El Levante alarga su racha y llega a puestos de ascenso directo

Los 'granota' vencieron a domicilio (1-2) en Cartagena y prolongan sus solventes resultados de las últimas jornadas Pubill e Ibáñez anotaron para el Levante y Ortuño recortó distancias en el descuento para dar emoción

El Levante, con un partido solvente y efectivo, venció por 1-2 en su visita al Cartagena para alargar su racha, que ya es de 17 jornadas sin perder y 10 victorias, que le aúpan a la segunda plaza, tras Las Palmas. El Efesé, por su parte, encadena ocho partidos sin ganar en LaLiga SmartBank y, siendo décimo con 34 puntos, ya está más cerca de la zona de descenso que de la de promoción para dar el salto a la élite.

FICHA TÉCNICA Liga Smartbank CAR 1 ________________ 2 LEV ALINEACIONES Cartagena Martínez; Calero (Sadiku, 81'), Olivas, Datkovic, Martos (Ortuño, 70'); Pepe, Musto (Jansson, 70'); Izquierdo, De Blasis, Ureña; Borja (Poveda, 81'). Levante Cárdenas; Pubill (Son, 92'), Pier, Vezo, Muñoz; Martínez, Pepelu, Campaña (Ibáñez, 69'); De Frutos (Cantero, 92'), Bouldini (Wesley, 79'), Montiel (Saracchi, 79'). Goles 0-1 M.47 Pubill. 0-2 Ibáñez M.82. 1-2 M.95 Ortuño. Árbitro Moreno Aragón. T.A: De Blasis (5'), Musto (36'), Borja (45') / Pubill (57'), Campaña (67'), Montiel (71'), Muñoz (72'). Incidencias Cartagonova (8.166 espectadores).

El partido, que suponía el regreso de los elementos de animación al estadio Cartagonova, planteaba esas rachas enfrentadas y ambas continúan abiertas. Bouldini, de tacón en el minuto 18, tuvo la primera ocasión del choque. Su remate salió fuera tras una buena acción individual y pase de Jorge de Frutos. Los 'granotas' volvieron a asomarse al área rival antes de que se cumpliera la media hora de encuentro con un intento del propio De Frutos que atajó Marc Martínez. El Cartagena replicó con una tremenda volea de Musto que no encontró portería por poco.

En una primera parte pausada, el equipo valenciano tuvo el gol antes del descanso con una falta directa que Pablo Martínez estrelló en el larguero de la portería local y justo antes de que se llegara al tiempo de asueto fue Borja Valle el que, de cabeza a centro de Jairo, pudo adelantar a los de Carrión pero el balón salió ligeramente desviado.

Apenas un minuto y medio de juego transcurrido, una combinación entre Joni Montiel y De Frutos fue culminada por Pubill con un buen golpeo apareciendo en el área desde la posición de lateral derecho. El Cartagena reaccionó al gol y dispuso de una ocasión clarísima para nivelar la contienda, con una falta botada por Pablo de Blasis y rematada al larguero desde cerca por parte de Kiko Olivas, en el minuto 58.

Con Alfredo Ortuño, Armando Sadiku y Darío Poveda, tres delanteros natos, el Cartagena buscó el empate, pero lo que llegó fue el 0-2 en una acción en la que el Levante castigó la falta de contundencia de la zaga blanquinegra. Robert Ibáñez, a placer tras recibir el balón de De Frutos, prácticamente puso la sentencia en el minuto 82.

Darío Poveda, ya en el 93, tuvo una clara ocasión para haber recortado distancias pero su disparo fue despejado por Rober Pier y, finalmente, Alfredo Ortuño, en el 95, acertó con un tiro cruzado al que no llegó Dani Cárdenas. El gol, no obstante, no evitó la derrota en un choque que estaba prácticamente acabado.