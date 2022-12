Ontiveros neutralizó la ventaja del Tenerife

Villarreal B y Tenerife igualaron a dos tantos en un encuentro en el que la entrada de Javier Ontiveros fue clave para que el equipo local neutralizara la ventaja del conjunto canario (0-2) en un choque en el que los visitantes fueron de más a menos, justo al revés que el filial villarrealense.

FICHA TÉCNICA LaLiga SmartBank VIL 2 ________________ 2 TEN ALINEACIONES Villarreal B Iker Álvarez, Carreira (Migue Leal, 16'), Dela, Pablo Íñiguez, Tasende, Haissem (Arana, 84'), Carlo, Del Moral, Pacheco (Ontiveros, 59'), Collado y Fer Niño (Álex Forés, 59'). Tenerife Juan Soriano, Aitor Buñuel, Sergio González, Sipcic, Mellot, Mo Dauda (Shashoua, 68'), José Ángel (Aitor Sanz, 59'), Javi Alonso (Larrea, 68'), Elady, Romero y Borja Garcés (Selma, 86'). Goles 0-1 M.13 Elady (p). 0-2 M.55 Mellot. 1-2 M.61 Ontiveros. 2-2 M.80 Collado. Árbitro De la Fuente Ramos. T.A: Carlo (19') y a Arana (90') / Sepcic (52'), Elady (72') y Sergio González (79'). Incidencias Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (1.465 espectadores).

En el minuto 55, la marcha del encuentro sonreía al Tenerife, que venía de una importante victoria y que había marcado de penalti y en un remate que ratificó el VAR, pero Ontiveros, nada más entrada, hizo el 1-2, también de penalti y dio el centro del 2-2.

La primera ocasión del encuentro se resolvió con el 0-1. Fue en un penalti tras un derribo de Dela sobre Iván Romero que Elady transformó al engañar al meta local. Se produjo en una fase del encuentro en la que el conjunto tinerfeño era el que llevaba la iniciativa.

Un cabezazo de Fer Niño (m.26) se convirtió en la primera opción de peligro del equipo local en un partido que se había equilibrado con mucho centrocampismo, pero sin que ninguno de los dos conjuntos pusiera cerco a la meta del rival.

En el comienzo de la segunda parte, el filial del Villarreal no dio señales de poder neutralizar la desventaja frente a un Tenerife que no sólo se mostraba cómodo, sino que buscaba el segundo gol. Lo encontró en un cabezazo de Mellot que Iker Álvarez repelió, pero el VAR demostró que el balón había superado la línea de gol en el momento del rechace y el tanto subió al marcador. No pasaron muchos minutos hasta que los locales se volvieron a meter en el encuentro. Ontiveros, que acaba de entrar en el campo, transformó un penalti de Aitor Buñuel sobre Collado.

El encuentro pasó a ser de ida y vuelta y cobró la emoción que faltó en la primera mitad como consecuencia de la motivación local tras acortar la distancia en el marcador, mientras el objetivo de Tenerife pasó a ser fundamentalmente el de mantener la ventaja. Ontiveros, en el saque de una falta, puso un centro preciso en la cabeza de Collado, que estableció la igualada a diez minutos del final y puso al equipo local en disposición de lograr la remontada, ya que el conjunto canario no estaba al nivel mostrado hasta el 1-2.

El empate final hizo justicia a los merecimientos de unos y otros. El Villarreal B sigue sin perder en casa y el Tenerife no encontró su segundo triunfo a domicilio.