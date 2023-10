Escudero da la victoria al Real Valladolid en el minuto 98

Los vallisoletanos remontaron el encuentro con dos goles en los siete minutos de añadido El Mirandés se adelantó por medio de Durdov tras centro de Carlos Martín en el inicio de la segunda parte

Sergio Escudero ha dado la victoria al Real Valladolid en el minuto 98 ante el Mirandés, en un partido muy sufrido, en el que estuvo a remolque y que pudo remontar en los últimos instantes, con dos goles en siete minutos de la prolongación.

El conjunto blanquivioleta quería seguir sumando, y salió con la intención de controlar el balón desde el inicio. Pezzolano había vuelto al esquema de tres centrales, apostando por Sylla y Marcos André como referentes ofensivos.

En esa búsqueda por controlar el esférico, el juego se trabó y quedó concentrado en el centro del campo, con escasas llegadas al área contraria. No se daba esa fluidez que reclamaba el técnico uruguayo, ni espectáculo.

Se trataba de aprovechar cualquier error rival. Pero los vallisoletanos habían demostrado solidez defensiva, y se mantuvieron en esa línea en los primeros compases del choque. Fue Kenedy el que dispuso de la primera ocasión, tras un fallo de Ramón Juan pero no llegó a aprovecharlo.

La primera llegada del Mirandés se produjo en el minuto 26, con Durdov rematando el centro de Rubén, aunque su lanzamiento no encontró la meta local. Y poco más tarde, Escudero intentaba sorprender al meta visitante, con un lanzamiento desde el exterior del área.

Ambos equipos estaban más pendientes de mantener la consistencia defensiva que en ser productivos y tener mordiente en ataque. Por tanto, se hacía tremendamente difícil romper las líneas de protección, tanto en un bando como en otro.

Y con esa lentitud en el juego, la escasa acción en ataque, y las escasas ideas para encontrar los espacios, se llegó al descanso con el mismo resultado inicial (0-0). Porque Sylla probó fortuna en los compases finales, pero el portero del Mirandés estuvo atento.

Tras la reanudación, el cuadro burgalés salió con toda la intensidad, con ganas de llegar al área blanquivioleta. Y sus ganas se tradujeron en el primer gol del encuentro, de Durdov tras centro de Carlos Martín, que no encontraron obstáculos en la defensa local.

Los vallisoletanos, a pesar de los cambios, no podían hallar huecos en la barrera impuesta por el Mirandés, muy seguro en esa faceta. La frustración empezaba a hacer mella en el plantel local, incapaz de crear peligro y la afición comenzó a impacientarse.

Volvieron los gritos de "Pezzolano, dimisión". La afición no entendía el planteamiento del técnico blanquivioleta, ni los cambios. Pero justo en ese momento, entre el desbarajuste, llega el balón a Sylla, tras una jugada desde la banda derecha, para cruzar el esférico y empatar el choque.

Eso dio impulso a los vallisoletanos, que volvieron a aprovechar la calidad de Iván Sánchez, quien logró zafarse de la zaga visitante para poner un centro medido a Sylla, que cabeceó perfectamente para mandar el balón al fondo de la red.

Pero la remontada duró poco. En una contra, el cuadro burgalés sorprendió a la defensa vallisoletana y Gabri Martínez lograba plantarse delante de John para volver a equilibrar el resultado.

Y cuando ya apenas quedaba tiempo, en el minuto 98, Escudero enganchaba un balón perdido, que sorprendía totalmente a Ramón Juan y establecía el definitivo 3-2. Otra victoria in extremis, con mucho sufrimiento, para el cuadro blanquivioleta, que peleó hasta el final.