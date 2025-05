La rajada de Escribà tras su destitución: “Es la más incomprensible de mi carrera, no tiene sentido futbolístico"

El Granada sigue demostrando su gran inestabilidad, tanto institucional como deportiva, después de echar a su técnico, Fran Escribà, a falta de tres jornadas para concluir la temporada en Segunda División. El técnico valenciano, muy cuestionado por el juego del equipo y sus declaraciones desde su llegada al Nuevo Los Cármenes, fue destituido este miércoles después de encadenar dos derrotas seguidas ante el Eibar (0-2) y el Málaga (1-0).

Escribà, que llegó en remplazo de Guille Abascal en septiembre cuando el equipo era decimosexto a dos puntos del descenso, se marchará dejando al equipo a tres puntos del playoff y con la sensación de que desde la directiva no han sido justos con su trabajo. Por lo que, tras su partida, ha querido expresar su insatisfacción: “Es la destitución más incomprensible de mi carrera, no tiene sentido futbolístico. Se expone la cabeza del entrenador para tapar las carencias de otros, no es justo. Nos hemos encontrado mil problemas por el camino”, sentenció el técnico valenciano en su rueda de prensa de despedida.

Escribà se marcha llevándoselo todo por delante

El exentrenador del Villarreal, Zaragoza o Elche, entre otros, ha querido exponer la inestabilidad de una directiva que va dando palos de ciego y está siendo incapaz de establecer un proyecto sólido con el que los andaluces puedan volver a Primera División. Así, el valenciano apuntó que su staff llegó "en una situación complicada en el ámbito social y deportivo, y la revertimos bien. No estoy satisfecho, pero nos hemos encontrado con muchas trabas”.

Fran Escribá es el nuevo entrenador del Granada / @GranadaCF

Escribà también explicó que a su llegada se encontró con “un grupo receptivo pero poco unido” y que en Navidad tuvo que hacer frente a “dos problemas gordos con dos jugadores que querían irse”. “La salida de Matteo Togozzi (director deportivo del Granada hasta febrero) generó un problema más cuando no lo había”, agregó.

Uzuni, la gran pérdida de este Granada

En cuanto a los problemas con jugadores, el ahora exentrenador del Granada se refería a la problemática de Myrto Uzuni, la pieza diferencial del equipo que, a pesar de su insistencia para retenerlo, se marchó por 12 millones de euros al Austin norteamericano.

Uzuni aplaudiendo a sus compañeros frente al Burgos / LALIGA

“Quería que Uzuni se quedara, pero se quedó el que queríamos que se fuera (refiriéndose al medio camerunés Martin Hongla). No se respetó la decisión del cuerpo técnico”, detalló.

Una decisión con dos futuros muy distintos

La marcha del extremo albano en enero dejó entrever la rotura total entre la directiva, el cuerpo técnico y la afición que, mientras Uzuni veia los partidos desde un palco a la espera de que se resolviera su futuro, propiciaron estruendos cánticos de "directiva dimisión", mostrando así su desaprobación con el rumbo que está tomando la junta liderada por Sophia Yang.

Myrto Uzuni se lamenta en una acción con el Granada / Agencias

Escribà, por su parte, también tuvo muy claro que la marcha de Uzuni en el mercado invernal fue "decisiva para que el equipo hubiese estado arriba” y que con él habría “peleado por el ascenso directo”. Nunca sabremos lo que habría pasado si el albano hubiera podido quedarse en Los Carmenes, pero lo que sí sabemos es que el Granada ha querido hacer borrón y cuenta nueva.

'Pacheta', a salvar la papeleta

De este modo, el técnico valenciano abanonará la entidad Nazarí tras disputar 36 partidos en los que ha sumado 17 victorias, 8 empates y 11 derrotas, para dejarle paso a un nuevo candidato, 'Pacheta', que se hará cargo del equipo en estos últimos tres partidos y, si no hay ningún revés más en la historia, también lo hará durante la temporada 2025/2026.

El técnico de Burgos, que fue anunciado tan solo una hora después de defenestrar a Escribà, tendrá la difícil papeleta de meter a su equipo en la promoción de ascenso en sus próximos tres encuentros. Aun así, en caso de no conseguirlo, por sus manos pasará la reconstrucción de un equipo que el año pasado estaba compitiendo en Primera División y por la inestabilidad institucional se ve obligado a encadenar su segunda temporada en la categoría de plata por primera vez desde 2018.