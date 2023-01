Piqué querría volver al fútbol jugando en el Andorra

La operación se estima muy complicada por los límites salariales de LaLiga Gerard no ha cerrado la puerta a vestirse de corto en 'su' liga, la King's League

El exdefensa del FC Barcelona Gerard Piqué se despidió del equipo de su vida en un emotivo homenaje en el Camp Nou, pero no cerró la puerta a volver al club, presuntamente en los despachos.

"He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será", fue su frase en el vídeo de despedida. Aun así, en su nuevo proyecto, la King's League, Piqué no ha cerrado la puerta de la posibilidad de volver a vestirse de corto, en uno de los 12 equipos que conforman la liga.

Ahora, según una información de Relevo, Gerard podría estar planteándose hacerlo de nuevo en 'su' equipo, el Andorra, actualmente en LaLiga Smartbank, la Segunda División española. Aun así, parece muy complicado económicamente.

El motivo principal sería el control económico de LaLiga, ya que su salaria en el Barça este año sería de unos 20 millones de euros, y el Andorra no podría pagarle el salario mínimo de la liga de plata. Su salario tendría que pasar por un Comité de Valoración de LaLiga que tendría que decidir en qué cantidad se valora el fichaje de un jugador de sus características. Algo que ya ha pasado en casos similares, en los que los jugadores aceptaron una rebaja drástica de sus salarios, pero no fue aceptado por la patronal.

Además, el Andorra tiene un tope salarial de 6,529 millones de euros, por lo que sería complicado encajar un salario como el de Piqué. Según la información, las dos únicas vías serían con una ampliación de capital y algún nuevo ingreso en forma de patrocinio, aunque sería siendo muy complicado.

Actualmente, Piqué estaría cumpliendo sus cuatro partidos de sanción que recibió tras ser expulsado en su último partido como profesional, de suplente, ante Osasuna en El Sadar, y por encararse con el árbitro Gil Manzano en el descanso. Por el momento Piqué sigue inscrito en el Barça y ya ha cumplido el primer de los cuatro partidos.