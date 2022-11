El Oviedo de Cervera crece en el Carlos Tartiere

Borja Bastón acrecentó su cuenta goleadora firmando el último tanto del encuentro Los locales se llevaron tres importantes puntos ante un rival directo de la zona baja

El Real Oviedo se impuso por la mínima al Mirandés en un duelo directo por salir de la parte baja de la tabla en el que la cuota de goles de los oviedistas pudo ser mayor para el equipo entrenado por Cervera y para el goleador azul, Borja Bastón, cuyo tanto hizo bueno el orden defensivo ante un Mirandés sin profundidad.

El arranque del partido siguió el plan ideado por Álvaro Cervera, con su equipo ordenado y esperando en su campo a un Mirandés que tuvo el control del balón, pero se vio obligado a jugar por fuera, hacia atrás y sin concesiones en forma de faltas cerca del área azul.

El primer aviso lo dio Lucas con un fuerte disparo desde fuera que atajó Alfonso Herrero con una buena estirada, y el segundo ya no iba a ser un aviso, sino un nuevo gol de Borja Bastón: el ariete pescó en el área pequeña un remate previo de Costas que quedó muerto y lo tocó lo justo para mandarlo al fondo de la red.

No fue hasta el último suspiro de la primera mitad cuando el Mirandés generó verdadero peligro, pero la falta ejecutada desde lejos por Gelabert no encontró premio y el buen cabeceo de Barbu en el área se fue fuera, ajustado al palo, pero fuera.

En la segunda mitad el conjunto burgalés se rehizo y volvió a llevar la manija del juego, metiendo el balón siempre en campo contrario, aunque de nuevo los centros de Juanlu desde la derecha y de Salinas en la izquierda, se quedaron sin remates claros.

No así el Oviedo, que aunque defendió ordenado en campo propio, no dejó de buscar el segundo y tuvo dos claras que Bastón no llegó a materializar: el primer remate, a centro de Rama, porque lo atajó Alfonso Herrero en dos tiempos, y el segundo, en una contra hilada por Obeng, porque el guardameta le adivinó la intención al pichichi azul en el mano a mano.

El 1-0 deja a los oviedistas con una ventaja de cuatro puntos sobre el Mirandés y certifica la tercera victoria consecutiva de los de Álvaro Cervera, que desbarataron en última instancia y sin demasiado problema todos los intentos de empatar del conjunto entrenado por Joseba Etxeberria, amonestado en el añadido por protestar.