Eder Sarabia no da con la tecla

El entrenador del Andorra ha usado a 25 jugadores esta temporada Solo Oier, el tercer portero, no ha logrado debutar aún este curso

El Andorra no encuentra su forma esta temporada en LaLiga Hypermotion. Tras certificar unos muy buenos números el curso pasado, Eder Sarabia no ha dado con la ‘tecla’ esta campaña. Solo han cosechado cuatro puntos en los últimos ocho partidos, y eso que al entrenador no se le podrá acusar de no buscar opciones.

A estas alturas de la temporada, Sarabia ya ha dado uso a 25 futbolistas de su plantilla. El conjunto tricolor es el cuarto que más futbolistas ha usado estas diez jornadas ligueras. Cartagena, Levante y Valladolid, con 27, lideran el listado, aunque en el caso de los dos últimos los resultados distan mucho de la realidad andorrana.

De la plantilla actual, únicamente Oier Olazábal se ha quedado aún sin ver minutos oficiales esta temporada de LaLiga.

Con diez jornadas disputadas, el Andorra bordea el descenso con solo tres victorias, un empate y seis derrotas acumuladas. Amorebieta y Alcorcón le siguen con un partido menos, por lo que la contiunidad deberá llegar pronto.