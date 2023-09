El Eibar aprovecha la debilidad de un colista que ya lleva cuatro derrotas en casa

El conjunto armero encadenó su segunda victoria consecutiva gracias a los goles de Aketxe y Stoichkov El Cartagena llegó a empatar el encuentro, pero la expulsión de Jairo terminó inclinando la balanza

La Sociedad Deportiva Eibar logró este viernes su segunda victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion, para llegar a los nueve puntos, y lo hizo venciendo por 1-2 aprovechando la debilidad de un Fútbol Club Cartagena que continúa siendo el colista y cuenta sus partidos en casa por derrotas, esta encajada en plenas fiestas de Carthagineses y Romanos.

La evitable expulsión de Jairo Izquierdo lastró las opciones de los de la ciudad portuaria cuando el resultado era de 1-1 y parecían volcar el choque a su favor.

Víctor Sánchez del Amo introdujo nada menos que cinco novedades en el once blanquinegro con respecto al que dispuso en el partido perdido por 1-0 en Valladolid y retocó todas sus líneas. Así, le dio la titularidad al portero Raúl Lizoain, al central Kiko Olivas, al centrocampista chileno Tomás Alarcón, al mediapunta Juan Carlos Real y al delantero colombiano Juanjo Narváez dejando fuera a Marc Martínez, Arnau Solá, Jony Álamo, Iván Ayllón y Alfredo Ortuño.

Por su parte, Joseba Etxeberria mantuvo el bloque que utilizó en el choque ganado por 2-0 al Racing de Ferrol y sólo realizó una permuta -Juan Berrocal en lugar de Unai Vencedor-.

Con esos protagonistas se inició un choque entre dos equipos que no comenzaron demasiado bien el campeonato, peor el Efesé, que afrontaba el encuentro siendo el último clasificado con tres puntos sumados, la mitad de los que había obtenido el Eibar.

La puesta en escena dejó a un Eibar con más posesión de balón, pero la primera ocasión clara la tuvo el Efesé y fue clarísima. Juan Carlos Real remató fuera cuando lo tenía todo para marcar en el minuto 16. En todo caso el gol no hubiera subido al marcador por fuera de juego. Sólo un minuto después Luca Zidane le negó el tanto a Juanjo Narváez con un buen despeje.

Los guipuzcoanos, en su primera ocasión, se adelantaron en el marcador en el 24. Una buena incursión de Cristian Gutiérrez acabó con pase a Ager Aketxe, quien remató de forma certera para lograr el 0-1 y sembrar todavía más dudas en un Efesé acostumbrado a encajar gol sin haber pasado antes por un apuro.

Los azulgranas, hoy de rosa, buscaron el segundo tanto con un saque de esquina ejecutado por el propio Aketxe que no fue gol olímpico porque Lizoain lo impidió y poco después en otra acción a balón parado intervinieron los mismos protagonistas. Los puños del portero salieron para repeler el cuero en una falta botada por el futbolista vasco.

El Efesé se tambaleaba y apenas olía el esférico ante un rival que siguió incidiendo con un par de disparos Quique, el primero de ellos atajado por Lizoain y el segundo sin puntería, y otro más de Aketxe, igualmente alejando de la portería.

Los locales quisieron desperezarse mínimamente con un disparo de Isak Jansson que se fue por encima del larguero pero lo cierto es que la desconfianza por su parte fue un hecho palpable. Víctor, tras la revolución en la alineación, no encontraba soluciones desde el banquillo blanquinegro y al descanso se llegó con la ventaja eibarresa y la sensación de que los de Etxeberria tenían el partido muy controlado a pesar de que su ventaja en el marcador era mínima.

El comienzo del segundo tiempo fue otra cosa para el Cartagena y en menos de dos minutos ya igualó el encuentro. Una buena transición iniciada por Jairo Izquierdo, con pase a Hector Hevel y posterior asistencia de éste a Juan Carlos Real supuso el 1-1 con la buena definición del gallego, quien sumó su primer gol del curso.

Luca Zidane evitó el 2-1 a remates del propio Juan Carlos Real y de Alarcón y en la continuación de esta última jugada el árbitro Alejandro Quintero González decretó penalti por derribo de Anaitz Arbilla a Juanjo Narváez. Sin embargo, tras ver la acción en la pantalla del VAR, decidió dejar la acción sin castigo.

El Efesé logró nivelar la contienda y pasó a ser dominador pero un grave error de Jairo Izquierdo, quien se ganó la tarjeta roja por una dura falta a Mario Soriano, volvió a complicarle la situación.

A los de casa les tocaba estar más de media hora con un futbolista menos sobre el terreno de juego y el Eibar, que se había visto acosado durante casi un cuarto de hora, se recompuso y poco tardó Juan Diego Molina "Stoichkov" para, tras recibir un buen pase de Matheus Pereira, definir ante la falta de contundencia de la zaga cartagenerista por el centro y poner de nuevo por delante a su equipo.

Otra vez ganando y en superioridad, los armeros controlaron la situación con solvencia ante un adversario que buscó frescura con los cambios pero no la encontró. De hecho, no volvió a inquietar seriamente a Luca Zidane y el que sí estuvo cerca del gol fue Yacine Qasmi, quien no definió bien y en una acción postrera vio como se le anuló un tanto por fuera de juego en lo que pudo ser el 1-3 para el conjunto guipuzcoano. No le hizo falta para sumar los tres puntos en un estadio Cartagonova con la afición cabizbaja.