85' (Andrés Martín) tras una falta no señalada a favor del Tenerife.

"Hay que hablar del partido y también de las cosas que han pasado. Hay que tener cuidado con lo que se dice porque están muy pendientes para luego sancionarnos o tomar acciones contra nosotros", comenzó diciendo Álvaro Cervera. "Me voy contrariado porque no es la primera vez que nos pasa. Si no es un penalti es una expulsión. Me imagino que será muy fácil pitar contra el Tenerife", añadió el técnico, muy molesto.

La rajada

Cervera, además, rajó en contra de la pancarta de 'Respeto hacia los árbitros' que mostraron los clubs de Primera y Segunda hace unos días al considerar que el Tenerife no recibe el mismo respeto por parte del estamento arbitral: "Hay que pedir respeto por todos y yo lo pido por nuestro equipo porque no se está haciendo así. No digo que haya una persecución, pero ves muchas cosas que no agradan. No hay más. Pedir a la gente de Tenerife que vea el segundo gol y que pare cuando nuestro jugador cae, y que mire lo que hace el árbitro. Se lleva el pito a la boca, va a pitar y entonces no pita, luego viene el segundo gol. Le llaman desde el VAR y no cambia una cosa que es la primera vez que veo en mi vida".

"Hemos sentido que había algo que no estaba bien como para que nosotros ganásemos hoy. No digo que el árbitro vaya con ellos, pero no sé. No es expulsión y el segundo gol del Racing es falta. Hace dos semanas sacaron una pancarta de respeto o no sé qué. El respeto es para todos en el fútbol. Yo no me pongo en la pancarta si ellos no se ponen en la mía. Quiero respeto por mi club, mi equipo y mi ciudad. Mientras ellos (los árbitros) no tengan respeto, yo no me voy a poner detrás de ninguna otra pancarta", sentenció Cervera.

Comunicado del club

Después de la rueda de prensa del entrenador, llegó el comunicado de la entidad canaria: "El CD Tenerife quiere poner en valor el esfuerzo, la entrega y la actitud ejemplar de nuestro equipo en las últimas jornadas (...). Sin embargo, no podemos obviar que en las últimas jornadas hemos sido objeto de decisiones arbitrales que, de manera reiterada, han perjudicado al equipo. Errores que han tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en nuestra lucha por alcanzar los objetivos. En un contexto más justo y con un criterio arbitral equitativo las últimas jornadas, hoy podríamos estar en una posición muy distinta".

"El CD Tenerife exige al colectivo arbitral el mismo respeto que merecen todos los clubes. Respetamos el fútbol, respetamos a la competición y a sus profesionales, pero pedimos que esa misma consideración sea recíproca. La historia de esta institución y el esfuerzo innegociable de nuestro equipo deben ser tratados con la imparcialidad y el rigor que la competición exige", concluye el comunicado del CD Tenerife.