Así fue la emotiva despedida de Cote en el Sporting, al anunciar su retirada a final de temporada: "Soy un privilegiado"

Emocionado, entre lágrimas antes incluso de pronunciar sus primeras palabras. José Ángel anunció este miércoles en Mareo que abandona la práctica del fútbol a final de temporada. Cote (Gijón, 1989) dice adiós a una extensa carrera en la que, tras llegar a Mareo con 8 años, debutó en Primera con el Sporting y pasó por clubes como la Roma, Real Sociedad, Oporto, Villarreal, Eibar, Osasuna y, de vuelta a Gijón, en 2022. "A ver cómo empiezo. Estoy más nervioso... Os imagináis ya, no hace falta ser muy listos...", pronunció, en un inicio, mientras la sala de prensa Leli Rubiera comenzó a llenarse de jugadores, técnicos y auxiliares del primer equipo. "Llevo varios meses dándole vueltas a la cabeza. Es una decisión muy difícil, de las más importantes de mi carrera. Cuando finalice esta temporada, dejaré el fútbol profesional. No voy a jugar en ningún equipo más. Soy un afortunado por empezar y retirarme aquí, en el Sporting", explicó.

"Soy un privilegiado. Por todo lo que viví, por todo lo que me dio este deporte y este club. Creo que sin haber estado en el Sporting todo hubiera sido más difícil. Me dio la oportunidad (de dedicarse al fútbol profesional) y también la oportunidad de volver. Aporté lo que pude, a veces bien, a veces, mal, pero siempre con las ganas y el respeto hacia la gente del club y la afición. Sé que voy a echar mucho de menos esto. El día a día con los jugadores es lo que más lamento (perder). Es lo que siento. Lo hago porque si no estás al cien por cien, sobre todo mentalmente, no puedo representar a este club. Se merece algo mejor. Cada uno tiene que saber cuando llega su final. Todo tiene un principio y un final. Diré adiós al club que me lo dio todo. La vida sigue. Muchas gracias a todos", apuntó, muy emocionado, Cote. Acompañado por el presidente ejecutivo del Sporting el gijonés, respondió varias cuestiones sobre su decisión.

José Ángel señaló que "cuando empezó la temporada", empezó a valorar la retirada. "Era mi último contrato y la posibilidad siempre estaba ahí. Con los meses te vas haciendo preguntas. Hace unas semanas le eché valentía para ir al presi y decírselo. Decidimos hacerlo así. Era lo que sentía. Solo puedo estar orgulloso por mi carrera. Tengo más de lo que merezco. Solo puedo sentir orgullo", explicó. Cote apuntó que más que algo físico, es algo mental. "Físicamente no tengo lesiones. Estoy bien. Pero mentalmente pienso que aquí tiene que estar gente con la capacidad de estar al cien por cien. Otro año más no le veo sentido. Me gustaría dejarlo en buen momento, disfrutando, sin forzar. No sería honesto conmigo mismo de seguir en el Sporting. Si no estoy al cien por cien en todas las facetas me traicionaría a mí mismo", comentó.

En cuanto a cómo la comunicó a su círculo cercano, argumentó que "la decisión la pienso yo y se lo comento a mi mujer. Al principio, ya sabes...: '¿qué dices, estás loco?.'.. (sonríe). Luego ya fue asimilándolo. A partir de ahí, lo hablé con mis padres, mi güelu, mi hermana... Es lo que siento. Si algo no soy, es falso. No me gusta falsear. Es lo que sentía. Es la decisión correcta". No tiene claro qué hará después de colgar las botas. "Después del fútbol no sé. Quiero procesar esto y disfrutar. De entrenador no me veo. Es muy difícil esa profesión. Es más complicado que la host... Tienes que controlar a veintipico tíos, cada uno de su madre. Quiero tomarme tiempo y desconectar", dijo, sin cerrar la puerta a seguir ligado al fútbol desde otro ámbito. "Me encanta el Sporting y el club", recalcó.

De su carrera "me quedo con la vuelta a casa, con el Sporting, el compartir el día a día... Me quedaría con esta última etapa y estar a un nivel aceptable. Eso para mí ya es mucho". El rojiblanco bromeó con el hecho de poder prolongar su carrera en un club extranjero. "No, no me gustan los aviones", deslizó, entre risas, ya que tiene fobia a la volar. "A mí no me mueve el dinero, aunque a todos nos guste. No es mi obsesión. Por eso decido así. Soy un afortunado en haber empezado con 8 años en el Sporting y acabar mi carrera aquí", recordó.

En un momento como el de anunciar su adiós, dijo acordarse "de la gente que está contigo siempre, de Sara, de mi hijo Nel, de mi güelu, es una figura muy importante en mi vida (tuvo que detenerse, superado por las lágrimas). De mis padres, de mi hermana, y de mi cuñado. Son los que más convives y estás. Siempre estaré agradecido a ellos por el apoyo. Les quiero mucho". Hizo un aparte con Pepe, el abuelo, quien de niño le llevaba a diario a entrenarse en Mareo. "MI güelu tiene una mente privilegiada para la edad que tiene. Fue el que más lo aceptó, no me lo dijo, pero me llegó que para él hacía bien" en retirarse ahora. También recordó a un entrenador que le marcó. "Mendilibar y su forma de ser y estar encima tuya. Un gran tipo. Tuvo éxito al final, y ahora todo el mundo lo valora más. Me quedaría con él", dijo de todos los técnicos que le entrenaron.

"¡Qué alivio!", concluyó, en medio de los aplausos de sus compañeros, que le acabaron manteando.

David Guerra

David Guerra, presidente ejecutivo, tuvo palabras de agradecimiento para quien es uno de los capitanes de la plantilla. "Gracias por todo lo que significas. Ahora nos vienen tres meses para que tú disfrutes porque has tenido la valentía de decirlo. Que en estos tres meses te demos la mejor despedida posible. Vamos a trabajar aún con más fuerza para darte la mejor de tus despedidas, no sé si para cumplir tus sueños (en referencia al ascenso). Muchas gracias. Disfrútalo mucho", concluyó.