Gabi y la fórmula del Zaragoza para salvarse: "No soy Guardiola"

El Real Zaragoza confía en el milagro y en su santo. Gabi Fernández llegó al banquillo del conjunto maño para obrar la salvación de cara a final de temporada. La situación es límite, con el equipo en la 18ª plaza de LaLiga Hypermotion y bordeando la zona de descenso, encadenando dos derrotas consecutivas y una racha sin victorias que lleva desde el 26 de enero vigente.

En su presentación oficial, Gabi explicó los objetivos que tienen y la forma en la que trabajarán para escapar del fondo. "Lo vamos a cambiar, necesitamos energía positiva y para eso soy el mejor aunque para otras soy normal. Soy una persona que trabaja mucho, que soy capaz de transmitir lo que pienso y lo que siento y el fútbol son energías y cambian de un día para otro", explicó el entrenador en rueda de prensa.

A su vez, dejó claro que no es Pep Guardiola ni hay fórmulas mágicas para salvarse, aunque prometió mucho esfuerzo: "Quiero agradecer al club la confianza, que hayan pensado en mí para ayudar a sacar una situación difícil y lo que para los muchos es un marrón para mí es una oportunidad de poder ayudar al Zaragoza, de demostrarle que para mí es un club especial. Estar aquí es un privilegio. Mi hijo es de Zaragoza y son cosas que te van marcando como persona. Me he visto en la obligación de venir".

"SI GANAMOS ESTE LUNES..."

La prioridad, lejos de lamentarse, son los días venideros del proyecto para Gabi: "Ojalá el Zaragoza fuera primero y estuviéramos para subir a Primera pero la situación es la que es. Yo no me lo he pensado ni mis cuatro ayudantes tampoco. Lo único que me importa es el futuro del club, ayudar al equipo a recuperar la confianza. Es un buen equipo que empezó bien pero que por las situaciones que vive el club y las que se viven alrededor ha llegado un momento en el que los jugadores se han bloqueado".

Reconoció el exjugador del Atlético de Madrid que sumar cuanto antes es primordial: "La situación es difícil pero si ganamos el lunes al Córdoba en vez de negro lo veremos marrón y meteríamos a muchos equipos en la pelea".

HACERSE FUERTES EN CASA, LA CLAVE

Tres de los próximos cuatro partidos de equipo serán en casa y el nuevo técnico es consciente de ello: "Yo he vivido una Romareda que nos ha apoyado a muerte y que ha sido capaz, sólo ella, de sacar la situación adelante y también otra que ha perjudicado al equipo pero no tengo ninguna duda de que ahora van a llevar al equipo el volandas", analizó.

Para Gabi recuperar la mentalidad de los jugadores es la clave de la preparación, recuperar sobre todo su capacidad intuitiva y que se liberen: "No son ni ladrones ni asesinos, que se dediquen a jugar al fútbol y luego necesitamos a un equipo más sólido. Necesitamos que estén juntos, que se responsabilicen de la situación defensiva que tienen, que cada vez que el rival ataca hace situaciones de gol, porque arriba tenemos calidad".

El preparador zaragocista ha señalado que su confianza en sacar adelante la situación se basaba en dos cosas, la primera en que conoce al club y que eso hace que resulte más fácil y la segunda en todas las situaciones que ha vivido en Zaragoza que le habían hecho madurar, tener jerarquía y confiar en sí mismo y en sus posibilidades.