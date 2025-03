Nayim: "Sufro por mi Zaragoza, Gabi tiene que ser un ejemplo para los jugadores"

Marcó uno de los goles más impresionantes que se han visto en la historia de las finales del fútbol, pero ahora sufre cada semana por su Real Zaragoza.

Lejos queda ya aquel 10 de mayo de 1995, aquel zapatazo desde el centro del campo que tocó cielo de París y convirtió al equipo blanquillo en campeón de la Recopa de Europa en el último minuto de la prórroga ante el Arsenal. La realidad del conjunto maño en la actualidad es muy distinta a aquella.

¿Qué tal le va a Nayim a día de hoy?

Por aquí todo bien. Echando una manita en el Ceuta y centrado en el fútbol base. Coordinando un poco todo.

¿Más tranquilo que de futbolista?

Mucho más tranquilo que cuando era profesional. Estamos educando, más que enseñando de fútbol.

¿Puedes seguir al Real Zaragoza a menudo?

No es que lo pueda seguir a menudo, es que lo sigo siempre. Veo todos los partidos, lo sigo, leo todo lo que pasa en la prensa. Vamos, lo sigo y lo sufro.

¿Qué piensas de la situación actual?

Hay cosas que son muy difíciles de entender. El Zaragoza tiene pantilla, al menos, para no andar en la situación que está. Porque al fin y al cabo tiene jugadores de muy buen nivel, pero no sé qué pasa que cuando están en otros equipos pues rinden de una manera, pero cuando se ponen la camiseta de Real Zaragoza no sé por qué les cuesta rendir al nivel que hemos visto en otros equipos. Te puedo dar ejemplos: Aketxe, Keidi Bare... Empezaron bien, pero se han apagado un poco. Tienen que ser diferenciales. Estos chispazos son cosas que dices: joder, ¿cómo es posible?

Nayim alza la Recopa conquistada en 1995 / UEFA

Se habla mucho de la presión que ejerce La Romareda. Tú lo has vivido en primera persona...

En estos momentos es más importante el la personalidad del jugador y el carácter. Al fin y al cabo todos saben jugar al fútbol, lo han demostrado en otras ocasiones. Pero hay que tener personalidad para cuando te silba La Romareda no venirte abajo y seguir confiando en tu fútbol. Esa es la clave ahora. Hay que salir de esta situación y empezar la próxima temporada de cero.

¿Recuerdas alguna vez en concreto que te pitara La Romareda?

Sí, a nosotros nos pitaron muchas veces. Pero comparar cualquier equipo con la personalidad que había en aquel... Nos silbaban cuando jugábamos mal, obviamente. El mejor ejemplo es que nos silbaron en el partido posterior a ganar la Recopa. Lo celebramos tres días sin dormr, de fiesta, y luego empatamos contra el Racing y nos silbaron. La exigencia en el Real Zaragoza es máxima y todavía más estando en segunda.

¿Cómo gestionabais entonces esos momentos?

Ahí había 22 líderes, porque al final el líder es el equipo. Uno tiene que sumar y allí todos sumamos. No había un líder en concreto. Había unos con más carácter que otros, pero éramos todos líderes. ¿Por qué? Porque íbamos todos a una y esa es la única manera de darle la vuelta a las cosas. Si tú haces cuatro jugadas bien y te esfuerzas, La Romareda te va a aplaudir. Va a ir contigo a muerte. No te silban por fallar un balón, pero sí lo van a hacer por no tener la actitud o la intensidad que corresponde.

¿Echas de menos líderes en el equipo actual?

No lo sé porque no estoy dentro, pero obviamente se está demostrando que faltan jugadores que digan: "chicos, hay que ponerse el mono de trabajo y hay que olvidar los egos y sacar esto adelante". Ya no es solo por la afición, es por ellos mismos y sus familias, por su gente. Eso es muy importante también, intentar que los que están a tu alrededor se sientan orgullos de ti y de tu trabajo y ahora nadie está orgulloso del trabajo que están haciendo estos jugadores.

Gabi Fernández, nuevo entrenador del Real Zaragoza / EFE

Y ahora llega Gabi, al que conoces bien.

