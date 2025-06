Joaquín Panichelli, el ‘9’ que viene: “Tiene ganas de demostrar”

La etiqueta de futbolista revelación se le queda corta no, cortísima. Joaquín Panichelli es, sin lugar a dudas, un ‘9’ hecho y derecho. La cara visible o el gran atractivo - díganlo como quieran - de un CD Mirandés que merece todos los elogios habidos y por haber. En Miranda de Ebro deben estar orgullosísimos. No es para menos. Durante bastantes minutos, ‘su’ Mirandés era equipo de Primera División. Un hito histórico.

Un sueño que se esfumó por detalles. Con el 1-0 en Anduva, los jabatos se plantaban en un vibrante Carlos Tartiere con la intención de ampliar, cuanto antes, su renta goleadora. Un plan que no pudo salir mejor: Panichelli perforó la red en el 16’. ¿Quién si no iba a liderar el ‘milagro’ del Mirandés?

En el fútbol, sin embargo, no todo son alegrías y, al Mirandés le tocó vivir en sus propias carnes la cara más amarga de este deporte. Se quedaron con la miel en los labios. No pudo ser. Y, ahora, en días de resaca emocional, resulta oportuno reconocer el trabajo bien hecho. En un deporte en el que prima la inmediatez y que no suele tener memoria, cabe resaltar - con mayúsculas - la hazaña del Mirandés.

OVIEDO, 21/06/2025.- El delantero argentino del Mirandés Joaquín Panichelli (2i) marca su gol de cabeza durante el partido de vuelta de ascenso a Primera División que Real Oviedo y Mirandés disputan este sábado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/Paco Paredes / Agencias

A escasos días para el inicio de curso, los jabatos tan solo contaban con 10 futbolistas en su plantilla. Tuvieron que suspender algún partido de pretemporada. Pues, unos cuantos meses después, pueden presumir de unos cuantos hitos: líder de LaLiga Hypermotion durante varias jornadas, segundo equipo menos goleado (40) y, por último pero no menos importante, un play-off disputado. Casi nada.

Una gesta que se explica por varios motivos. Para empezar, Miranda de Ebro es una ciudad tranquila.Y el CD Mirandés es un club que confía mucho en gente joven, chicos con una progresión interesante que necesitan un entorno propicio para desarrollar todo su talento.

La fórmula es simple: reclutar a jóvenes promesas a modo de cesión para que expriman todo su potencial. Y se dio con la tecla. Lisci contaba con un total de 17 futbolistas prestados por sus respectivos equipos. Entre ellos, un Joaquín Panichelli que poco tardó en convertirse en una de las sensaciones de la categoría plata del fútbol español.

Panichelli, escogido jugador del mes de marzo de LaLiga Hypermotion / @joaco_panichelli

AÑO BRILLANTE EN MIRANDA DE EBRO

Joaquín Panichelli (Córdoba, 07/10/2002) salió de River Plate e hizo las maletas rumbo a España en enero de 2023, cuando fichó por el filial de Alavés. Dio al salto al primer equipo el pasado verano, pero sufrió una grave lesión que se interpuso en su camino, y por ello creyó oportuno buscarse un destino donde se le garantizaran minutos para seguir fogueándose en la élite.

Tenía la conciencia tranquila: disputaría 25/26 con un club de primera división. Estaba por ver si sería con el Alavés… o con otro equipo. Pero su brillante ‘erasmus’ en Miranda de Ebro zanjaría cualquier tipo de duda: 21 dianas y ocho asistencias en 46 partidos. Incluido el tanto en el Tartiere y cuatro pases de gol en los cuatro encuentros de promoción.

CUENTAN CON ÉL EN VITORIA

Estará eternamente agradecido a un Mirandés que no dudó en apostar por su talento hará ya prácticamente un año. Recuperó la ilusión que creía perdida tras un curso complejo en Vitoria, así se lo hace saber su entorno a SPORT. El Alavés cuenta con Panichelli para la próxima temporada, pues se han producido ciertas salidas en la parcela ofensiva, como la de Kike García o Carlos Martín. De hecho, le ven como el ‘9’ titular.

Eso sí, el de Córdoba ya ha recibido alguna que otra jugosa propuesta de clubes de primer nivel. Pero, por ahora, solo piensa en ‘babazorro’. Tanto, que pese a jugar este curso en el Mirandés, continuó viviendo en Vitoria (trayecto de unos 40 minutos en coche). Está por ver cómo avanza un mercado que, oficialmente, aún no se ha abierto. Él en ningún caso forzaría una salida. Tiene contrato hasta 2029, por cierto.

Como mínimo, está claro que no continuará en el Mirandés ni en ningún club de Segunda. “Quiere triunfar en España pero no se cierra puertas”, aseguran desde su entorno. “Tiene ganas de demostrar” en un Alavés que confió en él en su momento.