El Levante ya gana sin Nafti

Montiel anotó de penalti el único tanto de la contienda en Anduva La interinidad de Felipe Miñambres y Chema Sanz en el Levante de momento se salda con la sonrisa

Regresa el Mirandés al camino amargo de las derrotas y se queda anclado en esa penúltima plaza con siete puntos. Lo hizo cediendo en casa con polémica primero, ya que el Levante anotó su único gol en un penalti y que para colmo el colegiado obligó a repetir no se sabe muy bien por qué después de un paradón de Ramón Juan. La interinidad de Felipe Miñambres y Chema Sanz en el Levante de momento se salda con la sonrisa de tres puntos que son puro diamante, y que en Anduva se echarán de menos.

En medio de un ambiente bastante desangelado, algo obvio jugando un laborable a las siete de la tarde, apenas al medio minuto rondaban el tanto los locales en un zapatazo lejano de Nico Serrano que obligaba a la estirada de Cárdenas. Buscaban los de Joseba sorprender con transiciones rápidas y juego directo, mientras el Levante tampoco se encerraba atrás sino que quería pisar campo adversario con ambición. A los diez minutos, Raúl García volvió a fabricarse una opción de peligro con su clase recogiendo un centro para acabar disparando a la media vuelta, sólido bajo palos el portero levantinista.

Tras jugar la noche del lunes en Eibar, el preparador rojillo metió cinco caras nuevas en el once, renovando por completo la sala de máquinas en la medular, mientras el Levante sólo cambiaba a tres jugadores respecto al equipo inicial que cedió 0-1 ante el Racing en el último partido de Nafti con los granotas. Ramón Juan, de regreso bajo palos, se lucía al cuarto de hora en una doble ocasión del Levante, primero ante un espectacular remate de media volea acrobática a cargo de un viejo conocido como Brugué, y después ante el chut lejano de Álex Muñoz con una plástica estirada.

No obstante, con el paso de los minutos era el Mirandés el que llevaba la voz cantante con más posesión en la zona ancha y con acercamientos al área. El Levante buscaba ahora más verticalidad saliendo, y así otro viejo amigo de Anduva como Pablo Martínez disparaba alto en carrera a los 24 minutos.

El encuentro se movía sin dueño claro, hasta que a la media hora se volvía a asomar el Levante en una llegada por la diestra. El centro de Son lo empalmaba de primeras Joni Montiel pero contestaba el portero local con seguridad. El Mirandés no movía mal en la zona ancha, pero nulo a la hora de generar riesgos claros ante Cárdenas. Ganó peso el Levante con el paso de los minutos, sobre todo con un Montiel muy activo, hasta que a los 35 el enésimo centro de Son desde la diestra era indicado como penalti por una mano, más bien codo, de Marcos Paulo en la salida del cuero. El chut raso, deficiente, de Pablo Martínez encontró la parada felina de Ramón Juan.

Pero el señor Moreno Aragón estaba con ganas de marcha y ordenó repetir el penalti. No se sabe muy bien el porqué, ya que Ramón Juan tenía un pie claramente detrás de la línea, y quizás algún jugador local pisaba el área, nada que no suceda en todos los penaltis del Universo. Joni Montiel esta vez no falló con un misil a la escuadra, y con superioridad visitante en el centro del campo se llegó al descanso, mayúsculo el enfado mirandesista con el colegiado.

Arrancaba la segunda mitad con tarjeta para Manu García a los quince segundos. Los colegiados y sus cosas, indignando a la grada por una falta en ataque de Raúl y dos amarillas más para los jabatos en un minuto. Se encrespaba Anduva pero rompía a aplaudir a su portero cuando Ramón Juan firmaba otro paradón ante Wesley en la primera llegada del Levante.

Más claridad en el fútbol visitante, generando más que un Mirandés demasiado atropellado, con Joseba metiendo un triple cambio a la hora de juego porque el equipo necesitaba cambios. Roberto López no tardó en probar pero muy desviado y el MIrandés pisaba el acelerador, con buenos centros al área llegando con muchos elementos. Oriol Rey, nada más pisar el campo, la tuvo desde cerca pero su tiro incomodado por la defensa se marchó desviado.

Tampoco le funcionaba la estrategia a la escuadra jabata, a pesar de que en este ecuador del segundo periodo la pelota era casi monopolio de los locales. El Mirandés se volcaba y proponía dinamismo construyendo jugadas también con paciencia hasta dar con el hueco en la zaga granota. Lo buscaron Oriol Rey y Raúl a un cuarto de hora del final, fuera el primero y a los guantes de Cárdenas el segundo.

Y a diez del noventa, gran jugada, la más clara y vertical del cuadro jabato con un centro sensacional de Beñat Prados para el cabezazo desviado de Raúl. Al minuto, la mala salida de Cárdenas a un centro de Parra dejaba el cuero en las botas de Marcos Paulo, pero su disparo raso lo sacaba Son cerca de la línea.

Pinchi rozaba el empate con un cabezazo a bocajarro que salvaba Cárdenas en dos tiempos. Igual destino, los guantes del meta visitante, tenía el cabezazo de Raúl al paso por el 90, entrando el duelo en seis agónicos minutos de añadido.

Cárdenas se ´comió´ un chut lejano de Roberto López, pero tuvo la fortuna de que la pelota saliera a palmo y medio de su poste. El acoso rojillo fue un bombeo constante de balones pero la defensa ayer vestida de blanquinegro fue una muralla y los tres puntos acabaron volando de Miranda de Ebro.

Ficha técnica

CD Mirandés: Ramon Juan; Raúl Parra, Álex Martín, Raúl Navas, Salinas; Manu García (Beñat Prados, 60'), Javi Serrano (Oriol Rey, 66'), Juanlu (Óscar Pinchi, 60'); Nico Serrano (Roberto López, 60'), Raúl, Marcos Paulo (Samuel Mráz, 87').

Levante UD: Cárdenas; Son, Rubén Vezo, Álex Muñoz, Saracchi (Franquesa, 70'); De Frutos, Pepelu, Pablo Martínez (Iborra, 84'), Brugué (Cantero, 70'); Joni Montiel (Musonda Júnior, 78'); Wesley (Soldado, 84').

GOL: 0-1 (42'): Joni Montiel, de penalti.

ÁRBITRO: Moreno Aragón (Colegio madrileño). Tarjetas amarillas a los locales Manu García (46'), Raúl García (59') y Raúl Navas (50'); y a los visitantes Cárdenas (73') y Álex Muñoz (77'). El gallego Pérez Pallas fue el árbitro de VAR.

CAMPO: Anduva. Un total de 2.612 espectadores.