Le conozco, sí. Le tuve en el equipo cuando estuve con José Aurelio Gay. A ver... esto es un marrón para Gabi. Es un tipo espectacular, un profesional como la copa de un pino. Él sí que era un líder dentro y fuera del vestuario. Le veías entrenar y era el primero que dabaja ejemplo con la intensidad, con la presión, con la exigencia y con todo. Hacía que los otros compañeros le tomaran de ejemplo. Con Gabi estoy seguro que tendremos un equipo intenso, un equipo que va a ir a por todas en cada balón. Eso era el Gabi jugador. Luego llegará que tengan esa calidad para hacer cosas diferentes.

¿Es el Gabi jugador el ejemplo que tienen que tomar los futbolistas de ahora?

Sin duda, sin lugar a dudas. El Gabi jugador es lo que deberían intentar ser los futbolistas del Zaragoza. Esa es la actitud, el ejemplo claro de un jugador comprometido con una camiseta, con un equipo, con un los compañeros, con la afición, con todo. Gabi te podía fallar un pase, pero nunca le faltaba trabajo, actitud, intensidad y compromiso.

Guardas un recuerdo muy positivo de él, ¿no?

Todas las anécdotas que tengo con él son positivas. Al final hablamos el mismo idioma y yo solo estaba ahí para sumar, porque el fútbol era de los futbolistas. Toda la experiencia que he tenido yo con Gabi en concreto ha sido un jugador con el que puedes hablar y que no te va a fallar, no en compromiso.

Los jugadores del Real Zaragoza celebran un gol / Agencias

Hablemos de un pilar fundamental como es la cantera. Quizás ahora es incluso más importante...

Sí, pero lo que no puede ser es que llevemos años con la cantera sacándonos del lío. Eso no puede ser. Cuando tú fichas jugadores, en teoría fichas a jugadores titulares, porque cuestan un dinero. Pero, al final ¿quién sale? Sale el Francho de turno, el Azón de turno, el Francés... Salen chicos de la cantera a sacar esto adelante y son muy jóvenes para meterles tanta presión.

Y en lo económico también nos han salvado muchas veces.

Claro, al final fueron los que nos salvaron del mal trago antes de que viniera la nueva propiedad. La cantera del Real Zaragoza es un ejemplo para todos. Es lo positivo, pero ahora en estos momentos la prioridad, antes que nada, es no bajar a primera RFEF, porque sería una catástrofe.

¿Te lo puedes llegar a imaginar?

No me lo imagino, porque yo creo que al final lo sacarán adelante. Es que para mí sería algo impensable. Ver al Zaragoza en Segunda ya es duro. Imagínate en Primera RFEF. Sería durísimo, con la historia que tiene el club. Claro que no vamos a desaparecer, pero la afición no se merece esto, jugar en una categoría que no le pertenece, aunque la de ahora tampoco le debería pertenecer.

Nayim sigue siendo muy zaragocista...

Y que lo digas... Sufriendo demasiado.

¿Cuál es tu sueño como zaragocista?

Verlo en Primera y compitiendo con los mejores. Es que siempre ha sido así. El Real Zaragoza, de una manera u otra, siempre ha competido con los mejores. Siempre ha estado luchando por Europa, estando cerca de finales de Copa, ganando finales... El sueño es este, volver a primera y no solo estar, sino competir con los mejores como ha hecho siempre.

¿Te gustaría volver al club en algún momento?

Me encantaría. En el rol que sea. Todo lo que sea sumar a mis clubes, que son el Zaragoza y el Ceuta, siempre estaré ahí. Saben que pueden contar conmigo, lo dije desde hace tiempo y sigo en la misma. Siempre estaré para el Real Zaragoza.

¿Sigues pasando a menudo por Zaragoza?

Sí, paso alguna que otra vez y ahora con el 30 aniversario de la Recopa me voy a pasar más veces. No sabes lo que me alegra eso.

Imagino que sigues viendo al grupo de la Recopa, ¿sufrís mucho por el Zaragoza?

Todos los días estamos en contacto por Whatsapp, desde que nos separamos del club. Estamos juntos y hablamos todos los días. Imagínate cómo estamos todos. Alberto Belsue, que lo vive desde dentro, está sufriendo muchísimo.

¿Un último mensaje para el zaragocismo?

Simplemente, que el lema del Zaragoza nos sacará adelante. Nunca se rinde. Eso es lo que hay que hacer y estar más juntos que nunca. Hay que estar unidos. Ahora no es cuestión de silbar al equipo o de reprochar hasta que acabe la temporada porque se necesita a la afición para sacar esto adelante. Ojalá sea así.